Anbernic'ten dönebilen ekranlı yeni el konsolu: RG Rotate

Tam Boyutta Gör Retro el konsolu pazarında oldukça farklı seçenek bulunsa da, Anbernic'in yeni modeli bu seçeneklere ilginç bir yenisini ekliyor. Şirket, RG Rotate isimli dönebilen ekranlı yeni modelini tanıttı.

Anbernic RG Rotate neler sunuyor?

Anbernic'in paylaştığı videoya göre cihaz Android işletim sistemiyle çalışacak ve alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip olacak. Ayrıca cihazın özel ultra ince alaşım menteşe kullandığı ve bu menteşenin dayanıklılık testlerinden geçtiği de belirtiliyor.

Donanım tarafında ise Anbernic, değiştirilebilir L2 ve R2 tuşları sunarak kullanıcıların omuz tuşlarının yüksekliğini ayarlamasına imkan tanıyor. Videoya bakılırsa cihazda yalnızca tek bir USB-C portu bulunabilir. Bu da kulaklık girişi bekleyen bazı kullanıcıların tepkisini çekecek gibi görünüyor.

Fiyat henüz açıklanmadı, ancak RG Rotate’in Ayn veya Retroid gibi markaların daha premium modellerine kıyasla daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

