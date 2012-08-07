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Plextor, M5 Pro serisi SATA-III SSD'lerini satışa sunmaya hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Özellikle hazırladığı optik sürücülerle teknoloji dünyasında yakından tanınan Plextor, SSD alanındaki atılımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Firma, M5 Pro serisi SSD modellerini ağustos ayının ortasından itibaren piyasaya süreceğine dair basın duyurusu yayınladı.
7 mm'lik tasarımlarıyla ultrabook segmentindeki taşınabilir bilgisayarlara da göz kırpan M5 Pro serisi SSD'ler, Marvell 88SS9187 kontrolcüyle, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimiyle ve Toshiba üretimi Toogle NAND flash bellek yongalarıyla donatılmış. 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelen SSD'lerin tampon bellekleri, okuma / yazma hızları ve IOPS değerleri sırasıyla şu şekilde;
128 GB
  • 256 MB DDR3 tampon bellek
  • 540 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 340 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 91.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 82.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

256 GB
  • 512 MB DDR3 tampon bellek
  • 540 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 450 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 94.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 86.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
512 GB
  • 768 MB DDR3 tampon bellek
  • 540 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 450 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 94.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı
  • 86.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı
Verilerin güvenliği için AES 256-bit şifreleme algoritmasına destek veren SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri 2.4 milyon saat olarak açıklanmış. 500 saate varan zorlu testlerden geçirildiği ifade edilen SSD'ler 5 yıllık garanti kapsamında satılacak. Fiyat hakkında ise bilgi verilmemiş.

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suluuguru 7 yıl
CD yazıcılarını eskiden bilirim. Sony, Philips v.s. nin neredeyse 2 katı fiyatı vardı, çok kullanmışımdır, bir kere dahi hatalı yazma olmazdı, böyle bir şey ihtimal dışıydı.
SSD'leri de CD yazıcıları gibi olacaksa parası olanlar için iyi tercih olur.
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Want to 7 yıl
Bence çok kaliteli bir ssd.
Zaten plextoru bilen bilir
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1963bursa 7 yıl
Eski marka, DVD yazıcı ustası, SSD'de tecrübesiz, 1 TB modeli olmaması da bunun göstergesi, gelişme safhasında, haliyle fiyetı da uçuk basar, aklı olan yaklaşmasın, OCZ ve Sandisk'e devam.
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veyselkoyuncu 7 yıl
hayyam_karadenizli
1 TB modeli yok, alacak olanlar bence bunu iyi düşünmeliler, çok daha tecrübeli ve de uygun fiyata satabilecek kadar çok satış yapmış firmalar var.

Plextor çok eski markalardandır. bir ara sahneden çekildiler ama quantum ve flex plextor markalarını eskiler bilirler.
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cocainbar 7 yıl
M3 ün 128gb modeli 180€ artık bunun fiyatını siz hesaplayın
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OverClocK1ng 7 yıl
IhtiyarDelikanli
SSDlerde BSOD Mavi Ekran Problemi hala çözülebilmiş değil.

SSD aldım alalı 1 defa dahi BSOD (Blue Screen Of Death) - Ölümün Mavi Ekranı görmedim. Sen hangi SSD den bahsediyorsun?
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OverClocK1ng 7 yıl
256 iyi. Zaten bu saatten sonra 256 alınır yani.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
1 TB modeli yok, alacak olanlar bence bunu iyi düşünmeliler, çok daha tecrübeli ve de uygun fiyata satabilecek kadar çok satış yapmış firmalar var.
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
SSD'lerde BSOD Mavi Ekran Problemi hala çözülebilmiş değil.
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killnOd 7 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

SSD'lerde BSOD Mavi Ekran Problemi hala çözülebilmiş değil.

Hangi marka ve modellerde var peki?
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LINEBACKER 7 yıl
Ne güel
Peki nerde satılıyor plextor SSD. Yerini gösterde gidip alak
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