Plextor, TLC NAND Flash bellek yongalı SSD modellerini CeBIT 2013'te sergileyecek

2009 yılından bu yana SSD alanında faaliyet gösteren Plextor'un, M8S serisi yeni SSD modellerini, CeBIT 2013 fuarı kapsamında sergileyeceği konuşuluyor. Merak edenler için fuar, 5-9 Mart tarihleri arasında, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek.







128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen M8S serisi, Toshiba üretimi TLC tipi NAND flash bellek yongalarıyla, Marvel üretimi 88SS9187 / 88SS9189 kontrolcüyle ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle donatılmış durumda. Saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 465 MB'a varan sıralı yazma hızına, 80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına ve 72.000 IOPS rastgele 4K yazma performansına erişebildiği belirtilen SSD'lere, Plextor'un ''TrueSpeed'' teknolojisi eşlik ediyor. Bu teknolojinin temel amacı SSD'lerin genel performansını çalışma ömrü boyunca korumak.



Peki TLC (Triple-Level Cell) NAND flash bellek teknolojisinin, SLC (Single-Level Cell) ve MLC (Multi-Level Cell) NAND flash bellek teknolojilerinden farkı nedir?



SLC teknolojisi hücre başına 1 bit veri, MLC teknolojisi hücre başına 2 bit veri, TLC teknolojisi hücre başına 3 bit veri depolayabiliyor. Fiziksel yapısı daha küçük olan TLC tipi yongaların üretim maliyetinin diğerler çözümlere kıyasla daha düşük olduğu belirtiliyor. Ayrıca rastgele okuma süresi diğer çözümlere kıyasla daha yüksek olan TLC tipi yongaların program / silme döngüsü ise daha düşük seviyede. Bir diğer deyişte SLC ve MLC tipi yongalar daha dayanıklı.



Plextor'un, M8S serisinin satışına 2013 yılının ikinci yarısından itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.



http://www.usbbuzz.com/plextor-to-introduce-tlc-or-3bpc-nand-flash-drives-at-cebit-2013/2013/03/02/