Philips'ten çift SIM kart desteği sunan dokunmatik ekranlı yeni telefon; Xenium X518

Philips donanım anlamında olmasa da pil ömrüyle iddialı yeni telefonlar duyurmaya devam ediyor. Çift SIM kart kullanımına olanak tanıyan Xenium X518, Philips tarafından tanıtıldı. 2.8-inç büyüklüğünde ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde dokunmati ekrana sahip olan monoblok tasarımlı telefon, aynı anda iki ayrı operatöre destek sunabiliyor.

104 x 57 x 14.3 mm boyutlarında ve 108 gram ağırlığında olan Philips Xenium X518, 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geliyor. LED flash donanımlı kamera ile video kaydı da yapabilen telefon, 1MB dahili depolama kapasitesine sahip olmakla birlikte çoklu ortam uygulamaları ve kamera kayıtları için 16GB'a kadar microSD kart kullanabilmek mümkün. Diğer özellikleri arasında Bluetooth 2.0, medya oynatıcısı ve RDS destekli FM Radyo gibi detaylara yer verilen Xenium X518, 1530 mAh kapasiteli pili ile 40 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Philips Xenium X518'in fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.