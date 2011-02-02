Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips'ten çift SIM kartlı yeni telefon: Xenium X16

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,5b
1
15
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Philips'ten çift SIM kartlı yeni telefon: Xenium X16
Tam Boyutta Gör

Philips ürün gamına çift SIM kartlı yeni bir telefon daha ekliyor. Xenium X216 adını taşıyan istridye kabuğu tasarımlı yeni telefon, 1.8-inç büyüklüğünde ve 128 x 60 piksel çözünürlüğünde renkli ekrana sahip. Kapağında yer alan harici ekran ve LED ışığı ile durum bilgisi verebilen telefon, GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz ağlarında çalışabiliyor.

MicroSD kart slotu ile 2GB'a kadar depolama kapasitesi sunan telefon, FM Radyo özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Müzik dinleyenler için 3.5mm kulaklık girişine sahip telefon, 1050 mAh kapasiteli pil ile 7.5 saate kadar konuşma ve bir aya kadar bekleme süresi sunabiliyor. Yakında satışa sunulacak Philips Xenium X216'nın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Philips'ten çift SIM kartlı yeni telefon: Xenium X16
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
karma9899 8 yıl
bence baya iyi yanlız sunu diyeyim 2 gb deil 8 gb ta destekliyor fiyatı düşük tutmak için 2 gb lisansı alınmıs bende 990 vardı 3 hafta sarj etmeden gidiyordu
8 gb hafızayı hiç kasmadan kullanıyordun bence bu telefonlardan philips en iyi telefonları yapıyor o telefon kadar uzun dayanan yok gerçi bu bir ay dayanıyor ama sitesine bakarsanız 2 ay dayanan modelide var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 8 yıl
philips in hangi modeli pazarda yer buldu ki bu da tutsun vakit kaybı bu firma :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl
:D resimi gördüm haberi okumadan bu ne yeni tür traş makinesi mi dedim ??? kafam iyi galiba :D valla batarya konusunda çok iyi ancak seyahat edenler için heryerde bulunmayan sarj cıhazını sürekli taşıman lazım ya işte tam bu nedenle almamıştım Xenium serisini ama şu şarj aletlerinin tek bir uca gelmesiyle bu tarz bir sorun hallolacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
last_legant 8 yıl
Olmadı bu da tutmaz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lokomotif 8 yıl
Telefon nedir sorusuna verilen en güzel cevaptır.
Şimdilerde telefon diye aldığımız cihazların telefondan fazla özelliği var lakin hepsini kullanabiliyor muyuz? HAYIR! Neden? Batarya buna izin vermiyor.
Bu nedenle TELEFON anlamında yerinde bir cihaz, şıkta...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gyb 8 yıl
bu model cok kullanişsz geliyor bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
Simdi apple fanları gelir laf atarlar ne gerek var bole akılsız telefon cıkarmaya diye bence guzel sık bir alet olmus sarjı uzun gidiyorsa is telefonu olmaması için bir neden yok.
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byfm 8 yıl
philips benden uzak dursun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salagil 8 yıl
telefonun kapalı hali tıraş makinesine benziyor ama şık bir tıraş makinesine...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
zamane gençeleri artık böyle telefonlara bakmıyor bile.. orta yaş ve üzeridir hedef müşteri kitlesi.. buda ancak kendi memleketinde ucuza satılır başka da iş yapmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
nokia nın kapaklı supernova ları tarzı birşey sanırım.arkadaki mesaj simgesinin çıkmasından öyle düşündüm.gayet şık duruyor.çift simkart değilde.yoğun kullanılmayan bi sim kart ile kullanılabilir.ikincil bi telefon olabilir,görüntüsü ve fiyatı ile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17514 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, philips ve cep telefonu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Reeder ReedPAD video inceleme 8 yıl Monster GX-660R video inceleme "Fiyat Performans Odaklı Canavar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim