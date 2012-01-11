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Plextor'dan M3 Pro serisi 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasiteli SSD'ler

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Global pazardaki önemli SSD üreticilerinden Plextor, M3 Pro serisi SSD'lerini anons etti.
Bugün tanıtılan Memoright FTM Plus Slim ile benzer şekilde 7 mm kalınlıkta geliştirilen SSD'ler ihtiyaca göre 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasite sunuyor. SATA III (6 Gb / sn) arabirimini kullanan yeni modeller saniyede 540 MB'a varan okuma, saniyede 450 MB'a varan yazma hızıyla geliyor. M3 Pro serisi SSD'lerin rastgele okuma performansı 75.000 IOPS, rastgele yazma performansı ise 69.000 IOPS olarak açıklandı.
Plextor'un, M3 Pro serisini 2012 yılının şubat ayından itibaren piyasaya sürmesi beklenirken fiyat bilgisi verilmedi.

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DH Misafiri 7 yıl
BUNLAR ŞU AN SADECE HAYAL BİZİM İÇİN. FİYATLAR DÜŞECEK DE BİZ DE ALICAZ :S
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shimoda 7 yıl
face1tr
NeverJamesssd küçük olmuyomuydu bune böyle öküz gibi
ilkini 2005 yılında duyurulan nokia n91 gibi telefonlarda gördüğümüz microdrive bellekler ile karıştırıyorsunuz. bir de sonradan iphone gibi telefonlarla yaygınlık kazanan nand tipi bellekler bulunuyor. microdrive da hareketli mekanik parçalar bulunurken, nand tipi bellekler, aynı bir sd kart gibi tamamen elektronik işleyişe sahipler.her iki bellek türününde 64, 128gb gibi seçenekleri var ancak 2.5 formdaki ssd lerdeki gibi okuma ve yazma hızlarına sahip değiller.

Hocam o dönemleri hatırlıyorum, 1" lik hdd leri de ama şu noktada bilgim yok. Mobil cihazlarda kısıtlı olan hacim meselesine bakınca ssd ler neden 2.5" boyutlu yapılıyorlar? Teknik olarak daha küçük yapılamaz mı? Daha küçük yapılsa özellikle ssd li notebooklar da batarya için kullanılacak alan daha fazla oluır ve kullanım süresi artar değil mi? Gerçi 1.8" HDD ler bunun için uygundu ama onlar da malesef yaygınlaşamadı :(
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BecHo-minaTor 7 yıl
Kıraysis oynatır mı bu?
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face1tr 7 yıl
NeverJames
ssd küçük olmuyomuydu bune böyle öküz gibi

ilkini 2005 yılında duyurulan nokia n91 gibi telefonlarda gördüğümüz microdrive bellekler ile karıştırıyorsunuz. bir de sonradan iphone gibi telefonlarla yaygınlık kazanan nand tipi bellekler bulunuyor. microdrive da hareketli mekanik parçalar bulunurken, nand tipi bellekler, aynı bir sd kart gibi tamamen elektronik işleyişe sahipler.her iki bellek türününde 64, 128gb gibi seçenekleri var ancak 2.5" formdaki ssd lerdeki gibi okuma ve yazma hızlarına sahip değiller.
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Sands 7 yıl
güzel haber
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xLmNt13 7 yıl
zuhaha yoruma bak iphone u tek gecerim :)
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DH Misafiri 7 yıl
iphone u tek gecerim
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umutarslan.com 7 yıl
@yokartiklebronjames
2,5" disk 2,5"tir nerden çıkarttınız öküz gibi olduğunu :D
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Batuist 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

@yokartiklebronjames

2,5" disk 2,5"tir nerden çıkarttınız öküz gibi olduğunu :D

belki hiç görmemiştir. hatta 3.5" olanı bile görmemiştir.. nereden bilsin boyu nasıl bişe... sitenin yaş ortalaması 12 ona göre diğerleriyle muhatap ol bence..


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Batuist 7 yıl
tam istediğimiz şeyler çıktı süper hızlı diskler çıktı ama ulaşamıyoruz. bir PCyi yavaşlatan en büyük etmene karşı çözümler var ama ulaşılır seviyede değil. bunların yaygın şekilde kullanılmaya başlaması 10 yıl sürer.. 5 yıl önce 5 sene sonra yaygınlaşırlar diyenler itiraz etmesinler şimdi bu on yıl mevzusuna çünkü bu kadar ağır ilerleyen başka bir PC parçası yok. HDDlerde böyle yavaş yavaş gelişmiş ve yaygınlaşmışlardı bunlar onlardan beter çıktı.. şu ekran kartları kadar hızla gelişip yaygınlaşsaydılar her sıradan vatandaşta terabytelarca ssd disk olurdu ama nerde.. 10 liraya üretip 100 liraya satmak varken firmalar neden bizim PCleri düşünsünler ki!!
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Stanislas Xavier 7 yıl
sabit diskimin gürültüsü,dosyaları okurkenki yavaşlığı beni bilgisayardan soğutuyor resmen ah şu meretler bi pahalı olmasa hemen alacam daha bugün baktım 60 gb sata3 315 lira :(
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Oceanco 7 yıl
cache bilgileri nedir?
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