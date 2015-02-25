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Pebble'ın yeni saati Pebble Time Kickstarter'da rekor kırdı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Pebble'ın yeni saati Pebble Time Kickstarter'da rekor kırdı
24 Şubat'ta Türkiye saatiyle 17:00'da tanıtılan yeni Pebble akıllı saati Pebble Time Kickstarter'ın en hızlı hedefe ulaşan projesi olarak rekor kırdı. Yeni saatin başarıya ulaşması için 500 bin dolarlık hedef belirleyen şirket bu hedefe 17 dakika gibi çok hızlı bir sürede ulaşarak Kickstarter platformunda bir ilki başardı.

Hedefine ulaştıktan sonra 1 Milyon doları da yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede deviren Pebble Time aradan geçen 7 saatin ardından şu an 6 Milyon doları aşmış gözüküyor ve an itibariyle yaklaşık 30 bin alıcıya 35bine yakın Pebble time satılmış durumda. İlk 10 bin cihaz 159 dolar fiyatla satılırken sonraki 20 bin saat 179 dolar fiyatla satlıyor. Bu 20 bin saattin stokları da kısa sürede tükenecek gibi gözüküyor. Saati piyasaya çıktığında ise 199 dolarlık bir fiyata sahip olacak.

Pebble ilk saatinde elektronik mürekkepli ve renkleri gösteremeyen bir saat kullanırken yeni Pebble Time elektronik kağıt teknolojisiyle renkleri gösterebiliyor. Arayüzü de zaman çizelgesi şeklinde hazırlanan saat yine diğer akıllı saatlere göre uzun olan bir haftalık bir pil ömrü sunuyor.

Pebble Time hakkında diğer bilgiler ve teknik özellikler için bu bağlantıdaki haberi okuyabilirsiniz.
https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-time-awesome-smartwatch-no-compromises?utm_campaign=ks2&utm_content=hero&utm_medium=web&utm_source=getpebble.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Şunlardan getirip burada teknolojiyi sadece hava atmak için kullananlara pahalıya satmak vardı
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infom@n 4 yıl
Çok tipsiz, ergen saati gibi :)
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Umutcan 4 yıl
Milletin peynir ekmek gibi almasının sebebi nedir ? Bu kadar heveslendirecek ne sağlıyor mesela, bende pek bir albeni havası uyandırmadı da... Klasik akıllı saat işte, üstelik tasarımı moto 360 gibi modellere göre de çocuksu kalmış.
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recruit.06 4 yıl
helal valla
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artenis 4 yıl
Çalışan kazanır, elması kızarır.
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einhander 4 yıl
yenı saatlerı guzel olmus alınabılecek sevıyede
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Fenomenon 4 yıl
Vay be adamlar ortalığı yıktı geçirdi. Ancak saat öyle ucuz da değil.
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lido 4 yıl
pebble stell i bari 99 dolara çekseler
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simbolmina 4 yıl
Hayırlı işler.
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