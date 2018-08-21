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Nokia 6.1 Plus ve 5.1 Plus tanıtıldı

Nokia 6.1 Plus ve Nokia 5.1 Plus Hindistan'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Firmanın "en çok beklenen telefon" olarak lanse edilen yeni modellerin özellikleri haberimizde.
9 ay
9,4b
1
19
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Nokia 6.1 Plus ve 5.1 Plus tanıtıldı
Nokia, firmanın" en çok beklenen" 6.1 Plus ve 5.1 Plus yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. HMD Global,bugün Hindistan'da düzenlenen etkinlik ile birlikte yeni modelleri duyurdu. İşte Nokia 6.1 Plus ve Nokia 5.1 Plus özellikleri

Nokia 6.1 Plus özellikleri ve tasarımı

Nokia 6.1 Plus 5.8 inç 2280 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ 19:9 formata sahip çentikli yapıda ekran ile birlikte geliyor. Telefon %93 ekran kasa oranına sahip. Ekran 2.5D kavisli Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Cihaz gücünü Snapdragon 636 platformundan alıyor. 14nm FinFet üretim sürecinden geçen Snapdragon 636 çipseti, sekiz adet Kyro 260 çekirdeğinden besleniyor. Grafik tarafında ise bu işlemciye Adreno 509 grafik birimi eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 4 GB RAM ve Micro SD kart ile arttırılabilir 64 GB hafızaya sahip.
Telefonun tasarımında arka yüzeyinde de cam kullanılmış. Arka tarafında 16+5 MP çift kameraya ve hemen alt kısmında parmak izi tarayıcısına yer verilmiş. Cihazın ön tarafında da 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer verilmiş.  Nokia 6.1 Plus'ın bağlantı seçenekleri; USB Type-c, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi 

Nokia 6.1 Plus özellikleri

  • Ekran: 5.8 inç boyutunda  2280 x 1080 (Full-HD+) çözünürlükte 19:9 formata sahip ekran
  • Boyut ve ağırlık: 147.2 x 70.98 x 7.99mm ~ 151 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636(8 x 1.8GHz Kyro260)
  • RAM: 4 GB LPPDDR4x
  • Depolama kapasitesi: 64 GB + 400 GB'a kadar Micro SD kart desteği
  • Arka Kamera: 16 MP + 5 MP dual kamera
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Batarya: 3060 mAh (Quick Charge 3.0 destekli)
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Bağlantı Seçenekleri: USB Type-c, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi
  • Renk Seçenekleri: Parlak gece mavisi, Parlak beyaz

Nokia 5.1 Plus özellikleri ve tasarımı

Nokia 5.1 Plus 5.86 inç 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ 19:9 formata sahip çentikli bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P60 platformundan alıyor. Bu işlemci 4 x A73 1.8GHz + 4 x A53 1.8GHz çekirdek yapısına sahip. Grafik tarafında ise bu işlemciye Mali-G72 MP3 grafik işlemcisi eşlik ediyor. Depolama tarafında ise cihazda 3 GB RAM ve Micro SD kart ile arttırılabilir 32 GB hafızaya yer verilmiş.
Tasarımsal olarak cihaz parlak siyah, parlak gece mavisi ve parlak beyaz renk seçeneklerine sahip. Görünüm olarak Nokia 5.1 Plus ile Nokia 6.1 Plus arasında çentik boyutu göze çarpıyor. Nokia, 5.1 Plus modelinde daha büyük çentiğe yer vermiş. Cihazın arka tarafında 13+5 MP çift kameraya ve hemen alt kısmında parmak izi tarayıcısına yer verilmiş. Cihazın ön tarafında da 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.  Nokia 6.1 Plus'ın bağlantı seçenekleri; USB Type-c, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi.

Nokia 5.1 Plus özellikleri

  • Ekran: 5.86 inç boyutunda 1520 x 720 (HD+) çözünürlükte 19:9 formata sahip ekran
  • Boyut ve ağırlık: 149.51 x 71.98 x 8.096 mm
  • İşlemci: MediaTek Helio P60 (4 x A73 1.8GHz + 4 x A53 1.8GHz)
  • RAM: 3 GB
  • Depolama kapasitesi: 32 GB + 400 GB'a kadar Micro SD kart desteği
  • Arka Kamera: 13 MP+ 5 MP dual kamera
  • Ön Kamera: 8 MP 
  • Batarya: 3060 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Bağlantı Seçenekleri: USB Type-c, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi
  • Renk Seçenekleri: Parlak siyah, Parlak gece mavisi, Parlak beyaz
Nokia lansmanda sadece 6.1 Plus'ın Hindistan'daki kullanıcıları için geçerli olan fiyat etiketini söyledi. Finlandiyalı şirket 6.1 Plus modeli için yaklaşık 230$ fiyat etiketi belirlemiş. Hindistan' da ön siparişleri açılan cihazların 30 Ağustos tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. Her iki modelin de global piyasalarda satışa çıkacağı doğrulanırken ne zaman satışa çıkacağı konusunda herhangi bir şey söylenmedi.

https://www.gizmochina.com/2018/08/21/nokia-6-plus-and-nokia-5-plus-goes-official-in-india-specifications-features-and-pricing/ Yorum Yaz
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MaterialScience 9 ay
Yav kullanmayin şu mtk yi zehirli iste bu biliyoruz yani.
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Execuvite 9 ay
Nerede o efsane Carl Zeiss kamera :) ah Nokia ah
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Batuhan Gunaydin 9 ay
Dostlar neden çentikli telefonların hiç birinin alt çerçevesi iPhone X kadar ince değil Nokia,Huawei,Mi 8,Asus 5Z,Lenovo Z5 hep alt çerçeveye sahip tamamen iPhone X gibi değil Apple patent sahibi falan mı tamamen ekrandan olması,parmak kadar çerçeve var.
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hexus 9 ay Batuhan Gunaydin
Bir yerde okumuştum, tam hatırlamıyorum.alt çerçeveyi sıfır yapmak çok maliyetli ve hassas bir işlem yazıyordu.
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Johan Elmander 9 ay
6.1 plus güzel alet. Türkiye'de çok satar. 5.1 Plus ise ekran çözünürlüğünden kaybediyor, ve çentik sadece çentik olsun diye yapılmış sanki.
6.1 Plus'ın ekran çözünürlüğü yanlış yazılmış bu arada
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sedtere 9 ay
O çentikleri al münasip bi yerine sok nokia'cım.
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teknokaptan 9 ay
Şu fiyattan gelirse diyen ( bi bitmediniz ) Yorum yapanlar artık 2bin diyorsunuz hayret almayacağınız telefonlar İçin yorum yapmaya gerek yok bitin artık
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intel7mix 9 ay
5.1 donanımı 6.1 den daha iyi nasıl çelişki bu
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haylaz__ 9 ay
Telefonlar hep aynı sadece alttaki isim veya logolar değişik
Bakalım bu centikli tasarımı kim değiştirecek
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Gencohakan 9 ay
Paykasa kartlar, paykasacards.net/... online alışverişlerde kullanılan ödeme gereçleridir. Günümüz teknolojik şartları dahilinde hazırlanan paykasa kartlar, ön ödeme sistemi ile çalışmakta olup, harcama yapan bireylerin internet üzerinden güvenli alışveriş yapmasına imkan sağlamaktadır. Neden paykasa almalıyım? Sorusunun cevabı, internet üzerinden güvenli alışveriş yapmak maksadı ile olmaktadır. Eğer, internetten yapacağınız alışverişlerde, kişisel bilgilerinizin gündeme gelmesini istemiyor iseniz ya da açık bir ifade ile ödeme yapan şahsın kim olduğunun karşı tarafça bilinmesini istemiyor iseniz, paykasa sistemini tercih etmelisiniz. Siz istemediğiniz takdirde, ödemeyi alan şahıs, paranın kim tarafından gönderildiğini asla bilemeyecektir. Ayrıca, ödeme esnasında isminiz gündeme gelmediği ve telefon bilgileriniz ya da elektronik posta adresleriniz gündeme gelmediği için, reklamlar ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Aynı şekilde kredi kartı bilginizi ya da banka bilginizi hiçbir şekilde internet üzerinden kullanmamış olursunuz. Yapacağınız online alışverişlerin kopya site olması durumunda, bilginizin ele geçirilmesi yani kredi kartı bilginizin ele geçirilmesi gibi bir durumda söz konusu değildir. Paykasa kart numaranız, kopya siteler aracılığı ile ele geçirirse bile, yapılacak herhangi bir işlem yoktur. Ele geçiren şahıs istese de paykasa kartınızı harcayamaz. Çünkü, kartlar tek kullanımlıktır. Bir sefer kullanıldıktan sonra içerisinde para kalmış olsa dahi kullanılması mümkün değildir ekstra güvenlik anlamına gelen bu uygulama, neden paykasa almalıyım? Sorusunun, en önemli cevabıdır. Paykasa Kartı Nereden Almalıyım? Paykasa kartı nereden almalıyım? Sorusunu gündeme getiriyor iseniz, bilmeniz gereken tek ve en önemli konu, paykasacards.net/... gibi güvenilir yetkili bir temsilciyi tercih etmeniz olacaktır. Türkiye'de, paykasa kart satışları konusunda yetkili temsilci olan siteyi tercih etmeniz halinde, güven açısından ve fiyatlar açısından ya da hizmet açısından, herhangi bir sorun ile karşılaşmazsınız. İstediğiniz her şey sorunsuz bir şekilde gerçekleşir ve kartınızı güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer, tercihinizi, yetkili olmayan bir kimseden yana kullanır iseniz, harcama esnasında karşı tarafın hesabına para aktarma esnasında ya da ihtiyaç duyulması halinde, paykasa kart bozdurma işlemlerinde, sorun ile karşılaşma ihtimaliniz yani dolandırılma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bu gerçeği hiçbir zaman göz ardı etmemelisiniz. Paykasa Kartlar Ne Kadar Süre Geçerlidir? Paykasa kartların, normal kullanım süresi 1 yıldır. Ancak, tek kullanımlık kart olmaları nedeni ile satın alındıktan sonra kullanıldığında, doğal olarak kullanım süresi diye bir kavram ortada kalmamaktadır. Paykasa kartlar ne kadar süre geçerlidir? Sorusunun cevabı, kartları kullanıncaya kadar olarak verilmektedir. Kart, alındıktan 5 dakika sonra kullanılır ise, kartın kullanımı otomatik olarak ortadan kalkmış olacaktır. Sistem kullanıldığı yapıldığı için, ikinci bir kullanıma imkan sağlamayacak ve kartı otomatik iptal edecektir. Bu işlemin haricinde, eğer kartınızı hemen kullanmayacak, ancak ileriki ihtiyaçlarınız için değerlendirecek olur iseniz, satın alma işleminden yani size teslim edilme anından itibaren, 1 yıl süreniz olduğunu bilmelisiniz. Bu süre içerisinde, kartınızı kullanmalı ya da kullanmayacak iseniz, yetkili paykasacards.net/... gibi siteler üzerinden bozdurma işlemini yaptırmalısınız.
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AqRaMa 9 ay
alınacak cihazlar değil, eski alırım amiral gemisi alırım. isterse 3 yıl eski olsun. amiral gemisinin hali bir başka.
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