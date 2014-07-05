Pavlok akıllı bileklik elektroşok yoluyla koşullandırma yapmayı amaçlıyor





Günümüzde fitness takibi yapan pek çok akıllı bileklikte kullanıcının kendisine koyduğu hedefleri takip ederek olumlu veya olumsuz durumlarda gerek farklı sesler çıkararak gerekse akıllı telefon uygulaması üzerinden bildirim sunarak uyarı yapan sistemler mevcut.





Stanford Üniversitesi araştırmacısı Maneesh Sethi, bu tarz uyarı sistemlerinin insan davranışları üzerinde çok etkili olmadığını düşünüyor ve Pavlov'dan esinlenerek Pavlok adlı bir akıllı bileklik geliştirmiş.





Pavlok fitness takip bilekliklerinden farklı değil. Bluetooth 4.0 üzerinden telefonlara bağlanarak standart değerleri takip ederken, kullanıcının kendisine koyduğu hedefleri de izleyebiliyor. Ancak bu hedefler kaçırıldığında bileklik farklı bir uyarı yolu kullanıyor. O da küçük elektroşoklar.





Sethi, elektroşok yoluyla yapılan uyarıların doğrudan beyin üzerinde etkili olduğunu ve insanları daha kolay bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmeye yönlendirdiğini iddia ediyor. Sethi hem kendisi üzerinde hem de bir test grubu üzerinde denemeler yapmış ve standart akıllı bilekliklerden veya uygulamalardan daha etkili bir şekilde kilo verdiğini görmüş.





Pavlok halen geliştirme aşamasında ve gelecek yılın ilk aylarında satışa sunulması planlanıyor. Fiyatı ise 250$ olarak belirlenmiş.

https://angel.co/pavlok-1