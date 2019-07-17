Pentagon'dan son dakika: Türkiye, F-35 programından çıkarıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bugün bir son dakika açıklaması yaparak Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığının askıya alındığını açıkladı. Pentagon ve Beyaz Saray'dan yayınlanan yazılarda kararın sebebi olarak Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başlaması gösterildi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord tarafından yapılan açıklamalar:
"Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz.
"Türkiye S-400 kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak.
"F-35 eğitimi alan Türk pilotlar 31 Temmuz'a kadar ABD'yi terk etmeleri için bilgilendirildi.
"Türkiye yakın bir NATO müttefiki, askeri ilişkiler güçlü olmaya devam edecek. Türkiye ile ilişkimiz çok katmanlı ve F-35 ortaklığının ötesine uzanıyor.
"Şu an Türkiye’nin programdan çıkarılması ile oluşan parça açığını doldurmaya odaklanmış durumdayız."
Beyaz Saray'ın yayınladığı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alması, F-35 programındaki ortaklığının devamını imkansız hale getirdi. F-35'ler ile bu uçakların gelişmiş özelliklerini öğrenmek için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu bir arada bulunamaz. Türkiye, 65 yıldan uzun bir süredir güvenilir bir ortak ve NATO müttefiği oldu, ancak S-400'lerin alınması tüm NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma yönünde birbirlerine verdiği sözün çiğnenmesi anlamına geliyor. Bu durum Birlik-Türkiye işbirliklerine ciddi bir darbe vuracak."
ABD Savunma Bakanlığı'nın Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord tarafından yapılan açıklamalar:
"Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz.
"Türkiye S-400 kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak.
"F-35 eğitimi alan Türk pilotlar 31 Temmuz'a kadar ABD'yi terk etmeleri için bilgilendirildi.
"Türkiye yakın bir NATO müttefiki, askeri ilişkiler güçlü olmaya devam edecek. Türkiye ile ilişkimiz çok katmanlı ve F-35 ortaklığının ötesine uzanıyor.
"Şu an Türkiye’nin programdan çıkarılması ile oluşan parça açığını doldurmaya odaklanmış durumdayız."
Beyaz Saray'ın yayınladığı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alması, F-35 programındaki ortaklığının devamını imkansız hale getirdi. F-35'ler ile bu uçakların gelişmiş özelliklerini öğrenmek için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu bir arada bulunamaz. Türkiye, 65 yıldan uzun bir süredir güvenilir bir ortak ve NATO müttefiği oldu, ancak S-400'lerin alınması tüm NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma yönünde birbirlerine verdiği sözün çiğnenmesi anlamına geliyor. Bu durum Birlik-Türkiye işbirliklerine ciddi bir darbe vuracak."
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f-35 leri alınca herhangi bir ülkeye karşı hucüm harekatında bulunmayı düşünüyor muyuz? yok. o halde bizim ilk önceliğimiz savunmadır. biz 95 yıldır savunmada kalan bir ülkeyiz. bu yüzden s-400 ler hayati ihtiyaçtı. f-35 iler ise alsak fena olmaz,ama olmasa da olur diyebileceğimiz bir şeydi.
Ama hava savunma sistemimiz olmasa da olur diyemezdik.
Adam neredeyse zil takıp oynayacak.
15-20 yıllık ortaklık söz konusuydu dünya gözünde büyük itibar ve güven kaybı yaşayacaklar.
Askıya alındı diye çevirmiş.
Yahu ne basit oyunlar böyle.
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