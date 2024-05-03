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    Anlık Bildirim

    LinkedIn mini oyunlar kullanıma sunuldu

    LinkedIn ağında artık zihin geliştirmeye yönelik olarak mini oyunlar kullanıma sunuldu. İlk etapta farklı türlerde 3 mini oyun oynamak ve sonuçları paylaşmak mümkün.
    LinkedIn Tam Boyutta Gör
    En büyük kurumsal sosyal ağ olarak gösterilen Linkedn, etkileşimi arttıracak yeni özelliğini kullanıma sunuyor. LinkedIn kullanıcıları artık kendini geliştirmeye yardımcı olacak mini oyunlar oynayabilecekler.

    LinkedIn mini oyunlar dönemi

    New York Times gazetesinin Wordle oyununu satın almasından esinlenen üründen sorumlu başkan yardımcısı Dan Roth, LinkedIn ağında da mini oyunların oynanabilmesi projesini hayata geçirmiş. Bunun için haber bölümüne bir oyun editörü de işe alınmış.

    Uygulamada ilk etapta düşünme odaklı 3 oyun yer alıyor. Bunlar kelimelerle ilişkili temanın tahmin edildiği kelime oyunu Pinpoint, Sudoku benzeri Queens ve 4 harfli bilgi yarışması Crossclimb şeklinde sıralanıyor.

    Günde sadece bir kere oynanabilen oyunlarda kullanıcılar skorlarını paylaşabiliyor. Ayrıca elde edilen başarılar da kayıt edilebiliyor. Bununla birlikte şirketlerin puan sıralamasında birbiri ile yarışacağı iddiası şimdilik hayata geçmemiş görünüyor.

    LinkedIn oyunları

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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