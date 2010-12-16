Philips'den 23-inç boyutunda Full HD LED monitör: Brilliance 234CL2SB

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Philips bugün yaptığı bir açıklamayla Brilliance markalı yeni 23-inç monitörünü duyurdu. 234CL2SB kod adını taşıyan W-LED backlit tabanlı monitör, Full HD formunda olup 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 2ms tepki süresine, 250 cd/m2 parlaklık seviyesinde ve 20,000,000:1 dinamik karşıtlık oranına sahip olan monitör, SmartImage görüntü iyileştirme teknolojisini de destekliyor.
İnce ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünen Brilliance 234CL2SB, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Güç tüketim değeri 24 Watt olan Philips Brilliance 234CL2SB, yurt dışında 225 Avro seviyesinden kullanıma sunuyor.
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lcd ile led arasındaki renk farklığı çok dikkatli bakınca farkediliyor.Backlit nasıl olacak acaba?