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Polaroid'ten, Android tabanlı aynasız fotoğraf makinesi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en eski fotoğraf makinesi üreticilerinden Polaroid'in "IM1836" isimli makinesinin teknik detay ve fotoğrafları ortaya çıktı.
Android tabanlı elektronik cihazlar teknolojinin her aşamasında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Daha önce Samsung ve Nikon tarafından duyurulan Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi sistemlerine bu sefer Polariod dahil oldu. Ortaya çıkan teknik bilgi ve görsellere göre Polaroid, Android işletim sistemine sahip, değiştirilebilir lensli IM1836 (Büyük ihtimal çıkış ismi değil) isimli aynasız fotoğraf makinesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Polaroid IM1836, tasarımsal olarak öncelikle Nikon'un 1 serisi fotoğraf makinelerinden olan J2'ye olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İnternete düşen görseller kadarıyla gri ve beyaz renklere sahip olacak makine oldukça kompakt bir yapıda görünüyor.
Teknik özelliklerine baktığımızda ise karşımıza Android 4 işletim sistemi çıkıyor. 18.1MP çözünürlüğe sahip olması beklenen kamera, büyük ihtimal 3,5" dokunmatik ekrana sahip olacak. Makinenin, bünyesinde dahili flaş, Wifi desteği, HDMI ve kulaklık çıkışı yanında fotoğrafçılara kolaylık sağlayan hazır fotoğraf ayarları ile gelmesi bekleniyor. IM1836'nın resmi olarak açıklanmış çıkış tarihi yada fiyatı hakkında ise bir bilgi yer almamakta.

http://photorumors.com/2012/12/17/polaroid-to-announce-an-android-based-mirrorless-interchangeable-lens-camera/ Yorum Yaz
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ozturert 6 yıl
Galiba Nikon Polaroid'e J1 ya da J2leri verecek, Polaroid de Androidle birlestirecek.
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jiddi 6 yıl ozturert
ozturert

Galiba Nikon Polaroid'e J1 ya da J2leri verecek, Polaroid de Androidle birlestirecek.

Biri de kafasını oluşturuversin de Voltran oluşuversin artık ! Yih yih yih...
Bir de "Gölgelerin gücü adına" vardı. Tee o zamandan fotoğrafçılık beyinlerimizin bilinçsiz altlarına serilmiş meğer !..
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OverClocK1ng 6 yıl
Polaroid Android.


Sarcasm

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theyapici 6 yıl
ya sanki şey gibi peugeot ile citroenin benzediği kadar benziyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Polaroid'in androidli foto makinasını samsung çıkarmadan önce sanki haberini yapmıştınız gibime geliyor. ben mi yanlış hatırlıyorum. farkı bir modelle.
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foz54 6 yıl
fotoğraf makinelerinde android kullanilmasi güzel.telefon özelliği koymasalar bile wifi olsun basit donanimli android olsun foto makineleri daha kullanisli olur bence
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ozturert 6 yıl
Beli Nikon'a urettiriyordur kasayi.
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First_Person 6 yıl
18.1 mp ise en az APS-C sensöre sahip olmalı..
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fengcial 6 yıl
Teşekkürler!
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xia1107 6 yıl
Büyük comment!
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