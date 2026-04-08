PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Nisan 2026

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar
Yayınlanan listeye göre Nisan ayında PS Plus'tan ayrılacak 10 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 PS5, The Elder Scrolls Online: Gold Road, EA Sports PGA Tour, Lost Records: Bloom & Rage PS5, Dave The Diver, Spitlings PS4, TowerFall Ascension ve Disaster Report 4: Summer Memories olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- PGA Tour 2K25 - PS5 (Essential)
- Monster Hunter Rise - PS5, PS4 (Essential)
- Slime Rancher 2 - PS5 (Essential)
- The Elder Scrolls Online: Gold Road - PS5, PS4 (Essential)
- EA Sports PGA Tour - PS5 (Extra, Premium)
- Lost Records: Bloom & Rage - PS5 (Extra, Premium)
- Dave The Diver - PS5, PS4 (Extra, Premium)
- Spitlings - PS4 (Extra, Premium)
- TowerFall Ascension - PS4 (Extra, Premium)
- Disaster Report 4: Summer Memories - PS4 (Extra, Premium)
Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus'a eklenen son oyunlar Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered ve Sword Art Online Fractured Daydream olmuştu. Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium'a eklenecek oyunların ise 15 Nisan'da paylaşılması bekleniyor.
