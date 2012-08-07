Plextor, M5 Pro serisi SATA-III SSD'lerini satışa sunmaya hazırlanıyor

Haber Editörü
Özellikle hazırladığı optik sürücülerle teknoloji dünyasında yakından tanınan Plextor, SSD alanındaki atılımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Firma, M5 Pro serisi SSD modellerini ağustos ayının ortasından itibaren piyasaya süreceğine dair basın duyurusu yayınladı.
7 mm'lik tasarımlarıyla ultrabook segmentindeki taşınabilir bilgisayarlara da göz kırpan M5 Pro serisi SSD'ler, Marvell 88SS9187 kontrolcüyle, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimiyle ve Toshiba üretimi Toogle NAND flash bellek yongalarıyla donatılmış. 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelen SSD'lerin tampon bellekleri, okuma / yazma hızları ve IOPS değerleri sırasıyla şu şekilde;
128 GB
- 256 MB DDR3 tampon bellek
- 540 MB/sn sıralı okuma hızı
- 340 MB/sn sıralı yazma hızı
- 91.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 82.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
256 GB
- 512 MB DDR3 tampon bellek
- 540 MB/sn sıralı okuma hızı
- 450 MB/sn sıralı yazma hızı
- 94.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 86.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
512 GB
- 768 MB DDR3 tampon bellek
- 540 MB/sn sıralı okuma hızı
- 450 MB/sn sıralı yazma hızı
- 94.000 IOPS rastgele 4K okuma perfomansı
- 86.000 IOPS rastgele 4K yazma perfomansı
Verilerin güvenliği için AES 256-bit şifreleme algoritmasına destek veren SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri 2.4 milyon saat olarak açıklanmış. 500 saate varan zorlu testlerden geçirildiği ifade edilen SSD'ler 5 yıllık garanti kapsamında satılacak. Fiyat hakkında ise bilgi verilmemiş.
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SSD'leri de CD yazıcıları gibi olacaksa parası olanlar için iyi tercih olur.
Zaten plextoru bilen bilir
Plextor çok eski markalardandır. bir ara sahneden çekildiler ama quantum ve flex plextor markalarını eskiler bilirler.
SSD aldım alalı 1 defa dahi BSOD (Blue Screen Of Death) - Ölümün Mavi Ekranı görmedim. Sen hangi SSD den bahsediyorsun?
Hangi marka ve modellerde var peki?
Peki nerde satılıyor plextor SSD. Yerini gösterde gidip alak