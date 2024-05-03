LinkedIn mini oyunlar kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör En büyük kurumsal sosyal ağ olarak gösterilen Linkedn, etkileşimi arttıracak yeni özelliğini kullanıma sunuyor. LinkedIn kullanıcıları artık kendini geliştirmeye yardımcı olacak mini oyunlar oynayabilecekler.

LinkedIn mini oyunlar dönemi

New York Times gazetesinin Wordle oyununu satın almasından esinlenen üründen sorumlu başkan yardımcısı Dan Roth, LinkedIn ağında da mini oyunların oynanabilmesi projesini hayata geçirmiş. Bunun için haber bölümüne bir oyun editörü de işe alınmış.

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Uygulamada ilk etapta düşünme odaklı 3 oyun yer alıyor. Bunlar kelimelerle ilişkili temanın tahmin edildiği kelime oyunu Pinpoint, Sudoku benzeri Queens ve 4 harfli bilgi yarışması Crossclimb şeklinde sıralanıyor.

Günde sadece bir kere oynanabilen oyunlarda kullanıcılar skorlarını paylaşabiliyor. Ayrıca elde edilen başarılar da kayıt edilebiliyor. Bununla birlikte şirketlerin puan sıralamasında birbiri ile yarışacağı iddiası şimdilik hayata geçmemiş görünüyor.

LinkedIn oyunları

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