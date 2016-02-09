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Playstation 5'in ilk detayları konuşulmaya başlandı

Playstation 4 ve Xbox One henüz miadını doldurmadı ancak, Criterion Games'in eski teknoloji müdürü Paul Ross şimdiden Playstation 5 hakkında konuşmaya başladı.
3 yıl
9,6b
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217
Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Playstation 5'in ilk detayları konuşulmaya başlandı
 
Son nesil oyun konsollarının en önemli temsilcileri Playstation 4 ve Xbox One. Konsol pazarındaki bir neslin ortalama ömrüne baktığımızda ise bu ürünlerin henüz yolun yarısına bile gelmediğini söyleyebiliriz, ancak sektördeki hızlı değişim bu kez konsol ömürlerinin hızlı tükenmesine sebep olabilir.
Criterion Games'in eski teknoloji direktörü Paul Ross ise EDGE dergisiyle yaptığı röportajda Playstation 5 hakkındanda konuşmaktan geri kalmadı. Oyunlardaki grafiklerin önemli seviyede geliştiğini dile getiren yönetici "Playstation 5 ile birlikte oyun dünyaları çok daha interaktif bir hale gelecek." dedi. Ross ayıca bu interaktivitenin oyunlardaki grafik gelişimiyle birlikte gerçekçiliği de arttıracağı da iddia ediyor.
2014 yılında kendi oyun stüdyosu Three Fields Entertainment'i kuran yönetici Dangerous Golf adındaki ilk oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Günümüz konsollarının iyi bir iş çıkardığını söyleyen Ross, ilk oyunun PS4, Xbox One ve PC platformları için geliştirildiğini ve özellikle grafik konusunda iddialı olacağını söylüyor.

Sizce Paul Ross'un dediği gibi günümüz konsolları beklentileri karşılayabiliyor mu? Playstation 5'den sizin beklentileriniz nelerdir? Grafikteki yükselişle birlikte oyunlardaki etkileşimlerin artması daha gerçekçi bir deneyim ortaya sunar mı?

http://www.videogamer.com/news/playstation_5_will_let_developers_build_far_more_dynamic_interactive_worlds.html Yorum Yaz
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GT_55 3 yıl en beğenilen
Adamlar pc'de 32k çözünürlükte, 2000 fps'de oyun oynuyor. Ps4 ile pc arasında acayip bir fark var. 1000 pc, 10 bin ps4'ü fps'si ile döver. Exc demeyin , modlu gta5 var. Arabalarda trilyon poligon kullanılmıştır. Modlu gta5'te last of us modu kurup, etrafta mal gibi dolaşmak paha biçilemez.
Adamlar pc'de 32k çözünürlükte, 2000 fps'de oyun oynuyor. Ps4 ile pc arasında acayip bir fark var. 1000 pc, 10 bin ps4'ü fps'si ile döver. Exc demeyin , modlu ...
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2 Yanıt Yanıtla +64
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SCWS 3 yıl
o değil de youtube'dan 4k video yükleniyor donanım haberin sayfaları gelmiyor,yüklenmiyor kimsede şikayetçi değil, işkence haline geldi forumda dolaşamıyorsun donuyor sürekli, o kadar reklam basıyorsunuz sırtımızdan para kazanıyorsunuz bari biraz hizmet sunun nedir bu sitenin hali.
o değil de youtube'dan 4k video yükleniyor donanım haberin sayfaları gelmiyor,yüklenmiyor kimsede şikayetçi değil, işkence haline geldi forumda dolaşamıyorsun ...
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SCWS 3 yıl
1-2 yıl içinde çıkacak hiç bir cihaz, düşük wattlarda çalışıp 300-500 dolara satılıp 4k oyun oynatacak gereksinimleri karşılayamaz belki 1080p 60fps garantilenir onun içinde bir daha konsol çıkarmazlar.
1-2 yıl içinde çıkacak hiç bir cihaz, düşük wattlarda çalışıp 300-500 dolara satılıp 4k oyun oynatacak gereksinimleri karşılayamaz belki 1080p 60fps garantileni...
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3 Yanıt Yanıtla +27
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BaŞKumandaN 2 yıl
Ps4 Vr ler ps 5 te çalışacakmı. Yoksa çöpmü olacak
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guguk 2 yıl BaŞKumandaN
Xbox digiturk pc gibi yerlerde harici olarak çalışıyor yani ps10 da çıksa çalışacaktır
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Bad News 2 yıl
Ne oldu? Çıkacak mı PS5?
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Barni Moloztaş 2 yıl Bad News
Boom Biddy Bye Bye
Ne oldu? Çıkacak mı PS5?

3 seneye kalmaz çıkarır bu Sony
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MambaVino 3 yıl
Ya daha ps5'in cikmasina uzun sure var ne bu simdiden haberleri yapilmasi beklentiler neler felan daha ps4'u tam kullanamadan ps5 2019'dan once cikmaz ondan cok gereksiz bir haber
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1982-utkan 3 yıl
Konsolların ileride ne olacığını çok merak ediyorum.Yada üretilecekmi ?
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wither 3 yıl
Konsollar olmasaydı grafikler 5 yıl ilerde olurdu da o grafikleri akıcı oynatacak sistemi 15 bin tl ye toplayabilirmiydiniz acaba.Fiyat performans endeksi diye bir şey var.Sizin kafanıza göre Bmw varken ford alan insanların hepsi kafasız.
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Zenci Forvet 3 yıl
Çok erken değil mi?
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Sarısin 3 yıl
daha min 3 yıl var ama her şeyden önce umarım şu oyun fiyatlarına bir çözüm bulunur
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wither 3 yıl
Konunun başlığında " Ps5 çıkınca PC yi ezip geçecek " yazıyormuş gibi konuda ekran kartından , işlemciden başka bir şey konuşulmamış.Konunun PC ile alakası yok , Ps4 ün şu an ki durumu ve Ps5 in ne zaman çıkacağı içerik , hatırlatmak istedim.
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Alaturcamawzer 3 yıl wither
wither

Konunun başlığında " Ps5 çıkınca PC yi ezip geçecek " yazıyormuş gibi konuda ekran kartından , işlemciden başka bir şey konuşulmamış.Konunun PC ile alakası yok , Ps4 ün şu an ki durumu ve Ps5 in ne zaman çıkacağı içerik , hatırlatmak istedim.

Haklısın kardeşim.. Bi ara sıcak tartışmalar yaşanmıştı admin el atmadan önce, ona istinaden bende cevap hakkımı kullanarak soru soranlara cevap verme ihtiyacı duydum.. İlk günden beridir zaten bende dahil bir çok kişi konu dışında kaldı..

PS5 için hayırlısı diyelim.. Şuanda birçok dedikodu ve varsayım var ortada ve bazı söylemlerle beklentiler iyice yükseltilmeye çalışıyor umarım sonuç hüsran olmaz..!!!
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zack06 3 yıl
En bomba yorumlar aşağıda şu şekilde sıralanmıştır lütfen boş olan yere gerekli eksik olan anahtar kelimeyi yazınız?

Oyun yok
Oyunlar 5 fps
4K
Pc daha güçlü
............
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hamza5806 3 yıl
Onu bunu bilmemde online ücretini almayı bırakmazlarsa yine almam 150tl yıllık online ücreti oyunlar olmus 200 250 300tl grafikler zaten pcnin gerisinde fps olayina girmeyeceğim bile
eskiden konsol hesaplıydı şimdi pc ile kafa kafaya geliyor neredeyse ki pcde oyundan başka birçok şey yapilabiliyor
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Slow-Step 3 yıl
Daha erken 2016-2017 arasında çok oyun çıkacak Uncharted falan filan zaten bu arada GoW, TLoU, Killzone, Silent Hill vb exc.'ler de gelir PS5 2018'den önce gelmez.

Ben de PS4 almayı planlıyorum.
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NECO ksk 3 yıl
başlığı okuyanlar,ps5 yarın çıkacakmış gibi bir algıya kapılıyor
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