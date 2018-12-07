PayPal şirket içerisinde bir kripto para birimi hayata geçirdi

Kripto para dünyası son dönemin en büyük çöküşünü yaşarken farklı alanlardan kripto paralara yatırım yapıldığı haberleri geliyor. Telegram’ın ardından PayPal da bir kripto para projesi hazırladı.

Şirket içi eğitim

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre PayPal içerisinde blok zinciri tabanlı bir kripto para birimi hayata geçirildi. Projenin amacı şirket çalışanlarına kripto para ekonomisi hakkında uygulamalı eğitim vermek.

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Kripto paranın ismi nedir veya hangi değere tekabül ediyor açıklanmadı. Bilgiler çalışanların firmaya katkı yaptıkça bu para biriminden kazandığı ve kendi aralarında da paylaşabildikleri yönünde. Bu paralarla şirket içerisinde 100’den fazla tecrübe satın alınabiliyor.

Bu tecrübeler arasında başkan yardımcıları ile poker, yöneticiler ile koşu, CEO ile Uzakdoğu sporları var. Yani biraz daha çalışan motivasyonuna yönelik olarak geliştirilmiş bir proje olduğu rapor ediliyor. Bununla birlikte dış dünyaya açılıp açılmayacağı merak konusu.