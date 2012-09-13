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Ping, 30 Eylül'de kapanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, sosyal ağların oldukça popüler bir hale gelmesi ile birlikte iTunes sayesinde ulaştığı kullanıcıların potansiyelinden faydalanmak istemiş ve iTunes içerisinde çalışan Ping adlı bir sosyal ağ duyurmuştu.

Kullanıcılar tarafından satın aldıkları şarkılar ile ilgili güncellemeleri paylaştığı, sanatçıları takip edebildiği sosyal ağ beklenen ilgiyi göremedi ve Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede erişimi bile yoktu. Ping'in sonlandırılması, haziran ayından bu yana konuşulsa da, Tim Cook'un D10 konferansında Ping ile ilgili olarak müşterilerin seçimlerini yaptığını ve bu servis üzerine yoğunlaşmak istemediklerini belirtmesi ile sonlandırılma neredeyse kesin bir hale gelmişti.

Apple'da sonunda Ping ile ilgili resmi bir açıklama yaparak, sosyal ağ servisi Ping'i 30 Eylül'de kapatacaklarını ve servise yeni üye alımı yapılmadığını belirtti. Sosyal ağ konusunda beklediği başarıyı elde edemeyen Apple, Twitter ve Facebook entegrasyonları ile bu konuda müşterilerinin tercihleri doğrultusunda adımlar atmayı tercih etmiş gibi görünüyor.


http://9to5mac.com/2012/09/12/ping-is-over-on-september-30th-apple-no-longer-accepting-new-members/ Yorum Yaz
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nurettinaz 7 yıl
Apple umarım gün gelir kednisini de kapatırda teknoloji rahat bir nefes alarak gelişmesine iki kat daha hızla devam eder.
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LKLC 7 yıl
google ın tutmayan servisleri gibi birşeydi.
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O.Beverly 7 yıl
İsabetli bir karar olmuş, haber için teşekkürler
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gFalcon 7 yıl
Zaten tutmamisti hep kapatiyordum.
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cagakan7 7 yıl
zaten sacma bisey iphone da sarj yemekten baska biseye yaramiyo.. ben zaten hep kapali tutuyorum!!
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