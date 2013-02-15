Philips, AirPlay destekli yeni kablosuz hoparlörünü tanıttı









Teknolojinin birçok farklı dalında ürettiği başarılı ürünler ile tanınan Philips, AirPlay destekli kablosuz hoparlörünü duyurdu.

Philips tarafından duyurulan hoparlör SoundRing ismine sahip ve Apple'ın iPhone, iPod, iPad ya da Mac bilgisayarları ile AirPlay teknolojisi üzerinden kablosuz olarak kullanılabiliyor. 197x114x193mm boyutlarında ve 1.3 kg ağırlığında olan SoundRing, ismindeki gibi halka şeklinde geliştirilmiş bir hoparlör yapısına sahip. FullSound teknolojisi ile daha zengin bir müzik kalitesi sunan cihaz, 16W RMS ses gücüne, D sınıfı amplifikatöre, bas ve tiz ayarlarına ve 5 bant ekolayzır gibi teknik detaylara sahip.

Ayrıca üzerindeki 3.5mm çıkışı ile her türlü müzik çalara bağlanabilen ve USB üzerinden şarj edilebilen Philips SoundRing'in resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

http://www.usa.philips.com/c/audio-system/ds3801w_37/prd/en/

http://www.usa.philips.com/c/audio-system/ds3801w_37/prd/en/;jsessionid=7B75D72857A66CEB78DD9827EB9B182F.app120-drp1