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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation 2 oyunları PlayStation 4'e geliyor

Konsolların belirli periyotlarla yenilenmesi süreci belki hiç bitmeyecek ancak eski nesil konsollardaki fenomen oyunlara olan özlem de hep devam edecek gibi görünüyor.
3 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PlayStation 2 oyunları PlayStation 4'e geliyor


Geçtiğimiz ay Halo 5: Guardians ile birlikte Xbox One satışlarının tavan yapması, Sony'nin hızlı bir cevap vermesine neden olmuş gibi gözüküyor. Firma PS2 oyunlarını PS4 için hazırladığını duyurdu.

Sony'nin hali hazırdaki en çok satan konsolu durumundaki PS2, haliyle zengin bir oyun kataloğuna sahip ve God of War gibi pek çok kült yapımın doğuşuna sahne olmuştu. PS2 oyunlarının  PS4 üzerinde oynanabilmesi şüphesiz eski konsolun hayranlarında ilgi uyandıracaktır. 

PS3 zamanında da Sony, PS2 ve PS1 oyunlarına yerleşik destek verme kararı almıştı. İlk PS3 versiyonlarında özel bir yonga ile yerleşik olarak eski oyunlar desteklenirken, sonrasında çok fazla talep olmadığını belirten Sony, PS3 Slim konsolunu piyasaya sürmüş ve desteği de sonlandırmıştı. Yine de firma bazı PS2 oyunlarını dijital olarak PS3 üzerinde çalışacak şekilde modifiye etmişti. Hali hazırda PS Now oyun akışları sayesinde klasik PS yapımları PS4 üzerinde oynanabiliyor ancak Sony bir emülatör yardımıyla bu konuyu konsol seviyesine indirmek istiyor. 

Gelen bilgilere göre yeni PS4 paketlerinde bir PS2 emülatörü yer alıyor ve Super Star Wars, Star Wars: Jedi Starfighter, Star Wars: Racer Revenge, Star Wars: Bounty Hunter şeklinde 4 adet oyun da hazır durumda. Emülatör üzerinde oyunların son derece hızlı kare oranlarıyla ve gelişmiş 3D işlemelerle çalıştığı belirtiliyor. Sony'nin PS2 emülatörünü nasıl geliştireceği merak konusu. Elinde halen PS2 diskleri bulunanların bunları değerlendirebilmesi noktasında destek sunulursa Sony büyük avantaj elde edebilir. 

http://hexus.net/gaming/news/ps4/88265-sony-working-bringing-ps2-games-playstation-4/ Yorum Yaz
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javaprof 3 yıl
playstation 2 oyunları efsane dir sadece devil may cry için bile çok güzel bir haber.
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lifeisunfare 3 yıl en beğenilen
Ps2 alıp da orijinal disk kullanan var mıydı o zamanlar.Ps2'nin çok satmasının yegane sebebi kopya oyun oynatmasıydı herhalde.
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DH Misafiri 3 yıl
Orta seviye bir oyun bilgisayarı olanlar, yıllardır emulatörde bütün ps2 oyunlarını oynayabiliyor zaten.
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btrkeri 3 yıl
Zaytung haberi mi bu?


Edit: degilmis oyungezer.com.tr/... o.O
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sendomi 3 yıl
ps2 ounlarına destek vereceğine ps3 oyunlarına verde bir şeye benzesin bari,saçma bir hamle yada hem ps2 hemde ps3 oyunlarına destek verecek de olaya bak o zaman
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RushEpicsTR 3 yıl
babaaa biz o oyunları zamanında parçaladık şimdi nesil ps 3 oyunlarının bile yüzüne bakmaz ps4 varken
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ardabeyim 3 yıl
Gelmiş geçmiş en iyi tasarım PS2 nin tasarımı. Zaman geçtikçe ilerlemek yerine geriye gidiliyor kasa tasarımı anlamında.
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kadirirdem 3 yıl
Ne güzel okur geksin
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GoldPunch 3 yıl
Hiç yoktan iyidir, güzel gelişme.
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emrkavak 3 yıl
technokolik.com/... da da var aynı haber
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Patren 3 yıl
microsoft 360 oyunlarını getirir garibim sony uğraşmadan ps2 oyunlarını getirir
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tuilde 3 yıl
Xbox one, xbox 360 oyunlarini calistiriken ps4, ps2 oyunlarina destek verecek. Tam sacmalik. Psp emulatoru koyacaklar utanmasalar
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koçari 3 yıl tuilde
tuilde

Xbox one, xbox 360 oyunlarini calistiriken ps4, ps2 oyunlarina destek verecek. Tam sacmalik. Psp emulatoru koyacaklar utanmasalar

vita için psp bekliyorum ben de
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