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Plextor, M5S serisi SSD'lerini bu ay piyasaya sürüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Plextor, M5S serisi SSD'lerini temmuz ayı ortasından itibaren piyasaya sürmeyi planlıyor.
64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan M5S serisi SSD'ler, MLC tipi 25-nm NAND flash bellek yongalarını (Micron), Marvell 88SS9174 kontrolcüyü ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini kullanıyor. 64 GB'lık modelde 128 MB DDR3, 128 GB'lık modelde 256 MB DDR3, 256 GB'lık modelde ise 512 MB DDR3 tampon bellek yer alıyor. SSD'lerin okuma ve yazma performansları sırasıyla şu şekilde;
64 GB:
  • 520 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 90 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 61.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 25.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

128 GB:
  • 520 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 200 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 71.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 51.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

256 GB:
  • 520 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 390 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 73.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 71.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

Bekleme konumunda 0.7 watt, çalışma esnasında 2.8 watt enerji harcayan SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri 1.500.000 saat olarak açıklanmış. Plextor, 64 GB'lık model için 99.99$, 128 GB'lık model için 159.99$, 256 GB'lık model için 299.99$ fiyat belirlemiş durumda.


http://www.goplextor.com/asia/index.php/ssd/m5s Yorum Yaz
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dreamblue35 7 yıl
team xtreme s3 den haberiniz yok galiba
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OverClocK1ng 7 yıl
İmportant
Fiyatına göre yazma hızı çok düşük.

Öyle diyorsun ama bu Marvell kontrolör kullanan SSD lerin erişim süresi diğerlerinin yarısı kadar olduğu için gerçek hayat kullanımında epey iyi sonuç veriyorlar. Özellikle de en önemli olan çoklu parçalı dosyalarda erişim süresi düşük diye resmen şahlanıyorlar...
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Arranger. 7 yıl
Sandforce kontrolcüsü daha performanslıdır. 150 dolara Force Gt 120Gb varken bu ürüne 160 dolar vermek mantıksızdır.
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aspirin_00 7 yıl
30 tl alırım 64 gb raid yapsam hdd leri daha iyi
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Arranger. 7 yıl
Fiyatına göre yazma hızı çok düşük.
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