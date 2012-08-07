Plextor, M5 Pro serisi SATA-III SSD'lerini satışa sunmaya hazırlanıyor

Özellikle hazırladığı optik sürücülerle teknoloji dünyasında yakından tanınan Plextor, SSD alanındaki atılımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Firma, M5 Pro serisi SSD modellerini ağustos ayının ortasından itibaren piyasaya süreceğine dair basın duyurusu yayınladı.



7 mm'lik tasarımlarıyla ultrabook segmentindeki taşınabilir bilgisayarlara da göz kırpan M5 Pro serisi SSD'ler, Marvell 88SS9187 kontrolcüyle, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimiyle ve Toshiba üretimi Toogle NAND flash bellek yongalarıyla donatılmış. 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelen SSD'lerin tampon bellekleri, okuma / yazma hızları ve IOPS değerleri sırasıyla şu şekilde;



128 GB

256 MB DDR3 tampon bellek

540 MB/sn sıralı okuma hızı

340 MB/sn sıralı yazma hızı

91.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

82.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



256 GB

512 MB DDR3 tampon bellek

540 MB/sn sıralı okuma hızı

450 MB/sn sıralı yazma hızı

94.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

86.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

512 GB

768 MB DDR3 tampon bellek

540 MB/sn sıralı okuma hızı

450 MB/sn sıralı yazma hızı

94.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı

86.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı

Verilerin güvenliği için AES 256-bit şifreleme algoritmasına destek veren SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri 2.4 milyon saat olarak açıklanmış. 500 saate varan zorlu testlerden geçirildiği ifade edilen SSD'ler 5 yıllık garanti kapsamında satılacak. Fiyat hakkında ise bilgi verilmemiş.

