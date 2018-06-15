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ABD'den gelen Ether açıklaması kripto para piyasasını hareketlendirdi

ABD'nin piyasalardan sorumlu organı olan SEC(Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu), Ether'in menkul kıymet olmadığını duyurdu. Açıklamanın ardından Ether yüzde 10 değer kazandı.
11 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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ABD'den gelen Ether açıklaması kripto para piyasasını hareketlendirdi
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Pek çok ülkede kripto paralara yönelik yasal tanımlamalar henüz yerleşmiş değil. Bu tanımlamalar kripto paraların itibari para birimlerine ya da emtialara yakın bir statüye sahip olmasını sağlayabilir ancak aynı zamanda denetleme ve düzenleme anlamında da birtakım yenilikleri beraberinde getirmesi de mümkün. Geçtiğimiz ay ABD'nin piyasalardan sorumlu organı SEC(Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu), dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ether'i incelemeye almış ve Ether'in, menkul kıymet olup olmadığını araştırmaya başlamıştı. Dün bu konuyla ilgili resmi açıklama geldi.


Menkul kıymet değil 

SEC yöneticisi William Hinman, dün katıldığı bir konferansta şu an için Ether'in bir menkul kıymet değeri taşımadığını açıkladı. Hinman'a göre Ether, menkul kıymet olmanın iki önemli koşulunu taşımıyor. Menkul kıymet olmak için merkezi bir üçüncü taraf ile getiri beklentisi olan alıcıların varlığının gerektiğini vurgulayan Hinman, yatırım sözleşmesini temsil etmedikleri için bu haliyle sadece Ether'in değil diğer kripto para birimlerinin de menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğini belirtiyor. 


Buna karşılık Hinman, ICO'ların birer menkul kıymet olabileceğini düşünüyor. Kripto paralarla bir girişime yatırım yapma ve sonucunda o girişimin kullandığı tokenleri satın alma işlemi olarak tanımlayabileceğimiz ICO faaliyetleri menkul kıymet olarak değerlendirilebilir ancak Hinman yine de her ICO projesinin somut olarak incelenmesi gerektiği düşüncesinde. William Hinman, ICO'lara konu olan tokenlerin bazılarının yatırım aracı olarak değil de sadece söz konusu projede bir hizmet karşılığında kullanılmasının da mümkün olduğunu ekledi.


Tabi Hinman'ın açıklaması kripto para toplulukları için basit bir statü açıklamasının çok daha ötesinde zira Ether'in bir menkul kıymet olarak değerlendirilmesi kripto para biriminin farklı düzenlemelere tabi olmasına neden olabilir. Bu endişeyi yaklaşık bir aydır taşıyan yatırımcılar SEC'in açıklamasın ardından rahat bir nefes aldı. Açıklamadan sonra dakikalar içinde Ether'in değeri yüzde 10 civarında artarak 520 dolara ulaşırken diğer kripto para birimlerinde de benzer değer artışları yaşandı.


https://www.coindesk.com/sec-official-ether-is-not-a-security/ Yorum Yaz
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lzerk 11 ay en beğenilen
Büyük kurumlar kripto paralar ile ilgili acıklama yapıp, bir nevi değerine müdahele edip voleyi vuruyor, bu tarz acıklamaların arkası kesilmemesinin nedeni bu. Yoksa özelliklerinde bi değişiklik olmadı kripto paraların. Bunu görmeyen bireysel kişileri kazıklama dolandırma aracı oldu.
Büyük kurumlar kripto paralar ile ilgili acıklama yapıp, bir nevi değerine müdahele edip voleyi vuruyor, bu tarz acıklamaların arkası kesilmemesinin nedeni bu. ...
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enfarktus 11 ay
Bu haber aslında olumlu bir haber değil. Menkul kıymet olarak sınıflandırılması belirli kuralları da beraberinde getirerek güven ortamı sağlayabilirdi. Şimdi yine kör tuttuğunu öper moduyla devam. Yarın başka bir ülke çıkıp kripto parayı yasa dışı ilan ettim dese ne olacak?
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lzerk 11 ay en beğenilen
Büyük kurumlar kripto paralar ile ilgili acıklama yapıp, bir nevi değerine müdahele edip voleyi vuruyor, bu tarz acıklamaların arkası kesilmemesinin nedeni bu. Yoksa özelliklerinde bi değişiklik olmadı kripto paraların. Bunu görmeyen bireysel kişileri kazıklama dolandırma aracı oldu.
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