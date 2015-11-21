PlayStation 2 oyunları PlayStation 4'e geliyor





Geçtiğimiz ay Halo 5: Guardians ile birlikte Xbox One satışlarının tavan yapması, Sony'nin hızlı bir cevap vermesine neden olmuş gibi gözüküyor. Firma PS2 oyunlarını PS4 için hazırladığını duyurdu.





Sony'nin hali hazırdaki en çok satan konsolu durumundaki PS2, haliyle zengin bir oyun kataloğuna sahip ve God of War gibi pek çok kült yapımın doğuşuna sahne olmuştu. PS2 oyunlarının PS4 üzerinde oynanabilmesi şüphesiz eski konsolun hayranlarında ilgi uyandıracaktır.





PS3 zamanında da Sony, PS2 ve PS1 oyunlarına yerleşik destek verme kararı almıştı. İlk PS3 versiyonlarında özel bir yonga ile yerleşik olarak eski oyunlar desteklenirken, sonrasında çok fazla talep olmadığını belirten Sony, PS3 Slim konsolunu piyasaya sürmüş ve desteği de sonlandırmıştı. Yine de firma bazı PS2 oyunlarını dijital olarak PS3 üzerinde çalışacak şekilde modifiye etmişti. Hali hazırda PS Now oyun akışları sayesinde klasik PS yapımları PS4 üzerinde oynanabiliyor ancak Sony bir emülatör yardımıyla bu konuyu konsol seviyesine indirmek istiyor.





Gelen bilgilere göre yeni PS4 paketlerinde bir PS2 emülatörü yer alıyor ve Super Star Wars, Star Wars: Jedi Starfighter, Star Wars: Racer Revenge, Star Wars: Bounty Hunter şeklinde 4 adet oyun da hazır durumda. Emülatör üzerinde oyunların son derece hızlı kare oranlarıyla ve gelişmiş 3D işlemelerle çalıştığı belirtiliyor. Sony'nin PS2 emülatörünü nasıl geliştireceği merak konusu. Elinde halen PS2 diskleri bulunanların bunları değerlendirebilmesi noktasında destek sunulursa Sony büyük avantaj elde edebilir.

http://hexus.net/gaming/news/ps4/88265-sony-working-bringing-ps2-games-playstation-4/