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Paypal’dan banka hesabına anında transfer imkanı

Online ödeme sistemi Paypal, kullanıcıların düşük bir ücret karşılığında kısa süre içinde Paypal hesaplarından banka hesaplarına para transferi yapabilecek.
1 yıl
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1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Online ödeme devi Paypal, kullanıcıların banka hesaplarına ücretsiz para transferi imkanı sunsa da bu transfer işleminin bir veya birkaç gün sürmesi, kullanıcılar için can sıkıcı olabiliyordu. Bu durumun önün geçmek isteyen Paypal, son dönemde Citibank ve Bank of America gibi kurumlardan da destek alan ve anında par transferi hizmetiyle ön plana çıkan rakibi Zelle’nin de gerisinde kalmamak için yeni bir transfer hizmeti duyurdu.

Paypal’dan banka hesabına anında transfer imkanı
 

Şu an için Paypal kullanıcı kitlesinin sadece küçük bir bölümünün beta sürümü olarak test edebildiği uygulama ile kullanıcılar Paypal’dan bankaya 30 dakikadan daha kısa bir sürede para transferi gerçekleştirebilecek ancak bu işlem için 25 cent ücret ödemeleri gerekecek. Acele etmek istemeyen Paypal kullanıcıları ise para transferini yine ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Önümüzdeki aylardan itibaren ABD’deki bütün kullanıcıların hizmetine sunulacak olan bu yeni transfer seçeneği ile Paypal sadece müşterilerin Zelle gibi alternatiflere yönelmesini engellemiş olmayacak. Şirket aynı zamanda yeni bir gelir modeline de kavuşmuş olacak. 25 centlik işlem ücreti her ne kadar az görünse de son çeyrekte Paypal üzerinden 1.7 milyar işlem yapıldığını göz önünde bulundurursak bu yöntemin şirket için önemli bir gelir kapısı haline geleceğini söylemek yanlış olmaz.


https://www.engadget.com/2017/06/20/paypal-instant-bank-transfers/ Yorum Yaz
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yolcudur_abbas 1 yıl en beğenilen
ee bize ne bundan paypal zaten Türkiye ye hizmet vermiyor artık biz paypal üzerinden işlem yapamıyoruz.
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alemburda34 1 yıl
Abi her haberi anlarim Turkiye'de kullanamadigim bir para transfer sisteminin haberini ne yapayim?
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arrivederci 1 yıl
her yabancı kaynaktan translate edip haber yapmanın zararları vol.99999
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DH Misafiri 1 yıl
PayPal hala Türkiye'ye hizmet vermiyor ki. Bu haberin bize malesef bi faydası yok :(
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JrMaster 1 yıl
Ver mehteri verrr...
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CWaRRioR 1 yıl
Paypal'un Türkiye konusu ne oldu, herhangi bir gelişme var mı? Yoksa Türkiye'yi gözden çıkardılar mı?
Yaygın kullanımı olan bir muadili de olmadığı için online alış-verişte ciddi mağduriyete neden oldu.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
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kadirirdem 1 yıl
Ülkemizde hizmeti yok o yüzden bu haber bizi ilgilendirmiyor,yurt dışına çıkanlar dikkat etsin!
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muitobom 1 yıl
güzel bir gelişme.
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SKYFALL 1 yıl
Sacma sapan haberleri ekleyerek insanlari umitlendirmeyin.
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MHEC 1 yıl
E bizim işimize yaramıyor ki şimdi? Ha belki çift vatandaşlıkla kullananlar olabilir ona bişey diyemeyiz tabi.
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X-FI 1 yıl
paypal geçen aylarda tekrar gelecek denilmişti ama hareket yok.
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