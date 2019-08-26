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Anlaşmazlıklara rağmen Örümcek Adam 3 yol haritası değişmedi

Örümcek Adam 3 filminin senaryo süreci devam ediyor ancak Nick Fury ve Happy Hogan gibi Marvel evreni karakterleri artık yok. Bunun yerine Sony neyi dahil edecek merak konusu.
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Haber Editörü
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Sony ile Disney arasında bir süre önce yapılan anlaşma Örümcek Adam karakterini Marvel evrenine dahil etmiş ve son dönemdeki pek çok Marvel filmine katılarak evrenin renklenmesini sağlamıştı. Ne var ki bu birliktelik uzun sürmedi.

Şartlar değişiyor

Örümcek Adam karakterinin dev hasılat gelirleri elde etmesi haliyle Disney’i farklı düşünmeye sevk etti. Hasılatın yüzde 5’i şeklinde yapılan anlaşmayı Disney’in beğenmemesi ve yüzde 50 pay istemesi nedeniyle de Örümcek Adam anlaşması sona erdi.

Ayrıca Bkz. "Jon Snow artık Marvel evreninde"

Anlaşmazlık sebebiyle Örümcek Adam karakterinin gelecekte ne olacağı merak edilmeye başlanmıştı. Tom Holland ile tarihin en önemli hasılat gelirlerini elde eden yeni nesil Örümcek Adam serisinin devam edeceği haberi geldi.

Gelen bilgilere göre üçüncü film için senaryo süreci başladı ve Tom Holland büyük ihtimalle yine başrolde olacak. Bununla birlikte iki iki filmde gördüğümüz Nick Fury, Happy Hogan gibi Marvel karakterleri yer almayacak. Ayrıca iki film için anlaşan Jon Watts için de görüşmeler devam ediyor.

Örümcek Adam’ın Marvel evreninden ayrılması sonraki filmleri nasıl etkileyecek bilinmiyor ancak son filmlerinde bu birleşimin oldukça renkli bir hava kattığı herkes tarafından kabul ediliyordu. Hayranları üzecek bu durum karşısında Sony nasıl bir hamle yapacak merak konusu.

 


https://www.ubergizmo.com/2019/08/spider-man-3-still-in-development/ Yorum Yaz
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eyoruk 1 sa.
Nasıl değişmiyor anlamadım ? Madem özel maddeler eklendi o zaman hiç ayırmayın bari yani.Ya hep ya hiç
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CemalSanane 2 sa.
Çok zorladım ama yok bu çocuk örümceklerin en berbadı
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