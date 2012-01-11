Plextor'dan M3 Pro serisi 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasiteli SSD'ler

Global pazardaki önemli SSD üreticilerinden Plextor, M3 Pro serisi SSD'lerini anons etti.

Bugün tanıtılan Memoright FTM Plus Slim ile benzer şekilde 7 mm kalınlıkta geliştirilen SSD'ler ihtiyaca göre 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasite sunuyor. SATA III (6 Gb / sn) arabirimini kullanan yeni modeller saniyede 540 MB'a varan okuma, saniyede 450 MB'a varan yazma hızıyla geliyor. M3 Pro serisi SSD'lerin rastgele okuma performansı 75.000 IOPS, rastgele yazma performansı ise 69.000 IOPS olarak açıklandı.



Plextor'un, M3 Pro serisini 2012 yılının şubat ayından itibaren piyasaya sürmesi beklenirken fiyat bilgisi verilmedi.

