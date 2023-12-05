GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte GTA VI çıkış tarihi

Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 fragmanını sonunda yayınladı. Grand Theft Auto hayranlarının merakla beklediği GTA VI oyunundan heyecanlandıran oynanış görüntüleri paylaşırken, GTA 6 çıkış tarihi de duyuruldu. GTA 6 ne zaman çıkacak, hangi platformlara gelecek belli oldu.
GTA 6 ne zaman çıkacak?
GTA 6 çıkış tarihi 2025 olarak duyuruldu. Rockstar Games, net bir tarih paylaşmamakla birlikte oyunun ilk olarak yeni nesil konsollara çıkış yapacağını duyurdu. GTA VI, ilk olarak PS5 ve Xbox Series X/S konsollarda oynanabilir olacak. GTA VI PC için ne zaman çıkacak şu aşamada belli değil.
Fragman Lucia adında tek bir kahramana odaklanıyor. Fragmanın başında hapishane giysisiyle gösterilen Lucia, görünüşe göre hapisten çıktıktan sonra erkek arkadaşıyla birlikte bazı suçlara karışacak.
Rockstar, Grand Theft Auto VI oyununun şimdiye kadarki en büyük, en sürükleyici GTA deneyimini yaşatacağını, Vice City'nin neonlarla kaplı sokaklarına ve ötesine ev sahipliği yapan Leonida eyaletine götüreceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.