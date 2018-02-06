Telegram, çocuk pornosu nedeniyle AppStore’dan kaldırıldı

Çok güvenli iletişim sloganıyla büyük mesajlaşma uygulamaları arasına katılan bir dönem Paris katliamcılarının da kullanmasıyla gündem olan Telegram, bu kez de çocuk pornosu içeriklerine konu oldu.

Şikayetler var

Geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla Telegram iOS uygulaması App Store üzerinden kaldırılmıştı. Apple sebep olarak da uygulama içerisinde paylaşılan ve uygun olmayan içerikleri göstermişti.

Bu içeriklerin tam olarak ne olduğu açıklanmamıştı ancak Phil Schiller bu hafta konuya açıklık getirdi. Schiller bazı sohbet odalarında çocuk pornosuna dair içeriklerin paylaşıldığı şikayetlerini aldıklarını ve bu nedenle de mağazadan çektiklerini ifade etti. Apple acil olarak Kayıp ve İstismar Edilmiş Çocuklar için Ulusal Merkezi de bilgilendirmeyi ihmal etmedi.

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Telegram geliştiricisi Pavel Durov ise konudan haberdar olduklarını ve hızlı bir şekilde uygun olmayan içeriklerin uygulama içerisinde paylaşılmasının önüne geçecek bir dizi tedbir aldıklarını duyurdu. Tekrar mağazaya başvuran uygulama erişime açılmış durumda.

Kullanıcılar iletişim uygulamalarında uçtan uca şifreleme gibi güvenlik tedbirlerine daha fazla önem veriyor ancak bunun kolayca suistimal edildiği de ortada. Bu bakımdan geliştiricilerin daha sıkı tedbirler almaları gerekiyor.