Akıncı TİHA, sergilenmeye başladı

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Samsun'un Canik'te Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nün bahçesinde Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı sergilenmeye başlandı.

Canik Belediyesince 2019 yılında yapımına başlanan ve 2023'te hizmete açılan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde 1,5 yılda 1800 öğrenci eğitim gördü.

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Keşif Kampüsü, atölyeleri, laboratuvarları ve uygulama alanları ile çocuklara ve gençlere bilimsel araştırma ve keşif yapma imkanı sunuyor.

Öğrenciler, kampüste astronomi, havacılık ve uzay keşif alanı, teknoloji atölyesi, fizik atölyesi, kimya ve insan bilimleri atölyesi, matematik atölyesi, doğa atölyesi ve deneyap atölyelerinde eğitim alıyor.

Keşif kampüsünün bahçesinde ise milli teknoloji hamlesinin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın tasarımında, üretiminde yer aldığı, Samsun'a hediye edilen Akıncı TİHA sergileniyor.

Altıncı sınıf öğrencisi Zümra Kaynar, keşif kampüsünün bir nevi çocuk üniversitesi olduğunu belirterek, "Bizim anlayabileceğimiz dilde çoğu dersin ilerisinde bilgiler öğreniyoruz. Üniversitede göreceğimiz dersleri, öğretmenler bizim seviyemize düşürüp çok güzel anlatıyor. Burada eğitim hem çocukları eğlendiriyor hem de bilgilendiriyor. Okulun bahçesinde bulunan Akıncı bizi gururlandırıyor. Büyüdüğümde uzaya çıkan ilk Türk kadın astronot olmak istiyorum çünkü uzayı çok merak ediyorum, Ay'a ayak basmak ve Türk bayrağını orada dalgalandırmak istiyorum." dedi.

Altıncı sınıf öğrencisi Mümin Çakır ise "Kampüsün içindeki Akıncı teneffüse her çıkışımızda bizi gururlandırıyor. Bu hissi anlatamam, anlatılamaz. Gelecekte inşallah ben de astronot olacağım." ifadesini kullandı.

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