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Pebble Time Round satışa başlıyor

Akıllı saat konusunda en başarılı ve uygulama ekosistemi en geniş firmalardan olan Pebble, yuvarlak hatlara sahip Pebble Time Round modelini satışa sunuyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Pebble Time Round satışa başlıyor

Kickstarter üzerinde en başarılı akıllı saat projesi olan Pebble, o günden bu yana kendisini geliştirerek çıtayı sürekli yükseltti ve renkli ekranlı Pebble Time akıllı saatini yine Kickstarter üzerinden rekor kırarak hayata geçirdi. Firma şimdi dünyanın en ince akıllı saatini piyasaya sürüyor. 

Pebble Time Round firmanın geleneksel çizgilerinden çıkarak yuvarlak tasarım benimsediği bir model ve yine ilk kez Kickstarter olmadan doğrudan tüketici ile buluşacak. 7.3mm kalınlığı ile Pebble Time Round en ince akıllı saat ünvanının da sahibi. 

Pebble Time Round orijinal Pebble Time modelinden çok farklı değil. Renkli elektronik kağıt ekran kullanan model Pebble'ın kendi işletim sistemini kullanıyor ve geniş bir uygulama desteğine sahip. Farkı ise yuvarlak ekran tasarımına sahip olması.

Akıllı saatlerin ilk döneminde köşegen tasarımlı ürünler revaçtaydı ancak gerçek bir kol saati görünümü vermesi açısından dairesel tasarım göze daha hoş geliyor. LG, Samsung, Alcatel gibi firmalar bu bakımdan daire tasarımlı ürünlere ağırlık vermeye başladı.

Pebble Time Round modelinde 4 adet tuş bulunuyor. Bunlardan Geri tuşu sol kısımda yer alırken, Aşağı-Yukarı-Seçim tuşları da sağ kısımda konumlanıyor. Su geçirmez özelliğini devam ettiren Pebble Time Round ses kaydı için bir de mikrofon barındırıyor. 38mm çapı olan saatin bayanlar için 14mm, erkekler için 20mm genişliğinde kayışları olacak. Saat üç farklı renk seçeneği ile gelecek. 

İnce bir yapıya sahip olması Pebble Time Round için önemli bir fedakarlığı gündeme getirmiş. O da kullanım süresi. 7 güne kadar kullanım süresi sunan önceki nesillerin aksine Pebble Time Round modeli 48 saate kadar kullanıcısını idare edebiliyor ancak 15 dakikalık şarj ile batarya 24 saati çıkarabiliyor. 

Bağlı olduğu akıllı telefondan bildirimleri ekrana yansıtabilen saat özelleştirilmiş kadran temalarına da ev sahipliği yapıyor. iOS ve Android için kullanılabilen Pebble Time Round modeli 8 Kasım 2015 tarihinde 250$ fiyat etiketi ile satışa başlayacak.   

http://www.phonearena.com/news/Pebble-Time-Round-launches-on-November-8_id75503 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Grkwnxs 3 yıl
Pebble time bundan çok daha iyi özellikle pil ömrü olarak
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kadirirdem 3 yıl
250 dolar buna verilmez,verdirmem.
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CaSsErDoDo 3 yıl
Fiyatını görene kadar her şey çok güzeldi.
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The Balance 3 yıl
Ürün çok güzel fakat 250 dolar çok fazla.
Keşke bir 100 dolar olsaymış alırdım o zaman :/
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Patren 3 yıl
cok pahali :(
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*siteci* 3 yıl
Fiyatına göre zayıf bir ürün. 199 dolara Pebble Time her türlü daha iyi bir seçim. Üstelik 9.5 mm'lik kalınlık da çok değil bana göre.
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acmtncy 3 yıl
250 dolardan sonrasını okumadım. OnePlus X ile aynı fiyat. Gerçi Türkiye'ye her ikisi de gelmeyecek ama burada da o paraya öküz alırız.
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