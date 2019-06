Plants vs. Zombies: Garden Warfare'ın posterleri E3'ün düzenleneceği kongre merkezinde gün yüzüne çıktı

Plants vs. Zombies için yeni planları olan EA, PopCap'ın başarılı kule savunma oyununu bir FPS oyunu olarak oyuncuların beğenisine sunacak gibi görünüyor. Bu düşünceye kapılmamızın nedeni ise, E3'ün düzenleneceği Los Angeles'daki kongre merkezinden gelen bir görüntü.





Gamekyo tarafından yayınlanan bu görüntü "Plants vs. Zombies: Garden Warfare" adlı bir oyunun varlığına işaret ediyor. Plants vs. Zombies: Garden Warfare'in varlığını güçlendiren bir diğer kanıt ise, pvzgardenwarfare.com adresinin ziyaretçilerini PopCap'in resmi web sayfasına yönlendirmesi oluyor.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare'in nasıl bir oyun olacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, oyunla ilgili genel kanı EA'nın Frostbite Engine ile geliştirilen FPS temelleri üzerine kurulu bir Plants vs. Zombies oyununu karşımıza çıkaracağı yönünde. EA'ın Plants vs. Zombies ile neler planladığını yakın bir zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz.









http://www.gamekyo.com/Webmasters/Images/195720130609_013438_8_big.jpg