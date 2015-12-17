Pebble Time kendi fitness uygulamasına kavuştu





Akıllı saat pazarının genel kabul görmesindeki en büyük katkılardan birisini yapan Pebble, yazılım tarafında kullanıcılarını ihmal etmiyor ve sürekli yeniliklerle saatlerini canlı tutmayı başarıyor. İlk nesil Pebble akıllı saatler için yayınlanan Timeline özelliğinden sonra ikinci nesil Pebble Time saatleri için de yerleşik fitness takibi desteği sunuluyor.





Pebble Time serisinde bugüne kadar üçüncü taraf fitness takip uygulamaları kullanılıyordu. Pebble, Stanford Üniversitesi ile işbirliği yaparak kendi kendine öğrenebilen bir yerleşik uygulama geliştirdi. Pebble Health isimli uygulama kullanıcının attığı adımları, harcadığı kaloriyi ve uyku düzenini ölçerek haftalık bazda karşılaştırmalar yapıyor.





Uygulamanın en önemli özelliği öğrenebilir olması. Yani kullanıcısının rutinleri öğrenerek yetersiz uyuduğu zamanları tespit edebiliyor ve bu tür durumlarda ekstra uyku tavsiyesi yapıyor. Ayrıca kullanıcının ajandasına göre boş vakitlerini öğreniyor ve antrenman saatleri öneriyor. Tüm bu veriler Apple Health ve Google Fit ile de paylaşılabiliyor.





Uygulamanın diğer bir özelliği ise açık kaynak olması. Pebble gelecek ay bir yazılım geliştirme aracı yayınlayacak ve geliştiricilerin Pebble Health tabanlı uygulamalar hazırlaması mümkün olacak. Ayrıca Stanford Üniversitesi araştırmacılarının, uygulama ile elde edilen verilerin doğruluğu hakkında çalışmalar yapacağı da belirtiliyor. Böylece uygulamanın en doğru sonuçları elde etmesine çalışılacak. Pebble Health uygulaması, akıllı telefondaki ana uygulama ve saatteki yazılımın güncellenmesi ile kullanıma hazır hale geliyor.

http://www.phonearena.com/news/Pebble-Health-app-now-available-for-Pebble-Time-watches_id76682