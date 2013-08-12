Pegatron, iPhone 5C'den çok umutlu

Apple’ın en büyük müşterisi olduğu Uzakdoğulu üretici Pegatron’un önemli gelir kalemlerinden olan masaüstü ve dizüstü bilgisayar sevkiyatı bu çeyrekte ortalama %10 gerileyecek. Ancak Pegatron, bu çeyrekte gelirlerinde önemli artış bekliyor. Nasıl mı?

Bilindiği gibi Apple, yıl içerisinde lanse ettiği iPhone’un üretimini çoğunlukla Foxconn’a yaptırıyor. Apple, bu stratejisini bu yılda sürdürecek. Yani 7.nesil iPhone’un üretimi Foxconn’a ait. Ancak bu sene tanıtılması beklenen diğer iPhone, iPhone 5C’nin üretimini ise Pegatron’a vermiş ve bu anlaşma bir süre önce internete sızan raporla netlik kazanmıştı.

Yatırımcılar Toplantı’sında açıklamalarda bulunan Pegatron’un CEO’su ve başkanı Jason Cheng, bilgisayar alanındaki %10’luk gerilemeye rağmen 3Ç2013 ve 4Ç2013 için umutlu konuştu. Bilgisayar dışı üretim alanında 3.çeyrekte %50’ye yakın, 4.çeyekte ise çok daha fazla gelir artışı ile her iki dönemde de elir açısından olumsuzluk yaşamayacaklarını söyleyen Cheng, açıklamasında bu gelir artışını “yeni tüketici elektroniği ürününe” borçlu olduklarını söylerek iPhone 5C’yi işaret etti.

Cheng, açıklamasında direkt olarak iPhone 5C ismini safetmese de gerek firma içerisinde gerekse de kaynaklardan gelen açıklamalar, Cheng'in yaptığı üstü kapalı açıklamadaki "yeni ürünün" iPhone 5C olduğu yönündeki yorumu güçlendiriyor.

10 Eylül’de tanıtılarak 1-2 hafta içerisinde satışa sunulması beklenen iPhone 5C’nin yanı sıra hali hazırda iPhoen 4 ve iPhone 4S ile iPad Mini’nin üretimini gerçekleştiren Pegatron, en fazla gelirini %27’lik pay ile Apple’dan sağlıyor.