Philips'ten çift SIM kartlı yeni telefon: Xenium X16

Philips ürün gamına çift SIM kartlı yeni bir telefon daha ekliyor. Xenium X216 adını taşıyan istridye kabuğu tasarımlı yeni telefon, 1.8-inç büyüklüğünde ve 128 x 60 piksel çözünürlüğünde renkli ekrana sahip. Kapağında yer alan harici ekran ve LED ışığı ile durum bilgisi verebilen telefon, GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz ağlarında çalışabiliyor.

MicroSD kart slotu ile 2GB'a kadar depolama kapasitesi sunan telefon, FM Radyo özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Müzik dinleyenler için 3.5mm kulaklık girişine sahip telefon, 1050 mAh kapasiteli pil ile 7.5 saate kadar konuşma ve bir aya kadar bekleme süresi sunabiliyor. Yakında satışa sunulacak Philips Xenium X216'nın fiyatı ise henüz açıklanmadı.