Pebble'ın yeni saati Pebble Time Kickstarter'da rekor kırdı

Hedefine ulaştıktan sonra 1 Milyon doları da yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede deviren Pebble Time aradan geçen 7 saatin ardından şu an 6 Milyon doları aşmış gözüküyor ve an itibariyle yaklaşık 30 bin alıcıya 35bine yakın Pebble time satılmış durumda. İlk 10 bin cihaz 159 dolar fiyatla satılırken sonraki 20 bin saat 179 dolar fiyatla satlıyor. Bu 20 bin saattin stokları da kısa sürede tükenecek gibi gözüküyor. Saati piyasaya çıktığında ise 199 dolarlık bir fiyata sahip olacak.
Pebble ilk saatinde elektronik mürekkepli ve renkleri gösteremeyen bir saat kullanırken yeni Pebble Time elektronik kağıt teknolojisiyle renkleri gösterebiliyor. Arayüzü de zaman çizelgesi şeklinde hazırlanan saat yine diğer akıllı saatlere göre uzun olan bir haftalık bir pil ömrü sunuyor.
Pebble Time hakkında diğer bilgiler ve teknik özellikler için bu bağlantıdaki haberi okuyabilirsiniz.
https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-time-awesome-smartwatch-no-compromises?utm_campaign=ks2&utm_content=hero&utm_medium=web&utm_source=getpebble.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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