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Pixel telefonlara trafik kazası algılama özelliği gelebilir

Android Q ile Pixel telefonlara özel olarak gelen Güvenlik Merkezi’nde ilginç bir özellik fark edildi. Pixel telefonlar trafik kazası geçirdiğinizi algılayabilir.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
1,9b
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Pixel telefonlara trafik kazası algılama özelliği gelebilir
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Google I/O 2019 ile birlikte Android Q’nun Beta 3 sürümü yayınlandı. Bu sürümde sadece Pixel telefonlarda bulunan Güvenlik Merkezi isimli yeni bir uygulama ortaya çıktı. Uygulamanın ne işe yarayacağı henüz bilinmiyordu ancak bugün itibariyle ilk ipucu geldi. Uygulamanın sahip olduğu özellik sayesinde Pixel telefonunuz araba kazası geçirdiğinizi tespit edebilir.

Uygulama kodlarında görüldü

Yeni özellik Güvenlik Merkezi uygulamasının kodları içerisinde fark edildi. Bazı metinler ve haberimiz içerisinde de görebileceğiniz kaza ikonları da böyle ortaya çıktı. Nasıl çalışacağı hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Telefonun ivmeölçeri ve mikrofonu kaza tespit etmek için kullanılabilir. Ancak ne kadar doğru sonuç verebilir bilinmiyor.

Özelliğin amacı kaza yaptığınız anlaşıldığında telefonun belirlediğiniz kişilere acil durum mesajı yollaması. Daha önce söylediğimiz gibi Güvenlik Merkezi uygulaması sadece Pixel telefonlara özel olduğundan dolayı diğer Android Q yüklü cihazlar yararlanamayacaktır.

Ayrıca Bkz. "Google'ın Dijital Denge özelliği Pixel telefonları yavaşlatıyor olabilir"

Telefonun araba kazasını algılayabilmesi oldukça ilginç bir özellik. Tabii ki Google’ın bu özellikten vazgeçme ihtimali her zaman var. Önümüzdeki Android Q Beta sürümlerinde daha detaylı bilgiler gelecektir. O zamana kadar elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı.


https://www.xda-developers.com/google-tests-automatic-car-crash-detection-pixel-android-q-beta/ Yorum Yaz
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