PlayStation Network ve Xbox Live hacker saldırısı altında





Bir süre önce Sony Pictures bölümünün hacklenmesi ve pek çok önemli bilginin internete sızmasının üzerinden kısa bir süre geçmişti ki bu kez daha büyük bir saldırı haberi geldi.





Sony PlayStation Network ve Microsoft Xbox Live platformlarının ikisi birden DDoS yani hizmetin reddi saldırısı altında kalmış durumda. Hizmetin reddi saldırısı binlerce zombi bilgisayar ile bir sisteme yoğun bir trafik akışı göndererek sunucuların devre dışı kalmasını ifade ediyor.





Saldırıyı hacker grubu Lizard Squad Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Grup Twitter hesabında insanları adeta oynatıyor. İlk olarak belirli bir Retweet sayısına ulaşınca saldırıyı keseceğini açıkladı ve bu sayı yakalandı. Ancak sonra yeniden aynı talep geldi. Ardından başka bir hesabın iki dakika içerisinde takip edilmesi istendi. Zaten zor durumda olan kullanıcıların grubun isteklerine razı olduğu görülüyor.





Grup aslında daha önce de iki platforma benzer saldırılar yapmıştı. Görünen o ki firmalar yeterli tedbiri alamadı veya grup daha etkili bir şekilde saldırmaya başladı. Ancak her iki durumda da olan kullanıcıya oluyor. Özellikle Hristiyan ülkelerde Noel nedeniyle büyük indirimler var ve yüzbinlerce kişi yeni konsollarına indirimli olarak kavuşmanın sevincini yaşıyordu. Saldırı nedeniyle sevinçleri kursaklarında kaldı.





Sony ve Microsoft konuyu hassasiyetle takip ettiklerini belirten duyurular yaptılar. Ancak belirtilen grubun bir saldırısının olup olmadığı konusunda ise sessizler. Platformların ne zaman aktif olacağı ise bilinmiyor.

https://twitter.com/FUCKCRUCIFIX