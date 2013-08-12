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Pegatron, iPhone 5C'den çok umutlu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
42
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Pegatron, iPhone 5C'den çok umutlu
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Apple’ın en büyük müşterisi olduğu Uzakdoğulu üretici Pegatron’un önemli gelir kalemlerinden olan masaüstü ve dizüstü bilgisayar sevkiyatı bu çeyrekte ortalama %10 gerileyecek. Ancak Pegatron, bu çeyrekte gelirlerinde önemli artış bekliyor. Nasıl mı?

Bilindiği gibi Apple,  yıl içerisinde lanse ettiği iPhone’un üretimini çoğunlukla Foxconn’a yaptırıyor. Apple, bu stratejisini bu yılda sürdürecek. Yani 7.nesil iPhone’un üretimi Foxconn’a ait. Ancak bu sene tanıtılması beklenen diğer iPhone, iPhone 5C’nin üretimini ise Pegatron’a vermiş ve bu anlaşma bir süre önce internete sızan raporla netlik kazanmıştı.

Yatırımcılar Toplantı’sında açıklamalarda bulunan Pegatron’un CEO’su ve başkanı Jason Cheng, bilgisayar alanındaki %10’luk gerilemeye rağmen 3Ç2013 ve 4Ç2013 için umutlu konuştu. Bilgisayar dışı üretim alanında 3.çeyrekte %50’ye yakın, 4.çeyekte ise çok daha fazla gelir artışı ile her iki dönemde de elir açısından olumsuzluk yaşamayacaklarını söyleyen Cheng, açıklamasında bu gelir artışını “yeni tüketici elektroniği ürününe” borçlu olduklarını söylerek  iPhone 5C’yi işaret etti.

Cheng, açıklamasında direkt olarak iPhone 5C ismini safetmese de gerek firma içerisinde gerekse de kaynaklardan gelen açıklamalar, Cheng'in yaptığı üstü kapalı açıklamadaki "yeni ürünün" iPhone 5C olduğu yönündeki yorumu güçlendiriyor.

10 Eylül’de tanıtılarak 1-2 hafta içerisinde satışa sunulması beklenen iPhone 5C’nin yanı sıra hali hazırda  iPhoen 4 ve iPhone 4S ile iPad Mini’nin üretimini gerçekleştiren Pegatron, en fazla gelirini %27’lik pay ile Apple’dan sağlıyor.


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makaramasuko 6 yıl en beğenilen
Adamlar milyar dolarlar kazanıp keyfine bakarken aylık 1000 lira maaş alan insanlar burda saatlerce tartışıyolar da ben ona şaşırıyorum
2 Yanıt Yanıtla +37
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revelax 6 yıl
iphone haberlerinde haberleri hiç okumuyorum direk yorumlara dalıyorum
iphone hissedarlarıyla android hissedarlarının çatışmasını okumak daha güzel :)))
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
2bin liralık telefonu olupta, 50 kuruşluk kontör dilenen s.gurmeler neyin kafasını yaşıyorsunuz. Alın size kontörde alabileceğiniz telefon.
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yunusfurkanayse 6 yıl
Ben bu çöplükten gidiyorum
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LilTunechi 6 yıl
Şu kavga çıkartanları bloklansa dahi başkası alıntıladığı için görüyorum şunu düzeltemediniz mi?
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ozqur333 6 yıl
iphone 5c'nin fiyatı ne olur 600-700 tl olmaz heralde 1500 civarı olur ama 1200 tl olursa süper olur
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Moretz 6 yıl
çıksında alalım.
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CWaRRioR 6 yıl
Dogu-E
yunusfurkanayse
onkuba
yunusfurkanayse
12 Angry Men
Allah Diyen Tirbüşon Çöp.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Sana göre çöp, başkası için ise nimet.
Yooo o başkası benim ve bana göre de çöp Beyler bu telefon bir çöp ayfonun her teli gibi. Bir çöplük görmek isteyen applestore a gidebilir.
Ayfonun her teli cöptür. Apple in her teli nimettir.
Ne kadar siksan da çöp aga. İphone ile dosyalama sistemine erisebiliyor musun ? Hayır. Bluetooth ile başka tellere erisebiliyor musun? Hayır. İnternetten download yapabiliyor musun? Hayır. Flashplayer var mi ? Hayır. O kadar küçük ekranda oyun ,film vs. Zevki çıkar mi ? Hayır? Sd kart destekliyor mu? Hayır. Bataryasina müdahale edebiliyor musun? Hayır. Hd ekran formatına sahip mi? Hayır. O aptalca simgeleri ekrandan kaldirabiliyor musun? Hayır. Harici disk/otg/usb vs. destekliyor mu? Hayır. Kapalı bir sisteme mi sahip ? Evet. Kullanıcıyı sürekli satın almaya mi teşvik ediyor? Evet. Guncellemeleri ile milleti mi kekliyor evet. (İos 6 iphone 5e ne kattı , 3gsye ne kattı. Birisinin sadece sürüm numarası değişti) .iphone bir çöp mü? Şimdi yok desem kim inanır ki. Kesinlikle bir çöp. Küçülen şarj yerini lightning teknolojisi diye kullanıcıya kakalayan apple in tek derdi yeni iphone aksesuarları ile pazara yeni bir soluk getirip kullanıcıyı daha cok soymak. Bir iphone sahibinin yediği kazık iphone satın almasıyla bitmiyor. Sağolsun apple amca onu her köşede bit kandırmaca ile keklemek için bekliyor. Yok marketi cok kaliteliymis. Sizin yapıp da bizim yapamadigimiz (android) hiç bit şey yok. Ama hiç birşey. Bu yüzden apple komple bir ÇöP
O kadar yazına sadece bir soru
bu android ne yaparsan yap belli bir süre sonra kasım kasım kasılıyor mu ? Evet



Android'de herşeye erişim var - limit yok. Dolayısıyla Android kullanmak iOS'un aksine bilgi gerektiriyor. En basidinden şöyle bir örnek vereyim. Arkadaşımın bilgisayarı kasılıyor, sonra da bilgisayara çöp diyor. Ne disk birleştirme var, ne bir korunma var, trojanlar cirit atıyor, her türlü toolbar ve malware var ama bunun suçlusu PC oluyor. Program açıyor, çalıştıramıyor suçlusu PC oluyor. Neden? Çünkü kullanmayı bilmiyor. Kusura bakmayın ama sizin tabirinizi de buna benzettim.
Apple; kullanıcı telefonu kullanabilir ama sahip olamaz tarzı bir anlayışa sahip. Dolayısıyla teknoloji cahili bir adam da olsa ileri düzey bir kullanıcı da olsa telefonu eline aldığında sayfaları sağa sola kaydırıp, uygulama açıp "hızlıymış" tan öteye gitmeyen bir değerlendirmeyle iPhone'u üstün görüyor. Android için de bunu yapanlar var ama iOS'da herşey herşey sınırlı olduğundan adamın hata yapma riski bulunmuyor. Böyle benchmark olur mu? Halk arasında oluyor işte. Jailbreak terimi iOS kırma işlemine o kadar iyi oturuyor ki, kullanıcıların işletim sistemi içerisinde hapsolduklarını daha iyi ifade eden bir terim olamazdı herhalde.
Tabi zevk meselesidir, tercih meselesidir. iPhone alana kullanana neden aldın demem. Yiğidi öldür hakkını yeme... Ama Android kasıyor derseniz kusura bakmayın ama cahilliğinize güler geçerim. Derseniz ki VM dolayısıyla iOS'dan daha yavaş kalıyor, eyvallah. Ama donanımın iPhone'a göre iyi-kötü oluşunu hesaba katınca şu hızlıdır demek için telefon bazında değerlendirmek gerekiyor. Android VM karşılığında da open source işletim sistemi sunuyor ve herşeyi kullanıcıların ayaklarına seriyor. Düzgün kullanmazsanız kasması da normal zira işletim sistemi sizi değil siz işletim sistemini kullanıyorsunuz.
Kim neyi sever neyi seçer beni ilgilendirmez. Ama bilip bilmeden atıp tutarsanız müdahale ederim elbet.
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Rusty 6 yıl
Bu telefon fake, Apple böyle bir şey çıkarıp ta kendi çizgisini düşürmez, adamlar açıklama yaptı ucuz iphone olmayacak diyen arkadaşlar nerede acaba?
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brk-bjk 6 yıl
Cope atsan hakaret sayar bu ne boyle
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kaskas123 6 yıl
sırf ayfonum var diye hava atmak isteyenler yüknelecek buna.
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John -Coffey 6 yıl
Banane banane ben 5S istiyorum
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12 Angry Men 6 yıl
cengizhan1903
12 Angry Men
Allah Diyen Tirbüşon Çöp.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Sana göre çöp, başkası için ise nimet.
Nimet çöpe atilirmi?

çöpe attığımı nerden bılıyorsun
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revelax 6 yıl
iphone haberlerinde haberleri hiç okumuyorum direk yorumlara dalıyorum
iphone hissedarlarıyla android hissedarlarının çatışmasını okumak daha güzel :)))
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