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Android TV uzaktan kumanda uygulaması iOS platformunda

Google, Android akıllı televizyonlar ve TV kutularının mobil cihazlar aracılığıyla uzaktan kumanda edilebilmesini sağlayan Android TV uygulamasını geç olsa da iOS platformuna getirdi.
3 yıl
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4
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google sonunda iOS platformu için Android TV uzaktan kumanda uygulamasını yayınladı ve beklenildiği gibi tam fonksiyonlu çalışıyor. iOS cihazınızın her zaman olduğu gibi Android TV ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. Daha sonra akıllı TV'yi kontrol etmek için birkaç farklı seçeneği tercih edebiliyorsunuz.
Ayrıca Bkz. "Chrome 50 sonunda Android cihazlara geldi"
Dilerseniz D-pad, kolay kaydırma için touchpad ve sesli komutları kullanarak televizyonu kumanda edebilirsiniz. Uygulama aynı zamanda tüm kontrol seçeneklerinde her zaman erişilebilecek Oynat/Duraklat düğmelerine sahip. Ayrıca Android TV'nin çok oyunculu oyunlarından yararlanmak için birden fazla kişinin uzaktan kumandayla bağlanabilmesine de izin veriyor.
Çok fazla sesli komut kullanmayı düşünmüyorsanız TV uzaktan kumandası olarak iPad kullanmak hantal bir seçenek gibi görünse de Android TV uygulaması, iPhone ve iPad'lerde kullanılabiliyor. Mobil cihazların genelinde çalışan bir uzaktan kumanda uygulaması oldukça önem taşıyor. Bu nedenle Google'ın Android TV uygulamasını iOS platformuna getirmesinin oldukça zaman alması şaşırtıcı. Her ne olursa olsun uygulamanın artık App Store üzerinden iOS cihazlara indirilebiliyor olması sevindirici.

https://itunes.apple.com/gb/app/android-tv/id1078761166?mt=8 Yorum Yaz
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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
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Batuist 3 yıl
Büyük bir hevesle android TV aldım.. çok gereksizmiş.. tamamen tırtt...
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myfranco 3 yıl Batuist
Batuist

Büyük bir hevesle android TV aldım.. çok gereksizmiş.. tamamen tırtt...

Nesini begenmediniz? Benim de elim gidiyor arada ama vazgeciyorum. Apple TV var , televizyonda browser eksikligi hissediyorum bazen, ondan dusunuyordum.
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