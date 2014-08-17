Pokemon: The Trading Card Game Online, iPad için geliyor

Pokemon dünyasına ilgi duyan popüler YouTube yayımcılarından, kendi gibi bu dünyaya ilgi duyan oyuncuları sevindirecek bir açıklamada bulundu.

Washington'da düzenlenen Dünya Pokemon Şampiyonası'na katılan yayımcı, Pokemon: The Trading Card Game Online'ın iPad için geliştirildiğini gözler önüne seren birattı. Söz konusu tweet, oyunun iPad üzerinde çalıştığını kanıtlayan bir görsel içeriyor. Ayrıca, oyunun bu twettin ardından resmi olarak onaylandığını da belirtelim.