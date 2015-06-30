Philips, 32-inç 4K monitörü BDM3275UP'yi duyurdu

Philips, yeni geliştirdiği 32-inç'lik 4K monitörü BDM3275UP'yi resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Profesyonel kullanıma yönelik 3840 x 2160 piksel çözünürlükte hazırlanan Philips BDM3275UP, bünyesinde 32-inç'lik IPS-AHVA 10-bit panel barındırıyor ve bu panel ile 178/178 derece görüş açısı ortaya koyuyor. Diğer teknik detayları arasında 1.74 milyar renk derinliği, griden griye 12 ms tepki süresi (Akıllı tepki süresi 4ms) ve 1000:1 kontrast değeri gibi özellikler yer alan monitör, özel bacak yapısıyla dikey (pivot) yapıda kullanılabiliyor ve bağlantı noktasında HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 ile Dual-link DVI portlarını taşıyor.

Şık tasarımlı gövdesinde faydalı bir detay olarak 4 adet USB 3.0 portu da yer alan Philips BDM3275UP'nin resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.guru3d.com/news_story/philips_brilliance_4k_ultra_hd_10_bit_bdm3275up_monitor.html