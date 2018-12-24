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Petrol ve doğalgaz hatlarını yerli İHA'lar koruyacak

BOTAŞ ve Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı arasındaki yeni anlaşma kapsamında petrol ve doğalgaz boru hatları ve tesislerin korunmasında İHA'lar başta olmak üzere yeni gelişen teknolojiler kullanılacak.
4 ay
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Petrol ve doğalgaz hatlarını yerli İHA'lar koruyacak
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BOTAŞ, petrol ve doğalgaz boru hatlarına yönelik düzenlenen terör, sabotaj, hırsızlık ve izinsiz kazı gibi teşebbüslere karşı koymak ve boru hatlarını korumak için mevcut güvenlik sistemlerinin yanına yeni gelişen teknolojileri de eklemeye hazırlanıyor. İlave edilen teknolojiler arasında Türk Savunma Sanayi’nin göz bebeği İHA’lar da bulunacak.

BOTAŞ, işletmekte olduğu petrol ve doğalgaz boru hatları ve tesislerini korumaya yönelik Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı ile anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, boru hatları ve kritik tesisler Fiber Optik Algılama, Elektro Optik Algılama, Çevre Güvenlik Radarı, yerli İHA ve kapalı devre kamera alt sistemleriyle desteklenen entegre güvenlik sistemiyle çevresindeki tehditlerden 7/24 korunacak.

Tehditlere anında müdahale şansı tanıyacak 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayi sistemlerinin sürekli teyakkuz halinde olması gerçek zamanlı, doğru ve tutarlı bilgilerin oluşturulmasını ve paylaşılmasını sağlayacak. Ayrıca konum, video, görüntü gibi verilerin ve alarmların dağıtılmasında hızlı veri akışını sağlayacak. Böylece keşif ve müdahale sisteminin tehditlere anında müdahale etmesi sağlanacak.


http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/boru-hatlarina-ihali-koruma-41061283 Yorum Yaz
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AKTeknisyen 4 ay
Yerli İHA deyip haberin giriş metnine REPEAR (ABD Yapımı) resmi koymak.Editörlerin özeni insanın gözlerini yaşartıyor.
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Emin KOÇ 4 ay
Güzel gelişmeler.
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