Playstation 5'in ilk detayları konuşulmaya başlandı

Son nesil oyun konsollarının en önemli temsilcileri Playstation 4 ve Xbox One. Konsol pazarındaki bir neslin ortalama ömrüne baktığımızda ise bu ürünlerin henüz yolun yarısına bile gelmediğini söyleyebiliriz, ancak sektördeki hızlı değişim bu kez konsol ömürlerinin hızlı tükenmesine sebep olabilir.

Criterion Games'in eski teknoloji direktörü Paul Ross ise EDGE dergisiyle yaptığı röportajda Playstation 5 hakkındanda konuşmaktan geri kalmadı. Oyunlardaki grafiklerin önemli seviyede geliştiğini dile getiren yönetici "Playstation 5 ile birlikte oyun dünyaları çok daha interaktif bir hale gelecek." dedi. Ross ayıca bu interaktivitenin oyunlardaki grafik gelişimiyle birlikte gerçekçiliği de arttıracağı da iddia ediyor.





Sizce Paul Ross'un dediği gibi günümüz konsolları beklentileri karşılayabiliyor mu? Playstation 5'den sizin beklentileriniz nelerdir? Grafikteki yükselişle birlikte oyunlardaki etkileşimlerin artması daha gerçekçi bir deneyim ortaya sunar mı? 2014 yılında kendi oyun stüdyosu Three Fields Entertainment'i kuran yönetici Dangerous Golf adındaki ilk oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Günümüz konsollarının iyi bir iş çıkardığını söyleyen Ross, ilk oyunun PS4, Xbox One ve PC platformları için geliştirildiğini ve özellikle grafik konusunda iddialı olacağını söylüyor.

http://www.videogamer.com/news/playstation_5_will_let_developers_build_far_more_dynamic_interactive_worlds.html