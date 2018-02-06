Telegram, çocuk pornosu nedeniyle AppStore’dan kaldırıldı

Çok güvenli iletişim sloganıyla büyük mesajlaşma uygulamaları arasına katılan bir dönem Paris katliamcılarının da kullanmasıyla gündem olan Telegram, bu kez de çocuk pornosu içeriklerine konu oldu.
Şikayetler var
Geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla Telegram iOS uygulaması App Store üzerinden kaldırılmıştı. Apple sebep olarak da uygulama içerisinde paylaşılan ve uygun olmayan içerikleri göstermişti.
Bu içeriklerin tam olarak ne olduğu açıklanmamıştı ancak Phil Schiller bu hafta konuya açıklık getirdi. Schiller bazı sohbet odalarında çocuk pornosuna dair içeriklerin paylaşıldığı şikayetlerini aldıklarını ve bu nedenle de mağazadan çektiklerini ifade etti. Apple acil olarak Kayıp ve İstismar Edilmiş Çocuklar için Ulusal Merkezi de bilgilendirmeyi ihmal etmedi.Ayrıca Bkz. "İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı"
Telegram geliştiricisi Pavel Durov ise konudan haberdar olduklarını ve hızlı bir şekilde uygun olmayan içeriklerin uygulama içerisinde paylaşılmasının önüne geçecek bir dizi tedbir aldıklarını duyurdu. Tekrar mağazaya başvuran uygulama erişime açılmış durumda.
Kullanıcılar iletişim uygulamalarında uçtan uca şifreleme gibi güvenlik tedbirlerine daha fazla önem veriyor ancak bunun kolayca suistimal edildiği de ortada. Bu bakımdan geliştiricilerin daha sıkı tedbirler almaları gerekiyor.
https://www.phonearena.com/news/Telegram-pulled-due-to-distribution-of-illegal-content_id102246 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benzerleri WhatsApp'tan yok mudur, Telegram'ın grup yapısı nasıl bilmediğimden özel bir avantaj mı sunuyor bilmiyorum. Uygulamaya özel, sadece ona ait kötü bir kullanım olmasa gerek.
Porno gibi pisliklere hiçbir mesjlaşma platformunda izin verilmemesi lazım.Hatta bu tür şeyleri otomatik olarak engelleyen bir yapay zeka olsa daha iyi olur.
Sebep iMessages hocam engel oluyor diyedir. Geçen sene de Spotify'a zorluk çıkartmışlardı Apple music satışları artsın diye. Kapalı platformun zararları.
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