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Philips yeni 34 inç ultra geniş monitörünü duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Monitör
Oğuz Avcı
Editör
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Philips yeni 34 inç ultra geniş monitörünü duyurdu
Philips 34 inç ekran boyutuna sahip ultra geniş ekranlı BDM3470UP monitörünü duyurdu. IPS panele sahip monitör 3440 x 1440 çözünürlüğü desteklerken 14ms tepki süresi sunuyor, G2G tepki süresi ise 5ms. Ayrıca 60Hz yenileme hızı ve 1000:1 kontrast oranı sunulurken parlaklık değeri 320 cd/m2 olarak belirtiliyor, bunun yanında monitör sağ/sol ve yukarı/aşağı açılardan 178 dereceye kadar görüş sağlayabiliyor.

1.07 Milyon renk desteğinin yanında monitör dik konuma çevrilerek de kullanılabiliyor. Ayrıca cihaz Philips'in geliştirdiği SmartUniformity moduna da destek veriyor. Bu mod ile renklerin kalibre edilerek gerçeğe yakın hale getirilmesini sağlıyor. Fotoğrafçılık, baskı alma ve tasarım gibi alanlarda kullanıcılara yardımcı oluyor.

Ayrıca cihaz üzerine bakacak olursak HDMI, DisplayPort, VGA ve DVI bağlantı birimlerinin yanında 2 adet USB 2.0 ve 2 adet USB 3.0 girişi bulunuyor. Bunun yanında 2 adet 2W güç çıkışına sahip hoparlör de monitör üzerinde yer alıyor. Özellikle video işleme ve fotoğrafçılık gibi işlerle uğraşanlar için bir seçenek olabilecek monitörün fiyatı ise 779 Euro.

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Guest423434424 4 yıl
Philips: Bunu yapan adam kör oldu.
Ateşle 3 bin lira
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yenerbalcı 4 yıl
içindeki panel %100 LG
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managerxn 4 yıl
Neden 21.5 altı IPS panelli mönitör üretilmiyor?
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sinopkalesi 4 yıl
çift ekran kullanmak zorunda olanlar için ekran boyutu gayet uygun, ayrı elektrik, ve bağlantı kablosu derdi de yok. mis gibi.
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kesbi 4 yıl
Fiyatın euro olması iyi olmuş. Yakında dolar euroyu geçecek. Emekli olacak sıra ikramiyemizle alırız artık.
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