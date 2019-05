Nokia 6.1 Plus ve 5.1 Plus tanıtıldı

Nokia, firmanın" en çok beklenen" 6.1 Plus ve 5.1 Plus yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. HMD Global,bugün Hindistan'da düzenlenen etkinlik ile birlikte yeni modelleri duyurdu. İşte Nokia 6.1 Plus ve Nokia 5.1 Plus özellikleri

Nokia 6.1 Plus özellikleri ve tasarımı

Nokia 6.1 Plus 5.8 inç 2280 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ 19:9 formata sahip çentikli yapıda ekran ile birlikte geliyor. Telefon %93 ekran kasa oranına sahip. Ekran 2.5D kavisli Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Cihaz gücünü Snapdragon 636 platformundan alıyor. 14nm FinFet üretim sürecinden geçen Snapdragon 636 çipseti, sekiz adet Kyro 260 çekirdeğinden besleniyor. Grafik tarafında ise bu işlemciye Adreno 509 grafik birimi eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 4 GB RAM ve Micro SD kart ile arttırılabilir 64 GB hafızaya sahip.

Telefonun tasarımında arka yüzeyinde de cam kullanılmış. Arka tarafında 16+5 MP çift kameraya ve hemen alt kısmında parmak izi tarayıcısına yer verilmiş. Cihazın ön tarafında da 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer verilmiş. Nokia 6.1 Plus'ın bağlantı seçenekleri; USB Type-c, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi

Nokia 6.1 Plus özellikleri

Ekran: 5.8 inç boyutunda 2280 x 1080 (Full-HD+) çözünürlükte 19:9 formata sahip ekran

5.8 inç boyutunda 2280 x 1080 (Full-HD+) çözünürlükte 19:9 formata sahip ekran Boyut ve ağırlık: 147.2 x 70.98 x 7.99mm ~ 151 g

147.2 x 70.98 x 7.99mm ~ 151 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636(8 x 1.8GHz Kyro260)

Qualcomm Snapdragon 636(8 x 1.8GHz Kyro260) RAM: 4 GB LPPDDR4x

4 GB LPPDDR4x Depolama kapasitesi: 64 GB + 400 GB'a kadar Micro SD kart desteği

64 GB + 400 GB'a kadar Micro SD kart desteği Arka Kamera: 16 MP + 5 MP dual kamera

16 MP + 5 MP dual kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 3060 mAh (Quick Charge 3.0 destekli)

3060 mAh (Quick Charge 3.0 destekli) İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Bağlantı Seçenekleri: USB Type-c, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi

Nokia 5.1 Plus özellikleri ve tasarımı Nokia 5.1 Plus 5.86 inç 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ 19:9 formata sahip çentikli bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P60 platformundan alıyor. Bu işlemci 4 x A73 1.8GHz + 4 x A53 1.8GHz çekirdek yapısına sahip. Grafik tarafında ise bu işlemciye Mali-G72 MP3 grafik işlemcisi eşlik ediyor. Depolama tarafında ise cihazda 3 GB RAM ve Micro SD kart ile arttırılabilir 32 GB hafızaya yer verilmiş. Tasarımsal olarak cihaz parlak siyah, parlak gece mavisi ve parlak beyaz renk seçeneklerine sahip. Görünüm olarak Nokia 5.1 Plus ile Nokia 6.1 Plus arasında çentik boyutu göze çarpıyor. Nokia, 5.1 Plus modelinde daha büyük çentiğe yer vermiş. Cihazın arka tarafında 13+5 MP çift kameraya ve hemen alt kısmında parmak izi tarayıcısına yer verilmiş. Cihazın ön tarafında da 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Nokia 6.1 Plus'ın bağlantı seçenekleri; USB Type-c, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi. Tam Boyutta Gör Nokia 5.1 Plus özellikleri Ekran: 5.86 inç boyutunda 1520 x 720 (HD+) çözünürlükte 19:9 formata sahip ekran

5.86 inç boyutunda 1520 x 720 (HD+) çözünürlükte 19:9 formata sahip ekran Boyut ve ağırlık: 149.51 x 71.98 x 8.096 mm

149.51 x 71.98 x 8.096 mm İşlemci: MediaTek Helio P60 (4 x A73 1.8GHz + 4 x A53 1.8GHz)

MediaTek Helio P60 (4 x A73 1.8GHz + 4 x A53 1.8GHz) RAM: 3 GB

3 GB Depolama kapasitesi: 32 GB + 400 GB'a kadar Micro SD kart desteği

32 GB + 400 GB'a kadar Micro SD kart desteği Arka Kamera: 13 MP+ 5 MP dual kamera

13 MP+ 5 MP dual kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 3060 mAh

3060 mAh İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Bağlantı Seçenekleri: USB Type-c, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi

USB Type-c, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi Renk Seçenekleri: Parlak siyah, Parlak gece mavisi, Parlak beyaz Nokia lansmanda sadece 6.1 Plus'ın Hindistan'daki kullanıcıları için geçerli olan fiyat etiketini söyledi. Finlandiyalı şirket 6.1 Plus modeli için yaklaşık 230$ fiyat etiketi belirlemiş. Hindistan' da ön siparişleri açılan cihazların 30 Ağustos tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. Her iki modelin de global piyasalarda satışa çıkacağı doğrulanırken ne zaman satışa çıkacağı konusunda herhangi bir şey söylenmedi.

