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Pavlok akıllı bileklik elektroşok yoluyla koşullandırma yapmayı amaçlıyor

4 yıl
1,3b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Pavlok akıllı bileklik elektroşok yoluyla koşullandırma yapmayı amaçlıyor

Günümüzde fitness takibi yapan pek çok akıllı bileklikte kullanıcının kendisine koyduğu hedefleri takip ederek olumlu veya olumsuz durumlarda gerek farklı sesler çıkararak gerekse akıllı telefon uygulaması üzerinden bildirim sunarak uyarı yapan sistemler mevcut.

Stanford Üniversitesi araştırmacısı Maneesh Sethi, bu tarz uyarı sistemlerinin insan davranışları üzerinde çok etkili olmadığını düşünüyor ve Pavlov'dan esinlenerek Pavlok adlı bir akıllı bileklik geliştirmiş. 

Pavlok fitness takip bilekliklerinden farklı değil. Bluetooth 4.0 üzerinden telefonlara bağlanarak standart değerleri takip ederken, kullanıcının kendisine koyduğu hedefleri de izleyebiliyor. Ancak bu hedefler kaçırıldığında bileklik farklı bir uyarı yolu kullanıyor. O da küçük elektroşoklar. 

Sethi, elektroşok yoluyla yapılan uyarıların doğrudan beyin üzerinde etkili olduğunu ve insanları daha kolay bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmeye yönlendirdiğini iddia ediyor. Sethi hem kendisi üzerinde hem de bir test grubu üzerinde denemeler yapmış ve standart akıllı bilekliklerden veya uygulamalardan daha etkili bir şekilde kilo verdiğini görmüş.

Pavlok halen geliştirme aşamasında ve gelecek yılın ilk aylarında satışa sunulması planlanıyor. Fiyatı ise 250$ olarak belirlenmiş.  

https://angel.co/pavlok-1 Yorum Yaz
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alito 4 yıl en beğenilen
Fiyatının verdiği şok yetti bana.
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aspirin_00 4 yıl
pavlov ismini vermelerinin sebebi PAVLOVUN köpeği vardı klasik koşullandırma yönetimiyle zile karşı salya akıtmasını sağlamıştı bu da klasik koşullandırma tekniklerinden biri.
eğitim pedegojisi ders öğrenme psikolojisi konu davranışcı kuram :D:D:D:D
demek köpekten insanan geçti uygulama :D
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kraldostuz 4 yıl
hatunla romantik bir yemek yiyorsun o anda bu meret devreye girmezmi ahanda gitti romantizm
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drgripin 4 yıl
teknoloji iyidir.
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ForestSorcerer 4 yıl
İnsanın kendisini hemen bırakmamasını sağlıyor bu bakımdan iyi
Ama fiyatı [>:]
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Infinitum 4 yıl
Hangi insan bile bile kendisine elektrik vermek ister ki? Görmeden bilemeyiz ama bana gereksiz geldi.
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gigaerman 4 yıl
bence de gereksiz.
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alito 4 yıl en beğenilen
Fiyatının verdiği şok yetti bana.
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Aykutikula 4 yıl
Adamlar Pavlov''a itafen yapmışlar galiba pavlok ne ya (:
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CRoSSBoNeSS 4 yıl
Hocam mantık iyi güzel de herhangi sıradan bi insanın çarpılacağını bile bile bileklik takacağını sanmıyorum :)
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