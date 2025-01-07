EFT ücretlerine yüzde 44 oranında zam geldi: İşte yeni fiyatlar

- EFT ücretleri ne kadar oldu?
- 6.300 TL’ye kadar olan işlemler:
- 6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler:
- 304.800 TL üzeri işlemler:
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EFT ücretleri ne kadar oldu?
EFT ücretlerine gelen yüzde 44,38’lik zam ile birlikte, belirli tutarlara göre yapılan işlemler için ücretler yeniden düzenlendi. Düzenleme ile para transferlerinde geçerli olacak kesinti tutarları şu şekilde olacak:
6.300 TL’ye kadar olan işlemler:
- Eski ücret: 4,43 TL
- Yeni ücret: 6,39 TL
6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler:
- Eski ücret: 8,86 TL
- Yeni ücret: 12,79 TL
304.800 TL üzeri işlemler:
- Eski ücret: 159,97 TL
- Yeni ücret: 159,97 TL (Değişiklik yok)
Bu yeni EFT tarifesi farklı bankalar arasında yapılan para transferlerini kapsıyor. IBAN üzerinden işlem yapacak müşteriler, ilgili gönderim tutarına bağlı olarak yeni düzenlemedeki kesinti oranlara tabi olacak. Yeni tarife, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği enflasyon oranına uygun olarak güncellendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.