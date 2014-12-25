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PlayStation Network ve Xbox Live hacker saldırısı altında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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PlayStation Network ve Xbox Live hacker saldırısı altında

Bir süre önce Sony Pictures bölümünün hacklenmesi ve pek çok önemli bilginin internete sızmasının üzerinden kısa bir süre geçmişti ki bu kez daha büyük bir saldırı haberi geldi. 

Sony PlayStation Network ve Microsoft Xbox Live platformlarının ikisi birden DDoS yani hizmetin reddi saldırısı altında kalmış durumda. Hizmetin reddi saldırısı binlerce zombi bilgisayar ile bir sisteme yoğun bir trafik akışı göndererek sunucuların devre dışı kalmasını ifade ediyor. 

Saldırıyı hacker grubu Lizard Squad Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Grup Twitter hesabında insanları adeta oynatıyor. İlk olarak belirli bir Retweet sayısına ulaşınca saldırıyı keseceğini açıkladı ve bu sayı yakalandı. Ancak sonra yeniden aynı talep geldi. Ardından başka bir hesabın iki dakika içerisinde takip edilmesi istendi. Zaten zor durumda olan kullanıcıların grubun isteklerine razı olduğu görülüyor. 

Grup aslında daha önce de iki platforma benzer saldırılar yapmıştı. Görünen o ki firmalar yeterli tedbiri alamadı veya grup daha etkili bir şekilde saldırmaya başladı. Ancak her iki durumda da olan kullanıcıya oluyor. Özellikle Hristiyan ülkelerde Noel nedeniyle büyük indirimler var ve yüzbinlerce kişi yeni konsollarına indirimli olarak kavuşmanın sevincini yaşıyordu. Saldırı nedeniyle sevinçleri kursaklarında kaldı. 

Sony ve Microsoft konuyu hassasiyetle takip ettiklerini belirten duyurular yaptılar. Ancak belirtilen grubun bir saldırısının olup olmadığı konusunda ise sessizler. Platformların ne zaman aktif olacağı ise bilinmiyor.  

https://twitter.com/FUCKCRUCIFIX Yorum Yaz
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Innovative 4 yıl
Teknoloji geliştikçe gelişiyor. Siber savaş dese biri bundan 10 yıl önce, ne diyorsun kardeş derdik.
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DH Misafiri 4 yıl
bende dün şifre değiştirmiştim eve geldim şifreyi giriyorum bağlanmıyor çıldırdım şifre hatalı vs modemi aç kapa yaptım aynı sorunun kaynağı saldırıymış demekki
inşallah en kısa sürede hallederler
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DH Misafiri 4 yıl
...
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Nevfel 4 yıl
Siber savaş çağındayız. Bundan sonra bu haberlere alışmak lazım.
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Virtual Reality 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hacklenmeye ve ddos saldırısına sebep olan bu filmin alt yazısı için, divxplanet de istek sırası oluşmuş ve çevirmenlerden biri, çok uzun metinler var, bu geceye yetiştirmeye çalışıyorum yazmış. İngilizcesi olup seyredenlerden biriside, gülmekten karnıma ağrılar girdi, suratımdaki kaslar yoruldu yazmış. Filme şuan her yerden ulaşılıyor.

divxplanet linki
altyazi.org/...


Bir ülkenin lideri ile dalga geçen bir film yapmayı, Sony Pictures'a yakıştıramadım. Neyse, bu herkese ders oldu. Bir daha hiç bir film stüdyosu, ülke liderleri ile dalga geçecek filmler yapmaya cesaret edemez.
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Godolphin 4 yıl
Acınası haldeler.
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doctor_bey 4 yıl
Şu Sony ile Microsoft'un serverlarının nasıl korunduğunu çok merak ediyorum; arkadaş her hafta saldırı mı olur yav?!
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Manchester United 4 yıl
Adamlara bak vaybe.
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Redunay 4 yıl
ddosunu seviyim. Aralıda ddoslayın arada
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ozmenakif 4 yıl
Haberin kaynak adresi iyiymiş
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