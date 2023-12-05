GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte GTA VI çıkış tarihi

Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 fragmanını sonunda yayınladı. Grand Theft Auto hayranlarının merakla beklediği GTA VI oyunundan heyecanlandıran oynanış görüntüleri paylaşırken, GTA 6 çıkış tarihi de duyuruldu. GTA 6 ne zaman çıkacak, hangi platformlara gelecek belli oldu.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 çıkış tarihi 2025 olarak duyuruldu. Rockstar Games, net bir tarih paylaşmamakla birlikte oyunun ilk olarak yeni nesil konsollara çıkış yapacağını duyurdu. GTA VI, ilk olarak PS5 ve Xbox Series X/S konsollarda oynanabilir olacak. GTA VI PC için ne zaman çıkacak şu aşamada belli değil.

Fragman Lucia adında tek bir kahramana odaklanıyor. Fragmanın başında hapishane giysisiyle gösterilen Lucia, görünüşe göre hapisten çıktıktan sonra erkek arkadaşıyla birlikte bazı suçlara karışacak.

Rockstar, Grand Theft Auto VI oyununun şimdiye kadarki en büyük, en sürükleyici GTA deneyimini yaşatacağını, Vice City'nin neonlarla kaplı sokaklarına ve ötesine ev sahipliği yapan Leonida eyaletine götüreceğini söylüyor.

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GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte GTA 6 çıkış tarihi