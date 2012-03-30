Philips'den ErgoSensor teknolojili 24-inç monitör: Brilliance 241P4LRY

Philips, W-LED arka aydınlatmalı ve 24-inç panelli monitörü Brilliance 241P4LRY'yi önümüzdeki nisan ayından itibaren satışa sunmaya hazırlanıyor.



1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 5 ms tepki süresi gibi nitelikleri bünyesinde barındıran monitör, D-Sub, DVI ve DisplayPort bağlantı seçenekleriyle geliyor. Dört tane USB 2.0 portuna ve 1.5 watt'lık hoparlörlere sahip monitörde ErgoSensor olarak isimlendirilen bir teknolojiye yer verilmiş. Bu teknoloji sayesinde monitörün başından kalktığınızda monitör kendisini otomatik olarak kapatarak %80'lere varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor.

Philips Brilliance 241P4LRY'nin fiyatı ise 339 Euro olarak belirlenmiş.

