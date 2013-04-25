Pentax Ricoh, yeni bir profesyonel APS-C fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor

Pentax Ricoh denildiği zaman akla gelen ilk konulardan bir tanesi, uzun zamandır konuşulan ancak çıkışı yılan hikayesine dönen Full Frame (Tam Kare) profesyonel fotoğraf makinesi oluşturuyor. Son gelen bilgilere göre ise makine ciddi oranda geliştiriliyor.

Çin'de düzenlenen P&E 2013 fuarı kapsamında, Pentax Ricoh'un Çin Genel Müdürü Mr. Tomoyoshi Shibata ile yapılan bir röportaj sonucunda yeni gelişmeler öğrenildi. Öncelikle fazla ayrıntılı bilgiler vermese de, FF (Tam Kare) fotoğraf makinesinin halen geliştirme sürecinde olduğundan bahseden Mr. Tomoyoshi, böylelikle FF fotoğraf makinesini kesinleştirmiş oldu. Ayrıca yapılan röportaj kapsamında "Profesyonel Seviye" bir APS-C fotoğraf makinesinin de planlandığını belirten Mr. Tomoyoshi, Pentax Ricoh tutkunları arasında yeniden bir beklenti oluşturdu.

Uzun yıllardır beklenen FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi, umarız bütün bu beklentileri kısa bir zaman içerisinde sonlandırarak kullanıcılar karşısına çıkartılır.





http://ricehigh.blogspot.com/2013/04/ff-confirmed-latest-interview-with.html