Android TV uzaktan kumanda uygulaması iOS platformunda

Google sonunda iOS platformu için Android TV uzaktan kumanda uygulamasını yayınladı ve beklenildiği gibi tam fonksiyonlu çalışıyor. iOS cihazınızın her zaman olduğu gibi Android TV ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. Daha sonra akıllı TV'yi kontrol etmek için birkaç farklı seçeneği tercih edebiliyorsunuz.

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Dilerseniz D-pad, kolay kaydırma için touchpad ve sesli komutları kullanarak televizyonu kumanda edebilirsiniz. Uygulama aynı zamanda tüm kontrol seçeneklerinde her zaman erişilebilecek Oynat/Duraklat düğmelerine sahip. Ayrıca Android TV'nin çok oyunculu oyunlarından yararlanmak için birden fazla kişinin uzaktan kumandayla bağlanabilmesine de izin veriyor.

iPhone ve iPad'lerde kullanılabiliyor. Mobil cihazların genelinde çalışan bir uzaktan kumanda uygulaması oldukça önem taşıyor. Bu nedenle Google'ın Android TV uygulamasını iOS platformuna getirmesinin oldukça zaman alması şaşırtıcı. Her ne olursa olsun uygulamanın artık App Store Çok fazla sesli komut kullanmayı düşünmüyorsanız TV uzaktan kumandası olarak iPad kullanmak hantal bir seçenek gibi görünse de Android TV uygulaması,ve'lerde kullanılabiliyor. Mobil cihazların genelinde çalışan bir uzaktan kumanda uygulaması oldukça önem taşıyor. Bu nedenle Google'ın Android TV uygulamasını iOS platformuna getirmesinin oldukça zaman alması şaşırtıcı. Her ne olursa olsun uygulamanın artık üzerinden iOS cihazlara indirilebiliyor olması sevindirici.

https://itunes.apple.com/gb/app/android-tv/id1078761166?mt=8