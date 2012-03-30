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Philips'den ErgoSensor teknolojili 24-inç monitör: Brilliance 241P4LRY

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,6b
1
10
Monitör
knight
Haber Editörü
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Philips, W-LED arka aydınlatmalı ve 24-inç panelli monitörü Brilliance 241P4LRY'yi önümüzdeki nisan ayından itibaren satışa sunmaya hazırlanıyor.
1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 5 ms tepki süresi gibi nitelikleri bünyesinde barındıran monitör, D-Sub, DVI ve DisplayPort bağlantı seçenekleriyle geliyor. Dört tane USB 2.0 portuna ve 1.5 watt'lık hoparlörlere sahip monitörde ErgoSensor olarak isimlendirilen bir teknolojiye yer verilmiş. Bu teknoloji sayesinde monitörün başından kalktığınızda monitör kendisini otomatik olarak kapatarak %80'lere varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor.
Philips Brilliance 241P4LRY'nin fiyatı ise 339 Euro olarak belirlenmiş. 

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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
Fiyatı 22" dokunmatik ekranları ikiye katlamış mâşallah. Bari dokunmatik ekran özelliği koyaydın bu ne? Çift kaşarlıda kaşar yok!!!
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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
Fiyatı 22" dokunmatik ekranları ikiye katlamış mâşallah. Bari dokunmatik ekran özelliği koyaydın bu ne? Çift kaşarlıda kaşar yok!!!
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halitozbasli 7 yıl
Pillips ampul üretir gerisinin %80 fason eskiden en deger verdiğim markalardandı. Bir monitorune 2007 de 750TL verdim aldım 109g6 diye usb ses kartlı sound agent2 diye bir program olmadan çalışmayan. xp de sorunsuz monitoru kullandım ne zaman vistaya gecildi pillips monitorune driver üretmez mi hic dedim vistaya gectim meger pilips hic bir pc komponentinin arkasında durmaz satıgı ürünü satığı günün koşullarında kullanmanı beklermis ne driver cıkardı nede yama monitorde kafasına göre bir ses verdi bir ses vermedi bir daha. 2006 da Soundbox diye 64 mb hafızalı bir mp3 calar saat almıştım durum yine aynı icine müzik atamıyorsun cünki makine ile uyumlu program xp dişinda calışmıyor. Yani kısaca gececen bu işleri pillips sen den bilgisayar komponenti alan kerizdir....
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DaggeredByRuhtan 7 yıl
nasi fason ?
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kaydediliyor 7 yıl
dede17
Philips geçicek onu fason üretimle bir yere kadar marka bitmiştir kendi teknolojileri yok

eski tüplü monitörlerin bile içi lg idi.
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dede17 7 yıl
Philips geçicek onu fason üretimle bir yere kadar marka bitmiştir
kendi teknolojileri yok
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E_Aydin35 7 yıl
Philips yılların markası LCD veya monitör diyorsanız üstüne tanımam :P bu da gerçekten şık bir model olmuş.. yanni kişisel bir param olsa alırım hemen. :)
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erci501 7 yıl
fiyatı uçuk olmuş :(
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karaköy_soğancısı 7 yıl
bide fpr 3D olsa tadından yenmezdi hani
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aziz77 7 yıl
işe yarar bir özellik.
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SkyLord4u 7 yıl
İlkez adam akıllı tasarım ve işe yarar özellikler ile donatılmış monitörünü görüyorum philips'in!...Fakat fiyat için aynı şeyi söyleyemiyorum!
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