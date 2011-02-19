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Philips'ten çift SIM kart desteği sunan dokunmatik ekranlı yeni telefon; Xenium X518

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,9b
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14
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Philips donanım anlamında olmasa da pil ömrüyle iddialı yeni telefonlar duyurmaya devam ediyor. Çift SIM kart kullanımına olanak tanıyan Xenium X518, Philips tarafından tanıtıldı. 2.8-inç büyüklüğünde ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde dokunmati ekrana sahip olan monoblok tasarımlı telefon, aynı anda iki ayrı operatöre destek sunabiliyor.

104 x 57 x 14.3 mm boyutlarında ve 108 gram ağırlığında olan Philips Xenium X518, 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geliyor. LED flash donanımlı kamera ile video kaydı da yapabilen telefon, 1MB dahili depolama kapasitesine sahip olmakla birlikte çoklu ortam uygulamaları ve kamera kayıtları için 16GB'a kadar microSD kart kullanabilmek mümkün. Diğer özellikleri arasında Bluetooth 2.0, medya oynatıcısı ve RDS destekli FM Radyo gibi detaylara yer verilen  Xenium X518, 1530 mAh kapasiteli pili ile 40 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Philips Xenium X518'in fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.


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Python 8 yıl
al bide buradan yak pil iyi ama donanım kötü vasat ekran resistive olacak iş degil
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leventalpsal 8 yıl
Buradaki olay üstün teknoloji değilde düşük enerji harcayan bileşenler, az özellik, büyük pil birleşimi. Bu telefonla bir kaç saat video çekince pilin ne kadarı boşalıyordur ona bakmak lazım. Örneğin bende LG GM200 var, günde yarım saat konuşmayla 1 hafta gidiyor, ama hoparlörleriyle yüksek sesli müzik dinleyim (2+1 hoparlörü var aletin, subwooferlı telefon) 5-6 saatte pili biter.
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hellmare 8 yıl
Xenium donanımsal olarak cihazı neredeyse kapatmaya yakın bir duruma sokuyor. bende kullandım bunların ilk modellerinde. normal kullnımda 1 hafat kadar gidiyor. ama bekleme durumunda 18-20 gün civarı pil ömrü vardı. kutusunda 30 days yazıyordu ama en ideal olan durumu ifade ediyorlar. 40 gün ise ortalama kullnımla 10 gün civarı pil süresi olabilir diye düşünüyorum...
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mehmednaim 8 yıl
Bu adamların olayı pilde değil bence, az pil harcayan telefonlar yapıyorlar, yoksa sırf pil yapıp akıllı telefon üreticilerine satsalar dünyayı satın alırlar.
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dirdom 8 yıl
xenium serisi şarjı ile ünlü bende var orta kullanımda 1 ay cıvarı sarj istiyor!
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Xtracer 8 yıl
phılıps halaa telefon üretiyormu ya.ya bıraksın bu işleri branşı olan aletler yapsın
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Emre Demirel 8 yıl
hele philips de telefon yapıyormuş :)
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0tt0m@n 8 yıl
Sadece telefon olarak kullanacak kişiler için uzun bekleme süresine sahip gayet güzel bir çözüm.
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kallesnikof 8 yıl
kaldır çöpe at teknoloji nerelere geldi ama philips çakıl taşı üretmiş gibi
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| OMG! | 8 yıl

kallesnikof

kaldır çöpe at teknoloji nerelere geldi ama philips çakıl taşı üretmiş gibi


philips'in sahip olduğu xenium teknolojisinin öneminden haberiniz yok galiba..

philips bu teknolojiyi diğer firmalarla paylaşsa 3"-3"+ boyutlarında ekranlara sahip olan telefonlar her gün şarj edilmek zorunda kalmaz.

firmalar dört çekirdekli telefon dönemine girdiler,donanım yazılım her yönden çok büyük bi ilerleme katettiler son yıllarda ama batarya teknolojisi hala yerinde sayıyor bir çok firma için..

philips'in bu teknolojisi telefon dünyası için önemli bir niteliktir,philips de bu teknoloji ile önemini korumaya devam edecektir..
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