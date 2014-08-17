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Pokemon: The Trading Card Game Online, iPad için geliyor

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Pokemon: The Trading Card Game Online, iPad için geliyor
Pokemon dünyasına ilgi duyan popüler YouTube yayımcılarından Josh Wittenkeller, kendi gibi bu dünyaya ilgi duyan oyuncuları sevindirecek bir açıklamada bulundu.

Washington'da düzenlenen Dünya Pokemon Şampiyonası'na katılan yayımcı, Pokemon: The Trading Card Game Online'ın iPad için geliştirildiğini gözler önüne seren bir tweet attı. Söz konusu tweet, oyunun iPad üzerinde çalıştığını kanıtlayan bir görsel içeriyor. Ayrıca, oyunun bu twettin ardından resmi olarak onaylandığını da belirtelim. 

Bir süredir Mac ve Windows PC'ler üzerinde boy gösteren kart oyununun mobil sürümü hakkındaki gelişmeleri sizler için takip edeceğiz. Bu arada Pokemon: The Trading Card Game Online'ın Nintendo platformlarında rastladığımız Pokemon serisine dahil olmadığını belirtelim. Yani mobil cihazlar için resmi yollar üzerinden yayımlanmış Pokemon X ve Pokemon Y gibi oyunlar görmek şu an için hayal.


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HOMRA 4 yıl
Bu oyun tutar
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dark dragon 4 yıl
Heartstone var ipad'de çok keyifli, gelsin bunu da oynarız.
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javaprof 4 yıl
android telefonum var ve gba emülatörü yükledim pokemn oyunarı oynuyorum androidin o 2glik oyunları halt etmiş pokemonun yanında.
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BekirTemel 4 yıl
Nintendo daki Pokemon x and y oyunu çıksa 50 lirayı gözden cikarabilirim o derece ama nerde.
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ClearNOS 4 yıl
Pikachu
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BALROG383 4 yıl
ipad'im ile oynamak için can atıyorum bu güzel olmuş. hey gidi hey çocukluk sevdası.
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onizuka_sensei 4 yıl
Sıktı şu kart oyunlarıda
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darkdiva 4 yıl
Saçma sapan oyunlar mı? Hiçbir oyununu oynamamışsınız anlaşılan. Dünyanın en çok ilgi gören oyunlarındandır Pokemon oyunları. Ben senelerdir oynarım, her oyununu oynadım. Bu kadar zevk aldığım başka bir oyun hatırlamıyorum. TCG'yi de çok severim, umarım Android için de çıkarırlar.
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Skayn 4 yıl
Darklord Sauron, ben öyle düşünmüyorum.


darkdiva, zevk meselesi, bana oyna desen 15 dakika oynamam. Dünyanın en çok ilgi gören oyunlarından olduğunu da düşünmüyorum. Bir GTA ile kıyaslamıyorsun mesela değil mi ? Dünya dersen bu oyunlar akla gelir. Pokemon gibi bir yapıma, ileri düzey hikayeli, aksiyonlu, açık dünya, gerçekten dünyanın en iyi oyunu diyebileceğimiz bir oyun yapılabilirdi.
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Skayn 4 yıl
Darklord Sauron, ben öyle düşünmüyorum.


darkdiva, zevk meselesi, bana oyna desen 15 dakika oynamam. Dünyanın en çok ilgi gören oyunlarından olduğunu da düşünmüyorum. Bir GTA ile kıyaslamıyorsun mesela değil mi ? Dünya dersen bu oyunlar akla gelir. Pokemon gibi bir yapıma, ileri düzey hikayeli, aksiyonlu, açık dünya, gerçekten dünyanın en iyi oyunu diyebileceğimiz bir oyun yapılabilirdi.
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Skayn 4 yıl
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi çizgi dizisi için adam gibi bir oyun yapılmadı. Saçma sapan nitendo oyunları, gönüllülerin yaptığı oyunlar, bir de şu kart oyunu.
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Darklord Sauron 4 yıl Skayn
tam tersi oyunu pazarlamak için çizgifilm yapılıyor olmasın
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op.55 no.1 4 yıl
Çılgın gibi tutar bu oyun,ben nefret ederim ama çılgın fanları var dünyada PTTCG'nin.
Son olarak BLASTOISEEEEE youtube.com/...
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