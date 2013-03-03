Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Plextor, TLC NAND Flash bellek yongalı SSD modellerini CeBIT 2013'te sergileyecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
804
1
8
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Plextor, TLC NAND Flash bellek yongalı SSD modellerini CeBIT 2013'te sergileyecek
2009 yılından bu yana SSD alanında faaliyet gösteren Plextor'un, M8S serisi yeni SSD modellerini, CeBIT 2013 fuarı kapsamında sergileyeceği konuşuluyor. Merak edenler için fuar, 5-9 Mart tarihleri arasında, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek.

128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen M8S serisi, Toshiba üretimi TLC tipi NAND flash bellek yongalarıyla, Marvel üretimi 88SS9187 / 88SS9189 kontrolcüyle ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle donatılmış durumda. Saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 465 MB'a varan sıralı yazma hızına, 80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına ve 72.000 IOPS rastgele 4K yazma performansına erişebildiği belirtilen SSD'lere, Plextor'un ''TrueSpeed'' teknolojisi eşlik ediyor. Bu teknolojinin temel amacı SSD'lerin genel performansını çalışma ömrü boyunca korumak.
Peki TLC (Triple-Level Cell) NAND flash bellek teknolojisinin, SLC (Single-Level Cell) ve MLC (Multi-Level Cell) NAND flash bellek teknolojilerinden farkı nedir?
SLC teknolojisi hücre başına 1 bit veri, MLC teknolojisi hücre başına 2 bit veri, TLC teknolojisi hücre başına 3 bit veri depolayabiliyor. Fiziksel yapısı daha küçük olan TLC tipi yongaların üretim maliyetinin diğerler çözümlere kıyasla daha düşük olduğu belirtiliyor. Ayrıca rastgele okuma süresi diğer çözümlere kıyasla daha yüksek olan TLC tipi yongaların program / silme döngüsü ise daha düşük seviyede. Bir diğer deyişte SLC ve MLC tipi yongalar daha dayanıklı.
Plextor'un, M8S serisinin satışına 2013 yılının ikinci yarısından itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.usbbuzz.com/plextor-to-introduce-tlc-or-3bpc-nand-flash-drives-at-cebit-2013/2013/03/02/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacı.basat 6 yıl
SSD'lerin foyası meydana çıktı, bundan 2-3 sene önceki müşteri yok, o zamanlar alıp kullanan tecrübe eden azdı, alanın elinde patladı SSD'ler, ömrü kısa, fiyatı uçuk, rakibi çok, işi zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 6 yıl
Bütün sorun fiyatta, düşecek bekliyorduk, zam yaptılar, geçen sene vatan Trancent 256 GB'ı kdv dahil 349 liraya sattı, şimdi bulamıyoruz, ben kısa ömürlü olmasına razıyım, bazen HDD'lerde garantisi biter bitmez bozuluyor. Başıma geldi ordan biliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 6 yıl
marvel kontrolcü ile kastettikleri; anakartlardaki marvel kontrolcülü sataların belirtilen hızlardan daha düşük çalıştırması sonucunu ortaya çıkarmıyordur umarım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 6 yıl
Gb fiyati 25 cent/50 kurus olmadigi surece ssd'ler pek alinabilir degil.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 6 yıl
SSD'lerde fiyatların artması çok kötü oldu, şu anda 32, 64, 128 GB depolayıcılarda SD Kartlarla USB Bellekler daha alınabilir makul fiyatlarda, SSD olarak sadece 250 GB Samsung 279$'a düşünülebilir, geçen sene 229$'dı.
Onu da 4 TB HDD'lerin 179$ olduğu bir piyasada kim ne kadar alır bilemiyorum, SSD fiyatlandırması çok rezalet gidiyor, satmak istemiyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 6 yıl
Biz artik SSD lerin ucuzlamasiyla SLC ler yayginlasir diye beklerken sen git mlc den bile daha kotu bir teknoliji kullan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brev 6 yıl
64 GB için bile fahiş fiyat isteniyor ne iş anlamadım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 6 yıl
Umarım Artık Bu Ssd Fiyatları Düşerde Bizde Makinelerin Hakkını Veririz,Çünkü Bilgisayarında En Yavaş Donanım Ve Ekipmanın Kadar Hızlısındır,Düşünün Mekanik HDD'ler Ne Kadar Hızlı.Ucuzlasın Artık Şu Meretler.SLC,TLC,MLC Farketmez,Ucuzlasın!!a
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG Optimus G Pro ön inceleme 6 yıl Samsung Chronos 7 oyuncu bilgisayarı ve 7 Serisi Ultrabook'ları konuştuk 6 yıl Samsung'un retro görünümlü yeni nesil aynasız kamerası NX300 hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim