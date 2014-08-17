Pokemon: The Trading Card Game Online, iPad için geliyor

Haber Editörü
Pokemon dünyasına ilgi duyan popüler YouTube yayımcılarından Josh Wittenkeller, kendi gibi bu dünyaya ilgi duyan oyuncuları sevindirecek bir açıklamada bulundu.
Washington'da düzenlenen Dünya Pokemon Şampiyonası'na katılan yayımcı, Pokemon: The Trading Card Game Online'ın iPad için geliştirildiğini gözler önüne seren bir tweet attı. Söz konusu tweet, oyunun iPad üzerinde çalıştığını kanıtlayan bir görsel içeriyor. Ayrıca, oyunun bu twettin ardından resmi olarak onaylandığını da belirtelim.
Bir süredir Mac ve Windows PC'ler üzerinde boy gösteren kart oyununun mobil sürümü hakkındaki gelişmeleri sizler için takip edeceğiz. Bu arada Pokemon: The Trading Card Game Online'ın Nintendo platformlarında rastladığımız Pokemon serisine dahil olmadığını belirtelim. Yani mobil cihazlar için resmi yollar üzerinden yayımlanmış Pokemon X ve Pokemon Y gibi oyunlar görmek şu an için hayal.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
darkdiva, zevk meselesi, bana oyna desen 15 dakika oynamam. Dünyanın en çok ilgi gören oyunlarından olduğunu da düşünmüyorum. Bir GTA ile kıyaslamıyorsun mesela değil mi ? Dünya dersen bu oyunlar akla gelir. Pokemon gibi bir yapıma, ileri düzey hikayeli, aksiyonlu, açık dünya, gerçekten dünyanın en iyi oyunu diyebileceğimiz bir oyun yapılabilirdi.
darkdiva, zevk meselesi, bana oyna desen 15 dakika oynamam. Dünyanın en çok ilgi gören oyunlarından olduğunu da düşünmüyorum. Bir GTA ile kıyaslamıyorsun mesela değil mi ? Dünya dersen bu oyunlar akla gelir. Pokemon gibi bir yapıma, ileri düzey hikayeli, aksiyonlu, açık dünya, gerçekten dünyanın en iyi oyunu diyebileceğimiz bir oyun yapılabilirdi.
Son olarak BLASTOISEEEEE youtube.com/...