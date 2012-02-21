Plextor PX-256M3 256 GB SSD video inceleme

Haber Editörü
|test tam bir hayal kırıklığı olmuş.
|SSD'yi HDTune ile test etmeniz garibime gitti
|İncelemenin 4 dakika olduğunu görünce izlemedim bile. 4 dakikalık ssd incelemesinden ne olur ki? Açılış hızı yok, oyuna giriş hızı yok, olmamış DH.
|Süper bir alet.Fiyatların dahada düşmesi umuduyla :)
|Arkadaşlar laptopu sony full hd led(3d değil) tv'ye bağlayıp, powerdvd proğramında 3d film izlemek istiyorum, bunun için hangi marka ve özellikte 3d gözlük almam gerekiyor. bu şekilde yapan var mı?.
|arkadaşlar laptopu sony full hd led(3d değil) tv'ye bağlayıp powerdvd12 proğramında 3d film izlemek istiyorum. bunun için hangi marka ve özellikte 3d gözlük gerekir, bilgisi olan var mı?
Batuist
mekanik diskler 500ma lık gücü bilgisayar açık olduğu sürece her zaman tüketirken, sdd ler sadece çalışması gerekirken 1.5a lik güç tüketiyor, kullanılmadığında uyku politikası sonucu tükettiği enerji 0 oluyor... fark bu
|yaa windows açılışı oyun yükleme hd film açma koysaydınız abuk subuk şeylerle kıyaslamışınız
| Peki bu SSD yi satan bir yer varmı Türkiye 'de ? Sanmıyorum. Bir ara hepsiburada.com da bunun 60 GB lığı satıldı ama şu an oda yok zaten !! TR ye ne zaman geleceğini bilen varmı???
Ben CRUCIAL m4 SSD Disk 128 GB 2.5" SATA 6 Gb 415MB/s - CT128M4SSD2CCA almayı planlıyorum eksenden ( eksenbilgisayar.com/... )
Bu SSD hakkında çok iyi incelemler okuyorum nette. Mesela burada: newegg.com/... .
geek90
Micron NAND kullanıyor ve herhangi bir anakartta sorun yaratmaz fakat fiyatının hakkını vermiyor diyebilirim. Vaat ettiği IOPS değerlerine ben Agility3 ile bile yaklaşabiliyorum - ulaşabiliyorum. Vatan %25 indirimindeki herhangi Vertex 3 veya Force GT aynı fiyata daha yüksek performans elde eder.
|Gine mi bu adam ya :(
| Sahip olduğu performans ve marka yüzünden MAX IOPS'dan daha pahalı bir fiyata sahip olacak diye düşündüm ama neredeyse sipariş vereceğim:
newegg.com/...
Muhteşem bir ürün... Sıralı okuma - yazma hızlarına kanmak meselesi ekran kartlarındaki "KAÇ GB" meselesine dönmek üzere.
Piyasa (bende de var ) asenkron ve sandforce denetçili SSD'lerle dolu ve Plextor Newegg'deki bu fiyatı Türkiye'de de korursa şu an için SATA port kullanan en iyi SSD olacak gibi duruyor.
SSD'lerin sentetik hizlarina takilinip kalinmis, ki bir SSD'nin gercek gucunu ortaya koyan 4k ve 4k-64 degerlerini es gecmek ise incelemeyi iyice yerlere itmis [>:]
Incelemenizde bir tek Pc Mark testi yerinde olmus.
Burada ustun performans diye koydugunuz Force GT, Plextor PX-256M3'un rakibi olamaz, Force GT'yi birakin, Ocz'nin Max Iops modelleri bile M3'un karsisinda bukuluyor.
DH'den daha kaliteli ve doyurucu - gercekci incelemeler bekliyoruz.