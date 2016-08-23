Paypal Türkiye’ye geri dönüyor

Haber Müdürü
2016 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye’deki faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Paypal, suçu BDDK’ya atmış, kasıtlı bir şekilde lisans alamadığını iddia etmişti. Bu durumun üzerine bir açıklama yapmayı gerekli gören BDDK başkanı Mehmet Ali Akben, Paypal’ın 2014 yılında çıkarılan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan, ülkemizdeki platformların sunucularını yurt içinde bulundurmalarının zorunluluğu nedeni ile yetki alamadığını açıklamıştı.
Aslında Paypal 27 Haziran 2015 tarihinde başvuru yapmış ancak sunucuların taşınması noktasında hiçbir işlem yapmamıştı. Bu durumun Paypal Türkiye’den mi yoksa global tarafın durumu ciddiye almaması nedeni ile mi ortaya çıktığı bilinmezliğini koruyor ancak ceza sonrası Paypal’ın aklı başına gelmiş ve BDDK ile yeniden masaya oturmuş.
Yıl Başında Yeniden Türkiye'de
Geçtiğimiz haftalarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Paypal arasında bir görüşmenin yapıldığı konuşuluyor. Türkiye’deki faaliyetlerine yeniden devam etmek istediği yönünde görüş belirten ve yükümlülüklerini yerine getireceğini söyleyen Paypal’ın kademeli olarak Türkiye’de yeniden hizmet vermeye hazır hale geleceği belirtilmiş.
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Öncelikle ülke dışından Türkiye’deki hesaplara ödeme yapma imkanı getirecek olan Paypal, gerekli sürecin tamamlanmasının ardından kaldığı yerden hizmete devam edecek. Bu noktada sürecin 2017 yılı ilk yarısı içinde tamamlanmış olması bekleniyor. Paypal 2009 yılından bu yana Türkiye’deki banka hesaplarına para transferi yapıyordu. Dünya genelinde 180 milyon aktif üyesi bulunan Paypal, 2016 yılı ilk çeyreğinde küresel ölçekte 160 milyar doların üzerinde bir işlem hacmine ulaşmış. Şirketin ödeme hacmi yıllık %28 büyüyor. Paypal’ın Türkiye pazarındaki e-ticaret hacminin 2015 yılında %10-15 arasında olduğu tahmin ediliyor.
Öncelikle ülke dışından Türkiye’deki hesaplara ödeme yapma imkanı getirecek olan Paypal, gerekli sürecin tamamlanmasının ardından kaldığı yerden hizmete devam edecek. Bu noktada sürecin 2017 yılı ilk yarısı içinde tamamlanmış olması bekleniyor. Paypal 2009 yılından bu yana Türkiye’deki banka hesaplarına para transferi yapıyordu. Dünya genelinde 180 milyon aktif üyesi bulunan Paypal, 2016 yılı ilk çeyreğinde küresel ölçekte 160 milyar doların üzerinde bir işlem hacmine ulaşmış. Şirketin ödeme hacmi yıllık %28 büyüyor. Paypal’ın Türkiye pazarındaki e-ticaret hacminin 2015 yılında %10-15 arasında olduğu tahmin ediliyor.
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şu forumda 10 yıl geçirdim şu adamın yaptığı kadar clickbait başlıklı, bi nitelik taşımayan, tamamen hükümet yanlısı haberler ile koskaca 20 yıllık siteyi 3. sınıf haber sitelerine dönüştürmesi baya canımı sıkıyor
Dik duran bir reis her seferinde dimdik yere çakılan bir ülke. Ama olsun çakılırken bile dikiz ya sen ona bak diyen aşırı hipnotize propaganda mağduru vatandaş
Paypal nedir? EBay nedir? E-ticaret nedir? bunlardan bihaber ülkemin insanları sürekli bir şekilde viagra kullanmak durumunda bırakılarak dik bir kazığa oturtuluyor ama sonuçta dimdik bir kazığa oturmak da, insana ayrı bir gurur veriyor.
Öyle ya Oturmanın da bir şerefi var. Oturacaksan en dikine oturacaksın ki bütün dünyanın ağzı açık kalsın.
Bekle bizi Kuzey Kore
Dünyanın en dik duran ülkesi
Hangimiz özenmiyoruz ki söyleyin bana
Alayına isyan Alayına meydan okuyan paranoyak bir lider onun arkasında ise akıl ve ruh sağlığını kaybetmiş bir toplum. Ama dikler arkadaş hem de dimdik.
Bütün gelişmiş ülkeler onlara özeniyor.
Biz neden dik değiliz? bizde dik durmak istiyoruz ?
Geçenlerde Merkel bu diklik sorunuyla ilgili şöyle konuştu.
Yıllardır ihmal edilen alman halkından esirgenen dik durma hadisesini gündemimize almış bulunmaktayız.
Bundan gayrı her alman vatandaşını bir dakikalık dik durma eylemine davet ediyorum.
Biz siyasetçiler olarak da hergün dik duracağız onun içinde alman parlamentosundaki tüm koltukları kaldırdık.Bundan sonra askeri ekonomik siyasal bilim teknoloji sanayi üretim alanları gibi gereksiz işleri bırakıp esas mevzumuz olan dik duruş üzerine politikalar üreteceğiz.
Bugünden tezi yok her alman dik duracak !
Paypal da kimmiş lan! diyen Dikelen vatandaş
PayPal Türkiye geçtiğimiz yıl sonunda
e-ihracat raporunda,Türkiyede PayPal kullanan iş yerlerinin yüzde 84’ünün dış pazarlara satış yaptığını söylemiş, bu şirketlerin Türkiye’nin 77 kentine yayıldığını not etmişti. Bu bilgilere göre PayPal kullanan satıcılar şirket başına ortalama 34 farklı pazara satış yapıyor ve bu şirketler arasında tek başına 93 ülkeye satış yapmış bir firma dahi yer alıyor. Türk şirketlerinin sattığı ürünler 100 farklı ülkeye gönderiliyor.
Mayıs 2014 itibarıyla ilk kez Türkiye’den satıcıların yurtdışına sattıkları malların bedeli, Türkiye’den alıcıların yurtdışından aldıkları ürünlerin bedelini geçti. Yani PayPal ekosistemi içerisinde, Türkiye cari açık değil cari fazla vermektedir. Yıl sonuna geldiğimizde ise bu fazlanın yüzde 20 civarında olmasını bekliyoruz. Türkiye’den yurtdışına online ürün satışının günümüzde 250-300 milyon dolar seviyelerinde olduğunu tahmin ediyoruz.
500 Miyar Dolar ihracat hedefi
Cari açıkla mücadele
Büyümek isteyen üretmek isteyen ama hiçbir şey üretmeyen bilim- teknoloji bakımından geri elindeki çok kıymetli beyinleri dışarıya veren ahmak bir ülke
Allah vergisi verimli toprak sayesinde yine Allah vergisi deniz sahil doğal güzellikler ile yolunu bulan inşaattan başka bir halt beceremeyen içerdeki vatandaşı sömürmek kaz gibi yolmak üzerine kurulu bir ekonomik yapı .İşte biz böylesine bir abuk subuk ekonomiyle dimdik duruyoruz.