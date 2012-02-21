Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Plextor PX-256M3 256 GB SSD video inceleme

7 yıl
54,3b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Plextor'un Marvell tarafından geliştirilen kontrolcüye sahip, 512 DDR3 tampon bellekli 256 gb kapasiteli katı halli diskini inceliyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DemirAtlı 7 yıl en beğenilen
şunu mesut çevik'in yaptığı gibi windows açılış ve çeşitli ağır programların sıralı açılış testini videoya çekerek süre turarak yapsaydınız keşke gene olmamış.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Solid State Disk 7 yıl
Oldukca zayif bir inceleme olmus.
SSD'lerin sentetik hizlarina takilinip kalinmis, ki bir SSD'nin gercek gucunu ortaya koyan 4k ve 4k-64 degerlerini es gecmek ise incelemeyi iyice yerlere itmis [>:]
Incelemenizde bir tek Pc Mark testi yerinde olmus.
Burada ustun performans diye koydugunuz Force GT, Plextor PX-256M3'un rakibi olamaz, Force GT'yi birakin, Ocz'nin Max Iops modelleri bile M3'un karsisinda bukuluyor.

DH'den daha kaliteli ve doyurucu - gercekci incelemeler bekliyoruz.
Oldukca zayif bir inceleme olmus.SSD'lerin sentetik hizlarina takilinip kalinmis, ki bir SSD'nin gercek gucunu ortaya koyan 4k ve 4k-64 degerlerini es gec...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkprince 7 yıl
keşke win açılış erişim süresinide koysaydınız oyunlara erişim süresini falan koysaydınız daha iyi olurdu diye düşünüyorum biraz sade değil kuru bi inceleme olmuş.
keşke win açılış erişim süresinide koysaydınız oyunlara erişim süresini falan koysaydınız daha iyi olurdu diye düşünüyorum biraz sade değil kuru bi inceleme olm...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
19 7 yıl
test tam bir hayal kırıklığı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mebrar 7 yıl
SSD'yi HDTune ile test etmeniz garibime gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Tyler Durden__ 7 yıl
İncelemenin 4 dakika olduğunu görünce izlemedim bile. 4 dakikalık ssd incelemesinden ne olur ki? Açılış hızı yok, oyuna giriş hızı yok, olmamış DH.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RehgarEarthfury 7 yıl
Süper bir alet.Fiyatların dahada düşmesi umuduyla :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafabolat52 7 yıl
Arkadaşlar laptopu sony full hd led(3d değil) tv'ye bağlayıp, powerdvd proğramında 3d film izlemek istiyorum, bunun için hangi marka ve özellikte 3d gözlük almam gerekiyor. bu şekilde yapan var mı?.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar laptopu sony full hd led(3d değil) tv'ye bağlayıp powerdvd12 proğramında 3d film izlemek istiyorum. bunun için hangi marka ve özellikte 3d gözlük gerekir, bilgisi olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgdincer 7 yıl
Batuist
SSDnin üzerinde çalışma değerleri dikkatimi çekti. 5V 1.5AMekanik bir 2.5 diskin 500mA olduğunu düşünürsek bu değerler notebooklar için ideal değil. bunu bir notebookta kullanıyım derseniz bir HDDe oranla 3 kat daha fazla güç tüketimi demek olur.

mekanik diskler 500ma lık gücü bilgisayar açık olduğu sürece her zaman tüketirken, sdd ler sadece çalışması gerekirken 1.5a lik güç tüketiyor, kullanılmadığında uyku politikası sonucu tükettiği enerji 0 oluyor... fark bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yaa windows açılışı oyun yükleme hd film açma koysaydınız abuk subuk şeylerle kıyaslamışınız
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
geek90 7 yıl
Peki bu SSD yi satan bir yer varmı Türkiye 'de ? Sanmıyorum.
Bir ara hepsiburada.com da bunun 60 GB lığı satıldı ama şu an oda yok zaten !! TR ye ne zaman geleceğini bilen varmı???
Ben CRUCIAL m4 SSD Disk 128 GB 2.5" SATA 6 Gb 415MB/s - CT128M4SSD2CCA almayı planlıyorum eksenden ( eksenbilgisayar.com/... )
Bu SSD hakkında çok iyi incelemler okuyorum nette. Mesela burada: newegg.com/... .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 7 yıl geek90
geek90

Peki bu SSD yi satan bir yer varmı Türkiye 'de ? Sanmıyorum.
Bir ara hepsiburada.com da bunun 60 GB lığı satıldı ama şu an oda yok zaten !! TR ye ne zaman geleceğini bilen varmı???
Ben CRUCIAL m4 SSD Disk 128 GB 2.5" SATA 6 Gb 415MB/s - CT128M4SSD2CCA almayı planlıyorum eksenden ( eksenbilgisayar.com/... )
Bu SSD hakkında çok iyi incelemler okuyorum nette. Mesela burada: newegg.com/... .

Micron NAND kullanıyor ve herhangi bir anakartta sorun yaratmaz fakat fiyatının hakkını vermiyor diyebilirim. Vaat ettiği IOPS değerlerine ben Agility3 ile bile yaklaşabiliyorum - ulaşabiliyorum. Vatan %25 indirimindeki herhangi Vertex 3 veya Force GT aynı fiyata daha yüksek performans elde eder.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batkent 7 yıl
Gine mi bu adam ya :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 7 yıl
Sahip olduğu performans ve marka yüzünden MAX IOPS'dan daha pahalı bir fiyata sahip olacak diye düşündüm ama neredeyse sipariş vereceğim:

newegg.com/...

Muhteşem bir ürün... Sıralı okuma - yazma hızlarına kanmak meselesi ekran kartlarındaki "KAÇ GB" meselesine dönmek üzere.

Piyasa (bende de var
) asenkron ve sandforce denetçili SSD'lerle dolu ve Plextor Newegg'deki bu fiyatı Türkiye'de de korursa şu an için SATA port kullanan en iyi SSD olacak gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,2b izlenme · 23 sa. yeni video
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,8b izlenme · 4 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
600 izlenme · 1 sa. yeni video
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,1b izlenme · 13 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
03:14
Gigabyte'ın yeni hamlesi: SSD pazarına girdi
22,7b izlenme · 11 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim