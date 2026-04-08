    PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Nisan 2026

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus kütüphanesi sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak Nisan ayında platformdan ayrılacak oyunlar belli oldu.

    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve yakın tarihte platforma eklenecek oyunlar açıklanmıştı. Şimdi son olarak Nisan 2026'da Plus Extra ve Premium katmanından ayrılacak oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar

    Yayınlanan listeye göre Nisan ayında PS Plus'tan ayrılacak 10 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 PS5, The Elder Scrolls Online: Gold Road, EA Sports PGA Tour, Lost Records: Bloom & Rage PS5, Dave The Diver, Spitlings PS4, TowerFall Ascension ve Disaster Report 4: Summer Memories olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • PGA Tour 2K25 - PS5 (Essential)
    • Monster Hunter Rise - PS5, PS4 (Essential)
    • Slime Rancher 2 - PS5 (Essential)
    • The Elder Scrolls Online: Gold Road - PS5, PS4 (Essential)
    • EA Sports PGA Tour - PS5 (Extra, Premium)
    • Lost Records: Bloom & Rage - PS5 (Extra, Premium)
    • Dave The Diver - PS5, PS4 (Extra, Premium)
    • Spitlings - PS4 (Extra, Premium) 
    • TowerFall Ascension - PS4 (Extra, Premium)
    • Disaster Report 4: Summer Memories - PS4 (Extra, Premium)

    Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus'a eklenen son oyunlar Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered ve Sword Art Online Fractured Daydream olmuştu. Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium'a eklenecek oyunların ise 15 Nisan'da paylaşılması bekleniyor.

