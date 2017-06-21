Paypal’dan banka hesabına anında transfer imkanı

Online ödeme devi Paypal, kullanıcıların banka hesaplarına ücretsiz para transferi imkanı sunsa da bu transfer işleminin bir veya birkaç gün sürmesi, kullanıcılar için can sıkıcı olabiliyordu. Bu durumun önün geçmek isteyen Paypal, son dönemde Citibank ve Bank of America gibi kurumlardan da destek alan ve anında par transferi hizmetiyle ön plana çıkan rakibi Zelle’nin de gerisinde kalmamak için yeni bir transfer hizmeti duyurdu.

Şu an için Paypal kullanıcı kitlesinin sadece küçük bir bölümünün beta sürümü olarak test edebildiği uygulama ile kullanıcılar Paypal’dan bankaya 30 dakikadan daha kısa bir sürede para transferi gerçekleştirebilecek ancak bu işlem için 25 cent ücret ödemeleri gerekecek. Acele etmek istemeyen Paypal kullanıcıları ise para transferini yine ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Önümüzdeki aylardan itibaren ABD’deki bütün kullanıcıların hizmetine sunulacak olan bu yeni transfer seçeneği ile Paypal sadece müşterilerin Zelle gibi alternatiflere yönelmesini engellemiş olmayacak. Şirket aynı zamanda yeni bir gelir modeline de kavuşmuş olacak. 25 centlik işlem ücreti her ne kadar az görünse de son çeyrekte Paypal üzerinden 1.7 milyar işlem yapıldığını göz önünde bulundurursak bu yöntemin şirket için önemli bir gelir kapısı haline geleceğini söylemek yanlış olmaz.

https://www.engadget.com/2017/06/20/paypal-instant-bank-transfers/