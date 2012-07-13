Plextor, M5S serisi SSD'lerini bu ay piyasaya sürüyor

Plextor, M5S serisi SSD'lerini temmuz ayı ortasından itibaren piyasaya sürmeyi planlıyor.

64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan M5S serisi SSD'ler, MLC tipi 25-nm NAND flash bellek yongalarını (Micron), Marvell 88SS9174 kontrolcüyü ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini kullanıyor. 64 GB'lık modelde 128 MB DDR3, 128 GB'lık modelde 256 MB DDR3, 256 GB'lık modelde ise 512 MB DDR3 tampon bellek yer alıyor. SSD'lerin okuma ve yazma performansları sırasıyla şu şekilde;



64 GB:



520 MB/sn sıralı okuma hızı

90 MB/sn sıralı yazma hızı

61.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

25.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



128 GB:

520 MB/sn sıralı okuma hızı

200 MB/sn sıralı yazma hızı

71.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

51.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



256 GB:

520 MB/sn sıralı okuma hızı

390 MB/sn sıralı yazma hızı

73.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

71.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



Bekleme konumunda 0.7 watt, çalışma esnasında 2.8 watt enerji harcayan SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri 1.500.000 saat olarak açıklanmış. Plextor, 64 GB'lık model için 99.99$, 128 GB'lık model için 159.99$, 256 GB'lık model için 299.99$ fiyat belirlemiş durumda.

http://www.goplextor.com/asia/index.php/ssd/m5s