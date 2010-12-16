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Philips'den 23-inç boyutunda Full HD LED monitör: Brilliance 234CL2SB

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,6b
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7
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Philips bugün yaptığı bir açıklamayla Brilliance markalı yeni 23-inç monitörünü duyurdu. 234CL2SB kod adını taşıyan W-LED backlit tabanlı monitör, Full HD formunda olup 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 2ms tepki süresine, 250 cd/m2 parlaklık seviyesinde ve 20,000,000:1 dinamik karşıtlık oranına sahip olan monitör, SmartImage görüntü iyileştirme teknolojisini de destekliyor.

İnce ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünen Brilliance 234CL2SB, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Güç tüketim değeri 24 Watt olan Philips Brilliance 234CL2SB, yurt dışında 225 Avro seviyesinden kullanıma sunuyor.


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360derece 8 yıl
philips ekran olayında aştı
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theyapici 8 yıl
bu haberi 23 inc led monitorden okuyorum full hd 16:9 gayet güzel film olsun oyun olsun makine sağlamsa sorun yok
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MxFxOx 8 yıl
Tr'de 700-800tl arası fiyata alabiliriz. Backlit yeni bir tekn. sonuçta fiyatlar yüksek olacaktır.%120 daha falza renk sunuyormuş.
lcd ile led arasındaki renk farklığı çok dikkatli bakınca farkediliyor.Backlit nasıl olacak acaba?
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donnjuan 8 yıl
Birde 16:10 formatınday güzel olur ben 220cw kullanıyorum vede çok memnunum.
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DH Misafiri 8 yıl
biz nedense bu fiyatları hiç göremiyoruz. kafamıza yurt dışından alın bilgisi resmen empoze edliyor. bu defada garanti sıkıntısı çıkıyor. sahip olalım derken her defasında helak oluyoruz.
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ContEmpor4ry 8 yıl
20,000,000:1 dinamik oranıyla ortalıgı dagıtmış ama yurt dışında 225 Avro ise TR kim bilir kaça gelir.
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Cremiesto 8 yıl
23.6 ise alinir..
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