Kim Nerede? 56 Oyunlardaki fizik kavramını bir üst seviyeye taşıyan proje 53 Jon Snow artık Marvel evreninde 42 Çinli şirketten Nvidia GTX 1080'e rakip ekran kartı geliyor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PewDiePie ilk kez 100 milyon aboneyi geçen kişi oldu

YouTube üzerinde en çok kazanan içerik üreticilerinden birisi olan PewDiePie ayrıca en çok aboneye sahip olan bireysel kullanıcı durumunda. Ünlü isim 100 milyon takipçi sayısına ulaştı.
2 sa.
1,6b
33
9
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnsanlara büyük gelirler kazandırması ile birlikte YouTube artık çocuk yaşlı her kesimden insanın şansını denemek istediği bir yer haline geldi. İnternet kullanıcı sayısının ve buna paralel olarak YouTube kullanıcı sayısının artıyor olması halen içerik üreticileri için fırsat yaratıyor. Bunu en iyi de PewDiePie kullanıyor.

PewDiePie kaç aboneye sahip?

Yıllardır YouTube platformunun en çok kazanan içerik üreticileri arasında yer alan ve zaman zaman çalkantılı haberlerle gündeme gelen PewDiePie şimdi bir rekorla gündemde. Ünlü üretici YouTube tarihinde ilk kez 100 milyon abone sayısını geride bırakan kişisel hesap oldu.

Ayrıca Bkz. "Anlaşmazlıklara rağmen Örümcek Adam 3 yol haritası değişmedi"

YouTube üzerinde en fazla abone sayısı 109 milyon ile T-Series kanalına ait. Hindistan temalı müziklere yer veren kanal bir ekip projesi olduğu için kişisel kategoriye girmiyor. Hatırlanacağı üzere T-Series ve PewDiePie arasında uzun süredir bir abone sayısı tartışması devam ediyor. Hatta PewDiePie hayranları bir ara yazıcılara ve Google Home cihazlarına sızarak ünlü isim lehine propaganda yapmıştı.

Anti-semitist yayınları nedeniyle bir ara Google ve Disney gibi devlerin anlaşmalarından çıkarılsa da PewDiePie halen en çok kazanan dokuzuncu YouTuber durumunda. Ünlü isim geçen yıl 15.5 milyon dolar kazandı. İlk sırada ise oyuncak videoları ile 22 milyon dolar kazanan 7 yaşındaki YouTuber var.

 


https://www.ubergizmo.com/2019/08/pewdiepie-first-youtuber-100-million-subscribers/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Chromosty 54 dk.
darısı enes abinin başına
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 1 sa.
Sonuna kadar hak ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzhan diric 2 sa.
Pewdiepie in videolarına baktım beni hiç sarmadı bu insanları nasıl sarıyor bene anlam veremiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
estrofem 31 dk. oguzhan diric
En çok ta saçmasapan vidyolar içeren kanalların abonesi çok oluyor, TR de de var böyle kanallar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 2 sa.
Başlık olmamış... Cümle bir acayip, google çevirinin ilk versiyon çevirileri gibi olmuş... :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 sa.
şu an bir çok türk kanalının içerikleri tamamen yabancı yayımcılardan alıntı. Çalıntı demiyorum zira o kadar kopyaşama artık telif hakkı ihtarına giriyor, belkide izin alarak yayınlıyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Requizm 2 sa.
7 yaşındaki milyonlar kazanan youtuber... Kıskandığımdan söylemiyorum ama umarım iyi niyetli bir ailesi vardır.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
estrofem 28 dk. Requizm
7 yaşındaki milyonlar kazanan youtuber... Gel de kadere inanma :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 26 dk. WoW Classic karakter oluşturma sınırını esnetiyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN PewDiePie ilk kez 100 milyon aboneyi geçen kişi oldu Sonraki 10. Nesil Intel İşlemcili RedmiBook 14 geliyor 3 sa. Düşük risk ve geniş uygulama alanı sunan gen düzenleme tekniği geliştirildi 4 sa. ASUS ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitörü ön inceleme 4 sa. NAND Flash depolama teknolojisinde yeni adım: PLC yongalar geliyor 4 sa. Huawei Mate 30'un tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri internete düştü 5 sa. Star Wars: The Rise of Skywalker'ın yeni fragmanı yayınlandı 5 sa. Elektrikli araçlar uzun yola uygun mu? Audi'ye göre evet 5 sa. 3 boyutlu yazıcılar ile saniyeler içerisinde canlı dokular üretilebilecek 6 sa. Anlaşmazlıklara rağmen Örümcek Adam 3 yol haritası değişmedi 6 sa. Snapdragon 730G işlemcili OPPO Reno 2'nin AnTuTu puanı ortaya çıktı 7 sa. Qualcomm tekelleşme davasında rahat bir nefes aldı 7 sa. Sony ve Yamaha tema parkları için otonom araç geliştiriyor 8 sa. Xiaomi Mi Powerbank 3 Pro incelemesi | Yüksek kapasite, hızlı şarj 8 sa. FDA onayından geçen sanal kalp ameliyatı denemeleri başladı 9 sa. Trump'ın Çin'i terk edin açıklaması, ABD'li teknoloji devlerinin hisselerini düşüşe geçirdi 9 sa. Fiat Fiorino'nun teknolojileri yenilendi 9 sa. Samsung’un 45W şarj cihazı A91 ve A90 5G’yi doğruladı 10 sa. Çinli şirketten Nvidia GTX 1080'e rakip ekran kartı geliyor 10 sa. Rusların Rolls-Royce'u olarak anılan Aurus, Moskova'da ilk showroom'unu açtı 11 sa. ‘Elektronik sigaraya bağlı’ solunum hastalığı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmiş olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Jon Snow artık Marvel evreninde
DonanımHaber
Çinli şirketten Nvidia GTX 1080'e rakip ekran kartı geliyor
DonanımHaber
Uncharted Filminin Yönetmeni Ayrıldı
Bölüm Sonu Canavarı
DEMET AKALIN'DAN ÇİFTE STANDART
DH Forum
Death Stranding Gamescom 2019 Oynanış Videosu ve Karakter Tanı...
Bölüm Sonu Canavarı
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim