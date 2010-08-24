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Peugeot 3008 HYbrid4: Dünyanın ilk dizel motorlu hibrit aracı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
37,6b
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27
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Peugeot 3008 HYbrid4: Dünyanın ilk dizel motorlu hibrit aracı
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Önde gelen otomobil üreticilerinden Fransız Peugeot, dünyanın ilk dizel motorlu hibrit aracı olarak lanse edilen 3008 HYbrid4 modelini duyurdu. Avrupa'da yol macerasına önümüzdeki yıl başlayacak çok amaçlı spor arazi aracında 163 PS (120 kW) güç ve 300nm tork üretebilen 2 litre hacminde HDi motora yer veren Peugeot, aracın arka kısmına ise 27 kW kapasiteli, 100nm tork (maksimum 200nm) üretebilen elektrik motoru yerleştirmiş. Toplamda 200 PS (147 kW) güç ve 500nm tork üretebilen 3008 HYbrid4, 6 ileri manul vites kutusu (BMP6), dur-kalk istemi, kinetik enerji geri dönüşüm sistemi (KERS), konvensiyonel dizel motor ve elektrik motoru arasındaki çalışma modlarını belirleyen elektronik kontrol ünitesi gibi ileri teknoloji ürünü elektronik ekipmanlar sayesinde yüksek yakıt verimliliği sunacak gibi görünüyor.

Peugeot tarafından açıklamam rakamlara göre 100km'de 3.8 litre yakıt tüketen 3008 HYbrid4, yeşil dostu üretim yaklaşımıyla km'de 99 gram CO2 salarak emisyon konusundaki iddiasını da ortaya koyuyor zira aynı sınıfta yer alan diğer crossover / SUV modelleri dikkate alındığında 99 gram/km CO2 emisyon değeri oldukça iddialı bir rakam olarak öne çıkıyor.

Peugeot 3008 HYbrid4: Dünyanın ilk dizel motorlu hibrit aracı
Tam Boyutta Gör

Peugeot 3008 HYbrid4: Dünyanın ilk dizel motorlu hibrit aracı
Tam Boyutta Gör
Peugeot 3008 HYbrid4: Dünyanın ilk dizel motorlu hibrit aracı
Tam Boyutta Gör

Peugeot 3008 HYbrid4: Dünyanın ilk dizel motorlu hibrit aracı
Tam Boyutta Gör

Peugeot 3008 HYbrid4: Dünyanın ilk dizel motorlu hibrit aracı
Tam Boyutta Gör

Peugeot 3008 HYbrid4: Dünyanın ilk dizel motorlu hibrit aracı
Tam Boyutta Gör

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fss1403 8 yıl
Hep merak ediyordum neden dizel hybrid yok diye demek bekliyorlarmış. Bu arada hybrid maalesef Tr ye çok girecek gibi. Mesela amerikada nerdeyse her firmanın hybrid seçeneği var.
1 Yanıt Yanıtla
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gorkemuse 8 yıl fss1403
fss1403

Hep merak ediyordum neden dizel hybrid yok diye demek bekliyorlarmış. Bu arada hybrid maalesef Tr ye çok girecek gibi. Mesela amerikada nerdeyse her firmanın hybrid seçeneği var.


Kamyonu bile var 2-3 yıldır.....

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DH Misafiri 8 yıl
1.6 hdı motor koysalardı çok güzel olurmuş bence başkalası nasıl düşünür bilmem
ikinciside volvonun hybidridinde 3 tane mod var birisi sadece elektrikli kullanmak için digeri hybrid şekilde kullanmak için digeride her ikisini aynı ande kullanmak için (yanlış bilgi verdiysek affola ) keşke bundada üç seçenek olsa idi.bunlar benim fikrim tabiki
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Fantastic Light 8 yıl
Elektirik motor takviyeli araçta yakıt 3.8 lt diyor VW passsat sadece dizel motor 3.8 lt.

Ne esprisi kaldı elektiriğin ?
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chakra 9 yıl
fiyatı ne olur o merak konusu.
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BF033 9 yıl
500tork varsa çok can yakar demek istiyorum ama hızlanma verileri hibrit araçlarda nasıl oluyor acaba?
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DH Misafiri 9 yıl
o konsola o direksiyon hiç uymamış. bu fransızlar araba olayına iyice fransız kalmaya başladılar.. :)
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GingerMan 9 yıl
inşallah devletimiz (hükümetimiz) hibritli araçlar üzerindeki yüksek vergiyi düzenler, hatta teşvikli hale getirebilirse daha iyi olur.
Aksi halde, mevcut durumda ne sıradan vatandaş olan bizler nede ticari araç kullanıcıları bu hibritli araçları yüksek maliyetinden dolayı kullanamazlar...
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gun 9 yıl
Dizel şimdiye kadar neden kullanmamışlardı bilmiyorum ama bu çok daha iyi yönde bir gelişme.

Yalnız bu aracınki bayağı ilk model Hibrid'ler gibi elektrik motoru biraz güçsüz kalmış.
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çapultra 9 yıl
citroen'in bu konuda uzun süredir geliştirme çalışmaları vardı zaten.
ama ağırlık konusunda bir sayı verilmemiş.
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