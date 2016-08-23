Paypal Türkiye’ye geri dönüyor

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2016 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye’deki faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Paypal, suçu BDDK’ya atmış, kasıtlı bir şekilde lisans alamadığını iddia etmişti. Bu durumun üzerine bir açıklama yapmayı gerekli gören BDDK başkanı Mehmet Ali Akben, Paypal’ın 2014 yılında çıkarılan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan, ülkemizdeki platformların sunucularını yurt içinde bulundurmalarının zorunluluğu nedeni ile yetki alamadığını açıklamıştı.

Aslında Paypal 27 Haziran 2015 tarihinde başvuru yapmış ancak sunucuların taşınması noktasında hiçbir işlem yapmamıştı. Bu durumun Paypal Türkiye’den mi yoksa global tarafın durumu ciddiye almaması nedeni ile mi ortaya çıktığı bilinmezliğini koruyor ancak ceza sonrası Paypal’ın aklı başına gelmiş ve BDDK ile yeniden masaya oturmuş.

Yıl Başında Yeniden Türkiye'de

Geçtiğimiz haftalarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Paypal arasında bir görüşmenin yapıldığı konuşuluyor. Türkiye’deki faaliyetlerine yeniden devam etmek istediği yönünde görüş belirten ve yükümlülüklerini yerine getireceğini söyleyen Paypal’ın kademeli olarak Türkiye’de yeniden hizmet vermeye hazır hale geleceği belirtilmiş.

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Öncelikle ülke dışından Türkiye’deki hesaplara ödeme yapma imkanı getirecek olan Paypal, gerekli sürecin tamamlanmasının ardından kaldığı yerden hizmete devam edecek. Bu noktada sürecin 2017 yılı ilk yarısı içinde tamamlanmış olması bekleniyor. Paypal 2009 yılından bu yana Türkiye’deki banka hesaplarına para transferi yapıyordu. Dünya genelinde 180 milyon aktif üyesi bulunan Paypal, 2016 yılı ilk çeyreğinde küresel ölçekte 160 milyar doların üzerinde bir işlem hacmine ulaşmış. Şirketin ödeme hacmi yıllık %28 büyüyor. Paypal’ın Türkiye pazarındaki e-ticaret hacminin 2015 yılında %10-15 arasında olduğu tahmin ediliyor. Öncelikle ülke dışındanimkanı getirecek olan Paypal, gerekli sürecin tamamlanmasının ardından kaldığı yerden hizmete devam edecek. Bu noktada sürecinolması bekleniyor. Paypal 2009 yılından bu yana Türkiye’deki banka hesaplarına para transferi yapıyordu. Dünya genelindebulunan Paypal, 2016 yılı ilk çeyreğinde küresel ölçektebir işlem hacmine ulaşmış.