PewDiePie ilk kez 100 milyon aboneyi geçen kişi oldu

İnsanlara büyük gelirler kazandırması ile birlikte YouTube artık çocuk yaşlı her kesimden insanın şansını denemek istediği bir yer haline geldi. İnternet kullanıcı sayısının ve buna paralel olarak YouTube kullanıcı sayısının artıyor olması halen içerik üreticileri için fırsat yaratıyor. Bunu en iyi de PewDiePie kullanıyor.

PewDiePie kaç aboneye sahip?

Yıllardır YouTube platformunun en çok kazanan içerik üreticileri arasında yer alan ve zaman zaman çalkantılı haberlerle gündeme gelen PewDiePie şimdi bir rekorla gündemde. Ünlü üretici YouTube tarihinde ilk kez 100 milyon abone sayısını geride bırakan kişisel hesap oldu.

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YouTube üzerinde en fazla abone sayısı 109 milyon ile T-Series kanalına ait. Hindistan temalı müziklere yer veren kanal bir ekip projesi olduğu için kişisel kategoriye girmiyor. Hatırlanacağı üzere T-Series ve PewDiePie arasında uzun süredir bir abone sayısı tartışması devam ediyor. Hatta PewDiePie hayranları bir ara yazıcılara ve Google Home cihazlarına sızarak ünlü isim lehine propaganda yapmıştı.

Anti-semitist yayınları nedeniyle bir ara Google ve Disney gibi devlerin anlaşmalarından çıkarılsa da PewDiePie halen en çok kazanan dokuzuncu YouTuber durumunda. Ünlü isim geçen yıl 15.5 milyon dolar kazandı. İlk sırada ise oyuncak videoları ile 22 milyon dolar kazanan 7 yaşındaki YouTuber var.