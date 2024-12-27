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    Huawei Pura 80 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı: Çıtayı daha da yükseltecek

    Huawei, kamera odaklı Pura 80 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çin'den gelen son sızıntılar, serinin tepe modeli Pura 80 Ultra'nın kamera özellikleri hakkında detayları ortaya koyuyor.
    Huawei Pura 80 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Nisan ayında piyasaya sürülen Pura 70 serisinin halefi olan Pura 80 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çin'den gelen son sızıntılar, serinin tepe modeli Pura 80 Ultra'nın kamera özellikleri hakkında detayları ortaya koyuyor.

    Pura 80 Ultra üstün fotoğraf deneyimi sunacak

    Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'un aktardığına göre, Pura 80 Ultra, değişken açıklığa sahip 1 inç büyüklüğünde 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş kamera ve 1/1.3 inç süper büyük lensli ve çok odaklı periskop telefoto kameraya sahip olacak. Bu özellikleriyle Pura 80 Ultra, fotoğrafçılık deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak.

    Digital Chat Station, bu özelliklerin mevcut prototipe dayandığını ve seri üretim versiyonunda değişiklikler yapılabileceğine dikkat çekiyor.

    Pura 80 serisinin 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Pura 70 serisinin tanıtım tarihine bakarsak, yeni serinin Nisan ayında Çin'de piyasaya sürülmesi olası.

    Daha önce P serisi olarak adlandırılan ve geçtiğimiz sene Pura'ya çevrilen seri, Huawei'nin fotoğraf yeteneklerini ön plana çıkardığı seri olarak dikkat çekiyor. 

    Önceki model olan Pura 70 Ultra, 1 inç büyüklüğünde sensöre sahip 50 MP geri çekilebilir kamera, 40 MP ultra geniş açı kamera ve 3.5x yakınlaştırma yapabilen 50 MP makro telefoto kamera kurulumuyla gelmişti. Pura 70 Ultra ayrıca 6,8 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran ve 100 W hızlı şarj destekli 5200 mAh kapasiteli pile sahip.

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