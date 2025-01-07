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    Anlık Bildirim

    EFT ücretlerine yüzde 44 oranında zam geldi: İşte yeni fiyatlar

    EFT (Elektronik Fon Transferi) para transferi işlemlerine zam geldi. Bankaların farklı bankalarla gerçekleştirilen para transferi işleminde uyguladıkları EFT ücreti yüzde 44 oranında zamlandı.
    EFT ücretlerine yüzde 44 oranında zam geldi: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    2025 yılının ilk günlerinde çeşitli hizmetlere zam gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bankaların, farklı bankalarla gerçekleştirilen para transferi işleminde uyguladıkları EFT (Elektronik Fon Transferi) ücretlerine ciddi miktarda zam geldiği bildirildi. Yapılan değişiklik ile birlikte EFT ücreti 2025 için yüzde 44,38 oranında artırıldı.

    EFT ücretleri ne kadar oldu?

    EFT ücretlerine gelen yüzde 44,38’lik zam ile birlikte, belirli tutarlara göre yapılan işlemler için ücretler yeniden düzenlendi. Düzenleme ile para transferlerinde geçerli olacak kesinti tutarları şu şekilde olacak:

    6.300 TL’ye kadar olan işlemler:

    • Eski ücret: 4,43 TL
    • Yeni ücret: 6,39 TL

    6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler:

    • Eski ücret: 8,86 TL
    • Yeni ücret: 12,79 TL

    304.800 TL üzeri işlemler:

    • Eski ücret: 159,97 TL
    • Yeni ücret: 159,97 TL (Değişiklik yok)

    Bu yeni EFT tarifesi farklı bankalar arasında yapılan para transferlerini kapsıyor. IBAN üzerinden işlem yapacak müşteriler, ilgili gönderim tutarına bağlı olarak yeni düzenlemedeki kesinti oranlara tabi olacak. Yeni tarife, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği enflasyon oranına uygun olarak güncellendi.

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 4 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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