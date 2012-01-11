Plextor'dan M3 Pro serisi 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasiteli SSD'ler

Haber Editörü
Global pazardaki önemli SSD üreticilerinden Plextor, M3 Pro serisi SSD'lerini anons etti.
Bugün tanıtılan Memoright FTM Plus Slim ile benzer şekilde 7 mm kalınlıkta geliştirilen SSD'ler ihtiyaca göre 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasite sunuyor. SATA III (6 Gb / sn) arabirimini kullanan yeni modeller saniyede 540 MB'a varan okuma, saniyede 450 MB'a varan yazma hızıyla geliyor. M3 Pro serisi SSD'lerin rastgele okuma performansı 75.000 IOPS, rastgele yazma performansı ise 69.000 IOPS olarak açıklandı.
Plextor'un, M3 Pro serisini 2012 yılının şubat ayından itibaren piyasaya sürmesi beklenirken fiyat bilgisi verilmedi.
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Hocam o dönemleri hatırlıyorum, 1" lik hdd leri de ama şu noktada bilgim yok. Mobil cihazlarda kısıtlı olan hacim meselesine bakınca ssd ler neden 2.5" boyutlu yapılıyorlar? Teknik olarak daha küçük yapılamaz mı? Daha küçük yapılsa özellikle ssd li notebooklar da batarya için kullanılacak alan daha fazla oluır ve kullanım süresi artar değil mi? Gerçi 1.8" HDD ler bunun için uygundu ama onlar da malesef yaygınlaşamadı :(
ilkini 2005 yılında duyurulan nokia n91 gibi telefonlarda gördüğümüz microdrive bellekler ile karıştırıyorsunuz. bir de sonradan iphone gibi telefonlarla yaygınlık kazanan nand tipi bellekler bulunuyor. microdrive da hareketli mekanik parçalar bulunurken, nand tipi bellekler, aynı bir sd kart gibi tamamen elektronik işleyişe sahipler.her iki bellek türününde 64, 128gb gibi seçenekleri var ancak 2.5" formdaki ssd lerdeki gibi okuma ve yazma hızlarına sahip değiller.
2,5" disk 2,5"tir nerden çıkarttınız öküz gibi olduğunu :D
belki hiç görmemiştir. hatta 3.5" olanı bile görmemiştir.. nereden bilsin boyu nasıl bişe... sitenin yaş ortalaması 12 ona göre diğerleriyle muhatap ol bence..