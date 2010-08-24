Peugeot 3008 HYbrid4: Dünyanın ilk dizel motorlu hibrit aracı

Önde gelen otomobil üreticilerinden Fransız Peugeot, dünyanın ilk dizel motorlu hibrit aracı olarak lanse edilen 3008 HYbrid4 modelini duyurdu. Avrupa'da yol macerasına önümüzdeki yıl başlayacak çok amaçlı spor arazi aracında 163 PS (120 kW) güç ve 300nm tork üretebilen 2 litre hacminde HDi motora yer veren Peugeot, aracın arka kısmına ise 27 kW kapasiteli, 100nm tork (maksimum 200nm) üretebilen elektrik motoru yerleştirmiş. Toplamda 200 PS (147 kW) güç ve 500nm tork üretebilen 3008 HYbrid4, 6 ileri manul vites kutusu (BMP6), dur-kalk istemi, kinetik enerji geri dönüşüm sistemi (KERS), konvensiyonel dizel motor ve elektrik motoru arasındaki çalışma modlarını belirleyen elektronik kontrol ünitesi gibi ileri teknoloji ürünü elektronik ekipmanlar sayesinde yüksek yakıt verimliliği sunacak gibi görünüyor.

Peugeot tarafından açıklamam rakamlara göre 100km'de 3.8 litre yakıt tüketen 3008 HYbrid4, yeşil dostu üretim yaklaşımıyla km'de 99 gram CO2 salarak emisyon konusundaki iddiasını da ortaya koyuyor zira aynı sınıfta yer alan diğer crossover / SUV modelleri dikkate alındığında 99 gram/km CO2 emisyon değeri oldukça iddialı bir rakam olarak öne çıkıyor.