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Philips entegre GPS özellikli ilk telefonunu duyurdu; Xenium X713

Akıllı telefonların olmazsa olmazlarından olan GPS özelliği Phlips'in Android işletim sistemli yeni modeli Xenium X713 'de mevcut.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Philips entegre GPS özellikli ilk telefonunu duyurdu; Xenium X713
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Geçtiğimiz günlerde Android işletim sistemli ilk telefonunu tanıtan Philips, yeni bir açıklamayla entegre GPS özelliğine sahip ilk telefonunu da duyurdu. Xenium X713 adını taşıyan 113.3 x 54.8 x 14.5 mm boyutlarında ve 126.5 gram ağırlığındaki telefon, 3.2-inç büyüklüğünde ve 240x400 piksel çözünürlüğünde dirençli dokunmatik ekrana sahip.

Çift SIM kart kullanımına olanak tanıyan ve GSM 900/1800/1900 MHz ağlarıyla çalışabilen Philips Xenium X713, üzerinde yer alan optik joystick ile kontrol edilebiliyor. 47MB yerleşik depolama kapasitesine sahip olan telefon, üzerinde yer alan microSD kart slotu ile 32GB'a kadar farklı kapasitelerdeki hafıza kartlarına da destek sunuyor.

3.2 Megapiksel çözünürlüğündewki LED flash destekli kamerası ile 2048x1536 piksel çözünürlüğünde fotoğraf kaydı yapabilen telefon, Bluetooth 2.1 teknolojisine de sahip. 3.5mm kulaklık girişi de bulunan telefon, 1530 mAh kapasiteli pil ile geliyor ve tek bir şarj ile 12 saate kadar konuşma süresi sunduğu belirtiliyor.

Philips tarafından Mart ayına kadar olan süreçte satışa sunulması beklenen Xenium X713'ün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Philips entegre GPS özellikli ilk telefonunu duyurdu; Xenium X713
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umutarslan.com 8 yıl
üzerinde kocaman philips yazan bir telefonla kim gezmek ister.Birde 2.el piyasası bakımından ölü bir marka.Hiçbiryere satılmıyor çöpe anca
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ironman 8 yıl


Bu modeli satın almak isterdim piyasa da bulamadım...
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Bukalemun 8 yıl
phılıps ı(2004) fisio 825 i ilk aldığım zamandan bilirim bluetooth ile bile alış veriş yapmazdı :(( şans eseri bir heves ile x800 aldık, sanırım 5 kez servis gördü cihaz GARANTİ SÜRESİ içinde servise git / gel pelt oldu :(( aksesuar - servis - uygulama yoksunu, teknoloji diğer EV ÜRÜNLERİ ile alakasız ilerleyen bir dalda "AŞIK ATIYOR" yine :))
d900i sanırım 3,2 mp camerayı hayatımıza 4 yıl önce getirdi, gps ise sxg75 den beri var hatta 126 gr AĞIR BİR METAL YIĞINI tarzında olacak gibi durmakta. PİL - SİAYHIN GÜZELLİĞİNE aldanan insalar alabilirler, ancak TR a girişi olur mu bilinmez. ÇİFT HATLI olması şaşırtt. samsung d880 var bu segmentte 2 ci ele düştü bile :))
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Batuist 8 yıl
o çözünürlükteki bir ekran için gps uygulamaları ne kadar da elverişlidir!!!
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darkaura 8 yıl
Philips cok geriden geliyor cook.
motorola samsung gibi vaktinde androide yatirim yapsalardi simdiye bir yerlere gelmislerdi. Cep telefonu piyasasina yer edinebilme sansini teptiler.
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cmert 8 yıl
philips kendini aştı :)
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homebird 8 yıl
Pil tüketimi açısından iddialı olabilir.
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ufo 8 yıl

homebird

Pil tüketimi açısından iddialı olabilir.


evet 4 hafta gidiyor diye iddia ortaya atar kullanırsın 3 günde biter
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