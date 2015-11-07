Pebble Time Round satışa başlıyor

Kickstarter üzerinde en başarılı akıllı saat projesi olan Pebble, o günden bu yana kendisini geliştirerek çıtayı sürekli yükseltti ve renkli ekranlı Pebble Time akıllı saatini yine Kickstarter üzerinden rekor kırarak hayata geçirdi. Firma şimdi dünyanın en ince akıllı saatini piyasaya sürüyor.





Pebble Time Round firmanın geleneksel çizgilerinden çıkarak yuvarlak tasarım benimsediği bir model ve yine ilk kez Kickstarter olmadan doğrudan tüketici ile buluşacak. 7.3mm kalınlığı ile Pebble Time Round en ince akıllı saat ünvanının da sahibi.





Pebble Time Round orijinal Pebble Time modelinden çok farklı değil. Renkli elektronik kağıt ekran kullanan model Pebble'ın kendi işletim sistemini kullanıyor ve geniş bir uygulama desteğine sahip. Farkı ise yuvarlak ekran tasarımına sahip olması.





Akıllı saatlerin ilk döneminde köşegen tasarımlı ürünler revaçtaydı ancak gerçek bir kol saati görünümü vermesi açısından dairesel tasarım göze daha hoş geliyor. LG, Samsung, Alcatel gibi firmalar bu bakımdan daire tasarımlı ürünlere ağırlık vermeye başladı.





Pebble Time Round modelinde 4 adet tuş bulunuyor. Bunlardan Geri tuşu sol kısımda yer alırken, Aşağı-Yukarı-Seçim tuşları da sağ kısımda konumlanıyor. Su geçirmez özelliğini devam ettiren Pebble Time Round ses kaydı için bir de mikrofon barındırıyor. 38mm çapı olan saatin bayanlar için 14mm, erkekler için 20mm genişliğinde kayışları olacak. Saat üç farklı renk seçeneği ile gelecek.





İnce bir yapıya sahip olması Pebble Time Round için önemli bir fedakarlığı gündeme getirmiş. O da kullanım süresi. 7 güne kadar kullanım süresi sunan önceki nesillerin aksine Pebble Time Round modeli 48 saate kadar kullanıcısını idare edebiliyor ancak 15 dakikalık şarj ile batarya 24 saati çıkarabiliyor.





Bağlı olduğu akıllı telefondan bildirimleri ekrana yansıtabilen saat özelleştirilmiş kadran temalarına da ev sahipliği yapıyor. iOS ve Android için kullanılabilen Pebble Time Round modeli 8 Kasım 2015 tarihinde 250$ fiyat etiketi ile satışa başlayacak.

http://www.phonearena.com/news/Pebble-Time-Round-launches-on-November-8_id75503