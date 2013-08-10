PlayStation All-Star Island, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

Haber Editörü
Sony'nin Coco Cola sponsorluğunda duyurusunu yaptığı PlayStation All-Stars Island, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı.
PlayStation All-Stars Island, PlayStation evreninden bazı önemli karakterleri mini oyunlar eşliğinde mobil oyunculara sunuyor. Uncharted'dan Nathan Drake ve LittleBigPlanet Karting'den Sackboy gibi karakterlerin yer aldığı mini oyunlar sonsuz koşu ve kart yarışı gibi mobil cihazlarda görmeye alışık olduğumuz türlerde.
Ücretsiz olarak indirilebilen PlayStation All-Star Island'daki mini oyunlara Coke Zero şişelerindeki QR kod sayesinde sahip olabileceğinizi de belirtelim. (PlayStation All-Star Island, Türkiye marketlerindeki yerini alınca linkler aktif hale gelecektir.)
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Ama uygulanana kadar
Bunu bir uygulama olarak düşünebilirsin. İçinde farklı türlerde birkaç oyun var. Sonsuz koşu ve kart yarışı gibi. Bu mini oyunlar aslında çok şahane oyunlar değil. Ancak, asıl mesele bu oyunların kahramanlarının Sony'nin önemli karakterlerinden oluşması.