Intel otonom araçlar için yeni bir departman kuruyor

Sürücüsüz araç teknolojileri son dönemde hayatımıza giren ancak bir o kadar da önem kazanan bir konu haline geldi. Gerek yazılım gerekse donanım olarak önemli yatırımlar yapılıyor. Hatta üreticiler sadece bu konu ile ilgili özel bir departman kurma yoluna bile gidiyor.

Yeni Bir Bölüm

Uzun süredir sürücüsüz araç teknolojilerini Nesnelerin İnterneti bölümü altında götüren Intel, önemli bir karar alarak değişikliğe gitti ve Otonom Sürüş Grubu departmanını hayata geçirdi. Bundan sonra sürücüsüz araç teknolojileri ayrı bir bölüm olarak yoluna devam edecek. Başında da Nesnelerin İnterneti grubunda bulunan Doug Davis olacak. Intel’in ARM’dan transfer ettiği Tom Lantzsch ise Nesnelerin İnterneti bölümünün başına geçecek.

Intel’in bir süre önce otonom araç teknolojileri için 250 milyon dolar yatırım yapacağını açıklamasının ardından gelen bu hamle sürpriz olmadı. Firma sık sık otonom araç teknolojilerinin önemine vurgu yapıyor ve yarışta geride kalmak istemiyor.

Sürücüsüz araçlarda sensörlerin sağlıklı bir şekilde veri toplaması, sistemlerin mili saniyeler içerisinde analiz yapması, karar vermesi ve aracı yönlendirmesi gibi pek çok unsur var. Bu bakımdan üreticilerin önünde geniş bir hareket alanı bulunuyor. Yeni fikirler ve projelere kapılar açık. Örneğin yolda ilerlerken şarjın bittiğini anlayarak en yakın istasyona yönelen, buradaki kablosuz plaka üzerinde birkaç dakika durduktan sonra şarj olarak yoluna devam eden otonom araçlar gibi sayısız proje üretebilmek mümkün.

Ayrıca Bkz.

"YunOS platformu Çin’de iOS’u geçmek üzere"

Elbette firmalar da pastadan en iyi şekilde yararlanmayı istiyor. Nvidia ve Qualcomm yıllardır otonom sürüşler için teknolojiler geliştiriyor. Samsung önemli satın alımlar yaptı ve batarya teknolojileri konusunda uzman. Tesla’nın otonom sürüş yazılımı herkesin malumu. Bu bakımdan erken davranmakta fayda var.