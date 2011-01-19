Philips entegre GPS özellikli ilk telefonunu duyurdu; Xenium X713

Geçtiğimiz günlerde Android işletim sistemli ilk telefonunu tanıtan Philips, yeni bir açıklamayla entegre GPS özelliğine sahip ilk telefonunu da duyurdu. Xenium X713 adını taşıyan 113.3 x 54.8 x 14.5 mm boyutlarında ve 126.5 gram ağırlığındaki telefon, 3.2-inç büyüklüğünde ve 240x400 piksel çözünürlüğünde dirençli dokunmatik ekrana sahip.

Çift SIM kart kullanımına olanak tanıyan ve GSM 900/1800/1900 MHz ağlarıyla çalışabilen Philips Xenium X713, üzerinde yer alan optik joystick ile kontrol edilebiliyor. 47MB yerleşik depolama kapasitesine sahip olan telefon, üzerinde yer alan microSD kart slotu ile 32GB'a kadar farklı kapasitelerdeki hafıza kartlarına da destek sunuyor.

3.2 Megapiksel çözünürlüğündewki LED flash destekli kamerası ile 2048x1536 piksel çözünürlüğünde fotoğraf kaydı yapabilen telefon, Bluetooth 2.1 teknolojisine de sahip. 3.5mm kulaklık girişi de bulunan telefon, 1530 mAh kapasiteli pil ile geliyor ve tek bir şarj ile 12 saate kadar konuşma süresi sunduğu belirtiliyor.

Philips tarafından Mart ayına kadar olan süreçte satışa sunulması beklenen Xenium X713'ün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.