Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör 2025 yılının ilk günlerinde çeşitli hizmetlere zam gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bankaların, farklı bankalarla gerçekleştirilen para transferi işleminde uyguladıkları EFT (Elektronik Fon Transferi) ücretlerine ciddi miktarda zam geldiği bildirildi. Yapılan değişiklik ile birlikte EFT ücreti 2025 için yüzde 44,38 oranında artırıldı.

EFT ücretleri ne kadar oldu?

EFT ücretlerine gelen yüzde 44,38’lik zam ile birlikte, belirli tutarlara göre yapılan işlemler için ücretler yeniden düzenlendi. Düzenleme ile para transferlerinde geçerli olacak kesinti tutarları şu şekilde olacak:

6.300 TL’ye kadar olan işlemler:

Eski ücret: 4,43 TL

Yeni ücret: 6,39 TL

6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler:

Eski ücret: 8,86 TL

Yeni ücret: 12,79 TL

304.800 TL üzeri işlemler:

Eski ücret: 159,97 TL

Yeni ücret: 159,97 TL (Değişiklik yok)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G için tarih verdi! 18 sa. önce eklendi

Bu yeni EFT tarifesi farklı bankalar arasında yapılan para transferlerini kapsıyor. IBAN üzerinden işlem yapacak müşteriler, ilgili gönderim tutarına bağlı olarak yeni düzenlemedeki kesinti oranlara tabi olacak. Yeni tarife, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği enflasyon oranına uygun olarak güncellendi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

EFT ücretlerine yüzde 44 oranında zam geldi: İşte yeni fiyatlar