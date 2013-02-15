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Philips, AirPlay destekli yeni kablosuz hoparlörünü tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPod / iPod Touch
Can Tunçer
Haber Editörü
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Philips, AirPlay destekli yeni kablosuz hoparlörünü tanıttı


Teknolojinin birçok farklı dalında ürettiği başarılı ürünler ile tanınan Philips, AirPlay destekli kablosuz hoparlörünü duyurdu.
Philips tarafından duyurulan hoparlör SoundRing ismine sahip ve Apple'ın iPhone, iPod, iPad ya da Mac bilgisayarları ile AirPlay teknolojisi üzerinden kablosuz olarak kullanılabiliyor. 197x114x193mm boyutlarında ve 1.3 kg ağırlığında olan SoundRing, ismindeki gibi halka şeklinde geliştirilmiş bir hoparlör yapısına sahip. FullSound teknolojisi ile daha zengin bir müzik kalitesi sunan cihaz, 16W RMS ses gücüne, D sınıfı amplifikatöre, bas ve tiz ayarlarına ve 5 bant ekolayzır gibi teknik detaylara sahip.
Ayrıca üzerindeki 3.5mm çıkışı ile her türlü müzik çalara bağlanabilen ve USB üzerinden şarj edilebilen Philips SoundRing'in resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
http://www.usa.philips.com/c/audio-system/ds3801w_37/prd/en/ 
 
Philips, AirPlay destekli yeni kablosuz hoparlörünü tanıttı
Philips, AirPlay destekli yeni kablosuz hoparlörünü tanıttı

http://www.usa.philips.com/c/audio-system/ds3801w_37/prd/en/;jsessionid=7B75D72857A66CEB78DD9827EB9B182F.app120-drp1 Yorum Yaz
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ahmetcanack 6 yıl
1,3 kg agırlık bıraz fazla degılmı ?
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Peynir Alti Suyu Tozu 6 yıl
philipsin 3800 series televizyonunu aldıktan sonra tüm ürünlerinden soğudum. Bundan sonra philipsmi asla.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tasarım Harikası resmen
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