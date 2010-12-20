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Philips, pico projeksiyonu PicoPix PPX-1020'yi satışa sundu

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Philips, pico projeksiyon cihazı PicoPix PPX-1020'yi İngiltere'de satışa sundu. Philips'in LCoS tabanlı projeksiyon cihazı 800x600 doğal çözünürlük sunab
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Philips, pico projeksiyonu PicoPix PPX-1020'yi satışa sundu
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Philips, pico projeksiyon cihazı PicoPix PPX-1020'yi İngiltere'de satışa sundu. Philips'in LCoS tabanlı projeksiyon cihazı 800x600 doğal çözünürlük sunabiliyor. 20 ANSI lümen parlaklık değerine, 500:1 kontrast oranına sahip olan PicoPix PPX-1020, LED lambası sayesinde 20.000 saate varan kullanım imkanı sunuyor. Philips'in pico projeksiyonu PicoPix PPX-1020, 302$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Philips, pico projeksiyonu PicoPix PPX-1020'yi satışa sundu
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DH Misafiri 8 yıl
iyi güzelde haberde cihazın asıl farkını ortaya koyacak tek bir cümle bile yok ...Ürün cep tipi bir ürün ve boyutlarıyla öne çıkıyor.
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