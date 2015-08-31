Perfect Workout uygulaması evrensel olarak Windows 10 market üzerindeki yerini aldı

Windows Phone'un popüler egzersiz uygulamalarından Perfect Workout, evrensel olarak Windows 10 market üzerindeki yerini aldı.

Bünyesinde yer alan 100'den fazla animasyonlu egzersiz ile kişilerin formda kalmasına yardımcı olan ve siyah ağırlıklı oldukça anlaşılır bir arayüzü bulunan uygulama, günlük yapılacak sadece 10 dakikalık çalışma ile etkili sonuçlar sağlayabiliyor ve istenirse kişilerin kendi egzersizlerine oluşturmasına da imkan tanıyor. Günlük olarak hatırlatmalar yapabilen uygulama, hem kadın hem de erkeklere hitap ediyor.

Ücretsiz olarak sunulan Perfect Workout uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/perfect-workout-now-available-windows-10-store