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Telegram, çocuk pornosu nedeniyle AppStore’dan kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta ani bir şekilde kaldırılan ve uygunsuz içerik barındırdığı belirtilen ünlü sohbet uygulaması Telegram ile ilgili daha ciddi suçlamalar olduğu ortaya çıktı.
1 yıl
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12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Telegram, çocuk pornosu nedeniyle AppStore’dan kaldırıldı

Çok güvenli iletişim sloganıyla büyük mesajlaşma uygulamaları arasına katılan bir dönem Paris katliamcılarının da kullanmasıyla gündem olan Telegram, bu kez de çocuk pornosu içeriklerine konu oldu.

Şikayetler var

Geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla Telegram iOS uygulaması App Store üzerinden kaldırılmıştı. Apple sebep olarak da uygulama içerisinde paylaşılan ve uygun olmayan içerikleri göstermişti.

Bu içeriklerin tam olarak ne olduğu açıklanmamıştı ancak Phil Schiller bu hafta konuya açıklık getirdi. Schiller bazı sohbet odalarında çocuk pornosuna dair içeriklerin paylaşıldığı şikayetlerini aldıklarını ve bu nedenle de mağazadan çektiklerini ifade etti. Apple acil olarak Kayıp ve İstismar Edilmiş Çocuklar için Ulusal Merkezi de bilgilendirmeyi ihmal etmedi.

Ayrıca Bkz. "İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı"

Telegram geliştiricisi Pavel Durov ise konudan haberdar olduklarını ve hızlı bir şekilde uygun olmayan içeriklerin uygulama içerisinde paylaşılmasının önüne geçecek bir dizi tedbir aldıklarını duyurdu. Tekrar mağazaya başvuran uygulama erişime açılmış durumda.

Kullanıcılar iletişim uygulamalarında uçtan uca şifreleme gibi güvenlik tedbirlerine daha fazla önem veriyor ancak bunun kolayca suistimal edildiği de ortada. Bu bakımdan geliştiricilerin daha sıkı tedbirler almaları gerekiyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/Telegram-pulled-due-to-distribution-of-illegal-content_id102246 Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Eee aynı şeyi Whatsapp'da da paylaşabilirsin. Hatta bunu yerli ve milli messenger larımızda bile yapabilir yapmak isteyen. Aaa oradan bu atılmış diye uygulama kaldırmaya gerekçe gösteriliyorsa mesela başka...
Eee aynı şeyi Whatsapp'da da paylaşabilirsin. Hatta bunu yerli ve milli messenger larımızda bile yapabilir yapmak isteyen. Aaa oradan bu atılmış diye uygulama k...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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nikony 1 yıl
Mark Zuckerberg, Cupertino yakınlarında görüldü.
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astegon 1 yıl
Ohoooo sadece orada mı var, twitter ve instagram'da kaynıyor. Özellikle twitter kaynıyor.
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DH Misafiri 1 yıl
güzel bir uygulama Apple teşekkürler.
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Paetzold 1 yıl
Bir sekilde ayak kaydirma işi
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JacquesC 1 yıl
Telegram hala ios mağazasında.
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Lazeran 1 yıl
internette çocuk pornosu var diyip interneti yasaklamaya benzer. tek kelime ile salakça.
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Celonfix 1 yıl
Haberin Özeti: Rusya tabanlı olduğu için ve Mark Zuckerberg'ciğimin de isteğiyle mağazadan kaldırılmış.
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nikony 1 yıl
Mark Zuckerberg, Cupertino yakınlarında görüldü.
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fuckulteli 1 yıl
İçeriğe engel olup, o gruplara dahil olanlara hizmeti kesmeliler. Önceki mesajlarda arkadaşlar örnek vermiş, Twitter'da Facebook'da varsa profiller ve içerik silinmeli.
Benzerleri WhatsApp'tan yok mudur, Telegram'ın grup yapısı nasıl bilmediğimden özel bir avantaj mı sunuyor bilmiyorum. Uygulamaya özel, sadece ona ait kötü bir kullanım olmasa gerek.
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astegon 1 yıl
Ohoooo sadece orada mı var, twitter ve instagram'da kaynıyor. Özellikle twitter kaynıyor.
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ALKaraca 1 yıl
İyi olmuş uygulamanın kaldırıldığı ama anladığım kadarıyla geri gelmiş erişime.
Porno gibi pisliklere hiçbir mesjlaşma platformunda izin verilmemesi lazım.Hatta bu tür şeyleri otomatik olarak engelleyen bir yapay zeka olsa daha iyi olur.
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sis651 1 yıl ALKaraca
İyi de bunları Whatsapp'ta paylaşan yok mu? Bu tür şeyleri otomatik olarak engelleyen yapay zeka mümkün ama sadece bu amaçla kullanılmayacağı da ortaya. Madem bu zekamız var şunu yapanları fişleyelim, şunu diyenleri fişleyelim deyip güzel güzel veritabanları oluşturacaklar. :D Yakında bizimkiler yapacaklar zaten PTT Messenger ile. :)
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Eee aynı şeyi Whatsapp'da da paylaşabilirsin. Hatta bunu yerli ve milli messenger larımızda bile yapabilir yapmak isteyen. Aaa oradan bu atılmış diye uygulama kaldırmaya gerekçe gösteriliyorsa mesela başka...
1 Yanıt Yanıtla +24
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dr20mouse 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Eee aynı şeyi Whatsapp'da da paylaşabilirsin. Hatta bunu yerli ve milli messenger larımızda bile yapabilir yapmak isteyen. Aaa oradan bu atılmış diye uygulama kaldırmaya gerekçe gösteriliyorsa mesela başka...

Sebep iMessages hocam engel oluyor diyedir. Geçen sene de Spotify'a zorluk çıkartmışlardı Apple music satışları artsın diye. Kapalı platformun zararları.
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