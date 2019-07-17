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Pentagon'dan son dakika: Türkiye, F-35 programından çıkarıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararı nedeniyle F-35 savaş uçakları programından çıkarıldığını açıkladı.
30 dk. (Son Güncelleme: 30 dk.)
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Savunma Sanayi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bugün bir son dakika açıklaması yaparak Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığının askıya alındığını açıkladı. Pentagon ve Beyaz Saray'dan yayınlanan yazılarda kararın sebebi olarak Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başlaması gösterildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord tarafından yapılan açıklamalar:

"Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz.

"Türkiye S-400 kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak.

"F-35 eğitimi alan Türk pilotlar 31 Temmuz'a kadar ABD'yi terk etmeleri için bilgilendirildi.

"Türkiye yakın bir NATO müttefiki, askeri ilişkiler güçlü olmaya devam edecek. Türkiye ile ilişkimiz çok katmanlı ve F-35 ortaklığının ötesine uzanıyor.

"Şu an Türkiye’nin programdan çıkarılması ile oluşan parça açığını doldurmaya odaklanmış durumdayız."

Beyaz Saray'ın yayınladığı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alması, F-35 programındaki ortaklığının devamını imkansız hale getirdi. F-35'ler ile bu uçakların gelişmiş özelliklerini öğrenmek için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu bir arada bulunamaz. Türkiye, 65 yıldan uzun bir süredir güvenilir bir ortak ve NATO müttefiği oldu, ancak S-400'lerin alınması tüm NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma yönünde birbirlerine verdiği sözün çiğnenmesi anlamına geliyor. Bu durum Birlik-Türkiye işbirliklerine ciddi bir darbe vuracak."  

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a_y_k_u_t 21 dk.
Boşver onların f35'i varsa bizim Allah'ımız var.
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s. paul jobs 20 dk. en beğenilen
Bahaneniz oldu. Hem içeriden hem dışarıdan ülkenin gelişmemesi için ellerinden geleni yapan lobiler olduğu sürece maalesef durumumuz bu.
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hamzasoph 15 dk.
Şimdiye kadar ödenen para ne olacak? Battı mı yani?
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1 Avatar
Şeref60 20 sn.
Amerika tarihi bir hata yapmıştır..
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HzBurun 1 dk.
Bu pek iyiye işaret değil
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ozbey08 1 dk.
Türkiye ABD gibi salgırgan bir ülke değildir. şimdi bizde 250 tane f-16 var ya bu uçakları hangi ülkeye karşı kullandık? hiç. sadece terör oprasyonları ve sınır ötesi operasyonlarında kullandık.
f-35 leri alınca herhangi bir ülkeye karşı hucüm harekatında bulunmayı düşünüyor muyuz? yok. o halde bizim ilk önceliğimiz savunmadır. biz 95 yıldır savunmada kalan bir ülkeyiz. bu yüzden s-400 ler hayati ihtiyaçtı. f-35 iler ise alsak fena olmaz,ama olmasa da olur diyebileceğimiz bir şeydi.
Ama hava savunma sistemimiz olmasa da olur diyemezdik.
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enizam 3 dk.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Şehmistan 7 dk.
Aman ne önemli
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madmahmutd 7 dk.
İncirlik, Kürecik ve diğer Abd ve Nato üslerini kapatmadan nereye ne yapıyosun. Önce onları kapatmadan böyle işlere kalkışıp milleti kandırmak kolay tabi. Abdnin 150 küsür tane nükleer bombası var incirlikte. Önce kapat bakim bu üsleri. Oy için ülke uçurumdan atılacak. Bu süreçte milliyetçi duyguları kabartılıp ikinci bir darbe ile muhalefeti yok etmek ve tam şeriat devletine geçmeye çalışılıyor olabilir. Çok kötü bir şey geliyor, herkes hazırlıklı olsun.
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sonofmana 7 dk.
İçimizdeki amerikalıları yorumlardan çok kolay tespit edebiliriz.
Adam neredeyse zil takıp oynayacak.
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routemaster 1 dk. sonofmana
Hangi adam?
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khrmndgn 9 dk.
G-20 zirvesinde ki laf sokmaları tatlı sözler olarak çevirdiniz ama buraya kadar. Yakında bizi bir güzel öpecekler.
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berk768 10 dk.
Kendileri kaybedecek. Türkiye artık eskisi gibi sadık olmayacak bu hareketiyle bütün güvencesini yitirdi.
15-20 yıllık ortaklık söz konusuydu dünya gözünde büyük itibar ve güven kaybı yaşayacaklar.
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Organismus 13 dk.
Cnn Türk
Askıya alındı diye çevirmiş.
Yahu ne basit oyunlar böyle.
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s-400, F-35 Lightning II ve
7 etiket daha pentagon abd savunma bakanlığı savunma sanayii f-35 Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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